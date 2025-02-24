В чём секрет чревовещания - зловещего искусства, пришедшего из религиозных практик

Голос из ниоткуда

Чревовещатели предпочитали кукол с выразительной внешностью

Артисты-чревовещатели и их куклы

В XX веке чревовещанием увлекались и мужчины, и женщины

Секреты чревовещателей

Куклы и идея чревовещания не раз становились центральной темой кинофильмов