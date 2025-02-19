Завтрак туриста

Швейцарский фотограф Стефан Шахер (Stephan Schacher) объездил всю Америку от побережья до побережья и запечатлел то, что ему сильнее всего запомнилось — дешевую еду и подающих ее официанток.



Ресторан All American Truck Plaza

Фрайстон, штат Пенсильвания, 12 октября 2004

Официант: Дениз

Заказ: стейк с яйцом, кофе ($10.

27)Ресторан Rock&Roll DinerОшеано, штат Калифорния, 22 сентября 2004Официант: КэролЗаказ: Элвис-бургер (без бекона), картофель фри, кока-кола ($9.55)Ресторан White Spot CafeТринидад, штат Колорадо , 1 октября 2004Официант: КэролЗаказ: тушеное буррито с говядиной, чай, диетическая кола ($7.34)Ресторан The PalmsТвенти-Найн-Палмз, штат Колорадо, 24 сентября 2004Официант: АлексаЗаказ: двойной чизбургер, картофель фри (большая порция), вода ($6.00)Ресторан Crash Site CafеРосвелл, штат Нью-Мексико, 2 октября 2004Официант: КристиЗаказ: бургер Alien Goo, вода Ufo H2O, чай ($9.97)Ресторан Shell RestaurantНипигон, Онтарио, Канада, 28 июля 2002Официант: Рейчел Заказ : куриная грудка на гриле, картофель фри, чай ($17.65)Ресторан The Pink Cadillac DinerПриродный мост, штат Вирджиния, 9 октября 2004Официант: БрендаЗаказ: лосось, шпинат, картофель фри, суп, газированная вода ($11.23)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)