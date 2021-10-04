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До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Если дружба настоящая, то совсем неважно, кто твой друг – ёжик, кролик или крыса, даже если ты кот. В этом обзоре собраны тёплые и яркие фотографии, на которых запечатлены зверушки, которые выросли вместе и стали настоящими друзьями.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Дружба между псом и лисой.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Вот как выглядит настоящая дружба между собаками.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Дружба с пеленок.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Да ну хватит тебе уже расти…

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Кошки-близняшки с разными глазами.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Растем и играем вместе.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Жизнь до и после.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Дружбаны.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Инь и Янь

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Вот так вынянчил: гепард Каси и лабрадор Мтани

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Неразлучные друзья.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Друг без друга никуда.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Пес и енот

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Невероятная дружба собаки и крысы

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Одно умиление.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Пора бы нам новое одеяло пошить…

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Зато нам не скучно.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

По лохматости мы одинаковые.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Вот, как о нас заботятся.

До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе

Пес и ежик.

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