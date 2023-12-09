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8 главных «провалов» на королевских свадьбах Великобритании


Забавные казусы на королевских свадьбах.

Забавные казусы на королевских свадьбах.

 

Королевская свадьба – тот ещё эксклюзив. Впрочем, как и сами представители вымирающего вида европейских монархов. Неудивительно, что каждый поход к алтарю августейших особ приковывает к себе внимание миллионов зрителей. Но даже под прицелом сотен фото- и видеокамер не всё проходит гладко. Казусы случаются и мгновенно входят в историю. А что? Все же люди.

И на королевских свадьбах случаются конфузы.

И на королевских свадьбах случаются конфузы.

 

Людям нужны праздники. И королевская свадьба – один из них. Подготовкой этого глубоко публичного события занимаются сотни профессионалов. Но и это не даёт гарантии, что церемония пройдёт без сучка и задоринки. От забавных «ляпов» и мелких неприятностей в Большой День не застрахованы ни простые девушки, ни даже будущие королевы. И ниже – наглядные тому доказательства.

1. Прямо в день свадьбы у Елизаветы II сломалась тиара


Сломанная тиара.

Сломанная тиара.


Этикет королевского стиля – штука строгая и крайне регламентированная. К примеру, леди, причастные к монаршей семье, не могут идти под венец, собственно, без самого венца – тиары. Всё настолько серьёзно, что украшение выбирают заранее и уже под него заказывают платье. Так ко дню свадьбы ныне здравствующей Королевы с Принцем Филиппом для неё подготовили тиару Королевы Марии. Но пока утром перед церемонией парикмахер занимался причёской невесты, то случайно…сломал фамильную драгоценность. К счастью, помощники быстро сориентировались и отвезли тиару на починку. Уже через несколько часов украшение вернулось на голову Елизаветы.
В этой же тиаре выходила замуж дочь Елизаветы, Анна.

В этой же тиаре выходила замуж дочь Елизаветы, Анна.

 

К слову, починили на славу: в этой же тиаре выходила замуж и дочь Елизаветы, Принцесса Анна. А вот что стало с горе-парикмахером, история умалчивает.

2. Принцесса Диана выходила замуж в помятом платье


Мятое платье принцессы.

Мятое платье принцессы.

 

Нет, изначально объёмное платье-«пирожное» (ох уж эти 80-ые!) было идеально выглаженным и накрахмаленным. Но после торжественной поездки к Собору святого Павла в тесной карете Диана шла к алтарю в откровенно мятом наряде. Что не укрылось от язвительных взглядов критиков. Ну и что, разве она стала от этого менее очаровательной?

3. Со свадебными духами Леди Ди тоже не повезло


Диана старалась подобрать платье так, чтобы скрыть пятна.

Диана старалась подобрать платье так, чтобы скрыть пятна.

 

В свой Большой день Диана выбрала утонченный цветочный аромат Quelques Fleurs L’Original от дома Houbigant. Но не обошлось без конфуза: флакон был без спрея, и в попытке нанести пару капель на запястья Диана случайно вылила всё содержимое прямо на платье. И это буквально перед выходом. Оказывается, вот, почему принцесса старательно придерживала подол наряда всю церемонию – чтобы спрятать от фотографов маслянистые пятна парфюма. Зато с другими духами у Дианы сложились куда более крепкие отношения, и Принцесса не расставалась с ними до последнего дня своей жизни.

4. А потом Диана Спенсер назвала мужа чужим именем


Неловко вышло.

Неловко вышло.

 

Прямо у алтаря, на глазах у изумленной публики и дюжины телекамер Диана назвала своего мужа не «Чарльз Филипп», а «Филипп Чарльз». Хотя Чарльз тоже не остался в долгу и напутал со своей клятвой. Диане эту оплошность быстро простили, хотя их брак с Принцем так и не стал счастливым. А подробности того инцидента навсегда остались в истории и вот этом видео на YouTube.

 

5. Первый поцелуй супругов Кейт и Ульяма затмила девочка с цветами


Этот поцелуй точно вошел в историю.

Этот поцелуй точно вошел в историю.

Кому-то свадьба в радость, но когда тебе лет 5 – жутко скучное событие. Что малышка на фото даже не пыталась скрыть. Сложно сказать, кто из персонажей выглядит очаровательней, но фотография королевского поцелуя моментально стала «вирусной». Не в последнюю очередь именно благодаря ребёнку.

6. Принц Гарри не сразу «раскрыл» Меган Маркл


Столько ткани - любой бы запутался.

Столько ткани - любой бы запутался.

 

Перейдём к более свежей, но не менее исторической свадьбе младшего из Виндзоров. После долгожданного «теперь можете поцеловать невесту» Принцу потребовалось несколько попыток, чтобы откинуть фату с лица Меган. Но выражение её красивого лица определённо стоило всех усилий.

7. На свадьбе Гарри и Меган всех затмил темнокожий священник


Епископ-суперзвезда Майкл Карри.

Епископ-суперзвезда Майкл Карри.

 

Американского епископа Майкла Карри из Чикаго на свадьбу пригласил сам Принц Гарри. И, возможно, уже дважды пожалел об этом. Речь епископа была не по-английски эмоциональной: Карри то и дело активно размахивал руками, поворачивался из стороны в сторону и повышал тон голоса, что явно пришлось не по душе Елизавете II и сэру Элтону Джону. А весь спич больше походил на проповедь и растянулся на целых 13 минут. Реакцию звёздных гостей на эмоционального епископа можно посмотреть на видео.

 

8. А Принц Чарльз и вовсе уснул на свадьбе сына


Очень веселая свадьба.

Очень веселая свадьба.

 

Что поделать, проповедь-то затянулась! Конечно, часть пользователей защищают Чарльза и считает, что принц Уэльский просто зачитался свадебными гимнами. В любом случае, фотографии получились колоритными и просто не могут не вызывать улыбку.

Главное, что все улыбались.

 

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