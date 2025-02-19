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С нами не соскучишься!

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Завтрак туриста

Швейцарский фотограф Стефан Шахер (Stephan Schacher) объездил всю Америку от побережья до побережья и запечатлел то, что ему сильнее всего запомнилось — дешевую еду и подающих ее официанток.

Ресторан All American Truck Plaza
Фрайстон, штат Пенсильвания, 12 октября 2004
Официант: Дениз
Заказ: стейк с яйцом, кофе ($10.

27)

Завтрак туриста

Завтрак туриста

Ресторан Rock&Roll Diner
Ошеано, штат Калифорния, 22 сентября 2004
Официант: Кэрол
Заказ: Элвис-бургер (без бекона), картофель фри, кока-кола ($9.55)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

Ресторан White Spot Cafe
Тринидад, штат Колорадо, 1 октября 2004
Официант: Кэрол
Заказ: тушеное буррито с говядиной, чай, диетическая кола ($7.34)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

Ресторан The Palms
Твенти-Найн-Палмз, штат Колорадо, 24 сентября 2004
Официант: Алекса
Заказ: двойной чизбургер, картофель фри (большая порция), вода ($6.00)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

Ресторан Crash Site Cafе
Росвелл, штат Нью-Мексико, 2 октября 2004
Официант: Кристи
Заказ: бургер Alien Goo, вода Ufo H2O, чай ($9.97)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

Ресторан Shell Restaurant
Нипигон, Онтарио, Канада, 28 июля 2002
Официант: Рейчел
Заказ: куриная грудка на гриле, картофель фри, чай ($17.65)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

Ресторан The Pink Cadillac Diner
Природный мост, штат Вирджиния, 9 октября 2004
Официант: Бренда
Заказ: лосось, шпинат, картофель фри, суп, газированная вода ($11.23)

Завтрак туриста
Завтрак туриста

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