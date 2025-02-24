10 амбициозных, но странных проектов по управлению погодой и климатом

1. Шумовая атака против града

Одна из современных пушек против града. /Фото: autocentre.ua

2. Пожар для вызова осадков

Пожары для вызова дождей на полном серьёзе пытались внедрить. /Фото: rossaprimavera.ru

3. Проект «Взрыв неба»

Ещё один проект по тому, как выжать из небес дождь. /Фото: lubbockonline.com

4. Ружье для вызова дождя

Пушки против града были распространённым средством. /Фото: forums.airbase.ru

5. Таяние ледников за счёт смены направления течения

Изменение течений как залог климатических трансформаций - идея довольно популярная. /Фото: autogear.ru

6. Изменение течения Гольфстрима

Гольфстрим мог давно течь не в ту сторону. /Фото: pikabu.ru

7. Озеленение «атомным динамитом»

Как ядерный взрыв должен был озеленить планету - загадка. /Фото: znaj.ua

8. Изменение климата в Сибири

Советский проект изменения климата. /Фото: topwar.ru

9. Кража дождевых облаков

Оказывается, израильтяне пытались воровать облака. /Фото: vesty.co.il

10. Поджог неба против тумана

Кадр из ролика, рассказывающего о проекте. /Фото: maximonline.ru