С нами не соскучишься!

8 117 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Герасим
    Сузуки очень хорошие байки в качестве первого, да и не только. Управляемость у них отличная и запас прочности у них о...10 лучших мотоцик...
  • Иван Захава
    "  с 1966 по 1982 год. Так долго никому не доводилось постоять у руля СССР ..." Да, Брежнев был у власти 16 лет - дол...Семейные тайны ге...
  • Сергей Дмитриев
    Статья в тренде и скать подкожный смысл советского обихода. Также объясняют  подкожный смысл кинофильмов, которые был...Привычки советски...

Удивительные фото архитектуры

Фотограф Тобиас Гавриш путешествует по миру в поисках удивительных архитектурных объектов, чтобы потом запечатлеть их на камеру. Удивительные архитектурные фотографии Тобиаса в нашей сегодняшней подборке.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Роттердам, Нидерланды.

Удивительные фото архитектуры

Гамбург, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Железнодорожный вокзал в Бельгии.

Удивительные фото архитектуры

Бостон, США.

Удивительные фото архитектуры

Барселона, Испания.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Франкфурт, Германия.

Удивительные фото архитектуры

Гронинген, Нидерланды.

Удивительные фото архитектуры

Берлин, Германия.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх