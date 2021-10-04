До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Если дружба настоящая, то совсем неважно, кто твой друг – ёжик, кролик или крыса, даже если ты кот. В этом обзоре собраны тёплые и яркие фотографии, на которых запечатлены зверушки, которые выросли вместе и стали настоящими друзьями.











Дружба между псом и лисой.







Вот как выглядит настоящая дружба между собаками.







Дружба с пеленок.







Да ну хватит тебе уже расти…







Кошки-близняшки с разными глазами.







Растем и играем вместе.







Жизнь до и после.







Дружбаны.







Инь и Янь







Вот так вынянчил: гепард Каси и лабрадор Мтани







Неразлучные друзья.







Друг без друга никуда.







Пес и енот







Невероятная дружба собаки и крысы







Одно умиление.







Пора бы нам новое одеяло пошить…







Зато нам не скучно.







По лохматости мы одинаковые.







Вот, как о нас заботятся.







Пес и ежик.



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