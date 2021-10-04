Если дружба настоящая, то совсем неважно, кто твой друг – ёжик, кролик или крыса, даже если ты кот. В этом обзоре собраны тёплые и яркие фотографии, на которых запечатлены зверушки, которые выросли вместе и стали настоящими друзьями.
Дружба между псом и лисой.
Вот как выглядит настоящая дружба между собаками.
Дружба с пеленок.
Да ну хватит тебе уже расти…
Кошки-близняшки с разными глазами.
Растем и играем вместе.
Жизнь до и после.
Дружбаны.
Инь и Янь
Вот так вынянчил: гепард Каси и лабрадор Мтани
Неразлучные друзья.
Друг без друга никуда.
Пес и енот
Невероятная дружба собаки и крысы
Одно умиление.
Пора бы нам новое одеяло пошить…
Зато нам не скучно.
По лохматости мы одинаковые.
Вот, как о нас заботятся.
Пес и ежик.
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До и после: 20 фотографий друзей-животных, которые выросли вместе
Если дружба настоящая, то совсем неважно, кто твой друг – ёжик, кролик или крыса, даже если ты кот. В этом обзоре собраны тёплые и яркие фотографии, на которых запечатлены зверушки, которые выросли вместе и стали настоящими друзьями.
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