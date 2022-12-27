Десять знаковых чисел в библейской нумерологии
Библия – не только одна из самых популярных в мире. Она для многих и источник вдохновения, и гипертекст. А некоторые и вовсе стараются отыскать в этой книге секретные коды и зашифрованные послания. Относиться к этому можно по-разному, но в Библии есть, как минимум, 10 знаковых чисел, которые упоминаются множество раз. Возможно, именно они и позволят приподнять завесу тайны над прошлым и будущим…
Один
Не удивительно, что число "1" используется в Библии для обозначения одного единственного истинного Бога.
В Библии неоднократно повторяются такие тезисы, как "Ты не будешь иметь никаких других богов, кроме меня", "Господь наш является единственным богом" и т. д. Нумерологи утверждают, что число "1" — главное в Библии, ведь все важные действия (со стороны Моисея, Илии или Иисуса) производились в одиночку.
Двадцать два
В Библии число 22 используется довольно необычным, но вполне арифметически обоснованным образом. Если 22 разделить на 7, то это будет точным числом "пи". Библию можно разделить на три большие "секции" по 22 книги в каждой (хотя это касается только протестантской Библии).
Еврейский алфавит состоит из 22 букв. Откровение завершает всю Библию на 22 главе. Если возраст пророков согласно Библии сложить, то получится точный год рождения Авраама (2167 г. до н.э.). При этом до смерти Иисуса в 33 г. н.э. прошло ровно 2200 лет.
Сорок
В Библии число 40 используется для обозначения завершения чего-то. Оно используется 146 раз в обоих Заветах. Израильтяне были порабощены египетскими фараонами на протяжении 400 лет (10 раз по 40). Бог заставил израильтян блуждать в Синайской пустыне 40 лет.
Моисею было 40 раз по 3 года (120 лет) на момент смерти. 40 дней Моисей провел на горе Синай в молитвах. 40 дней длился пост Христа в пустыне и 40 дней прошло до его воскрешения. 40 лет прошло от Вознесения Иисуса до разрушения Иерусалима римлянами.
Двенадцать
12 знаков Зодиака, 12 часов дня и ночи, 12 главных олимпийских богов, 12 библейских колен, 12 апостолов, 12 дней Рождества... 12 — очень важное число в Библии. Наиболее очевидным примером являются 12 колен Израилевых.
После конца мира 144 000 тысячи христиан будут вознесены на Небеса, по 12 000 человек из каждого рода Израилевого. Новый Иерусалим, город Небес, был окружен 12 стенами, в основания которых были заложены 12 драгоценных камней. Древо Жизни плодоносит 12 различными фруктами.
Четыре
Число 4 обычно указывает на завершение чего-либо. Из 12 колен Израилевых родословная Иисуса восходит к Иуде, четвертому роду.
Есть 4 основных пророков Священного письма: Исайя, Иеремия, Иезекииль и Даниил. Есть 4 всадника Апокалипсиса. Есть 4 ангела, стоящих по 4 сторонам Земли (восток, юг, запад, восток). Ну и у креста — 4 стороны.
Десять
Есть множество случаев, в которых число 10 выступает основным. Чего только стоят 10 Заповедей. Помимо основных десяти Заповедей, есть еще 603 других заповеди, т. е. в общей сложности - 613. 6+ 1 +3 = 10. У человека есть 10 пальцев на руках и ногах.
Естественно, что 10 является одним из важнейших чисел в Библии. Даже в Ветхом Завете зачастую упоминалось число 10. Бог обещал не разрушить Содом и Гоморру, если в них найдется всего 10 праведников. Иисус совершил в общей сложности 37 чудес, а 3 + 7 = 10
Шесть
В Библии число 6 обычно используется для обозначения чего-то несовершенного. В рабочей неделе 6 дней и 1 день для отдыха. Самый известный пример использования данного числа в Библии - 666 или число дьявола.
Три
Здесь, в первую очередь, конечно, в голову приходит Святая Троица, т.е. число 3 указывает на целостность. У Иисуса было 12 апостолов, оно именно троих он любил больше остальных: Петра, Иоанна и Иакова. Сатана искушал Иисуса 3 раза.
На третий день была сотворена Земля. Иисус воскресил трех людей. Надпись на кресте написана на 3 языках. В Библии упоминаются 3 ангела: Михаил, Гавриил и Люцифер. Иисусу было 33 года на момент смерти. Он воскрес из мертвых на третий день.
Двадцать один
Пророчество Исаии о пришествии Мессии становится явным в главе 7, стихе 14: "...се, Дева во чреве приимет, и родит Сына...". 7+14=21.
Существует 14 поколений (2 раза по 7) от Авраама до Давида, 14 поколений от Давида до вавилонского изгнания евреев, и еще 14 с этого момента до Иисуса. В Евангелии от Иоанна есть 21 глава (3 раза по 7).
Семь
В Библии число 7 используется, чтобы указать на совершенство. Бог сказал в Откровении, что есть 7 духов. В Скинии собрания, а позже и в Иерусалимском храме был установлен светильник из 7 свечей — менора.
Ной привел по 7 пар каждого вида "чистых" животных в ковчег, а "нечистые" животные были спасены в количестве "каждой твари по паре". Потоп начался через семь дней после заселения ковчега. Иисус Навин провел войско израильтян вокруг Иерихона 7 раз.
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