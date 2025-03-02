Из-за чего в XII веке устроил резню Ричард «Львиное Сердце»

Его статуя высокая и гордая стоит перед зданием парламента в Лондоне, а о нём самом ходит не мало легенд. Ричард I, более известный как «Львиное Сердце», был королём Англии, чья жизнь была наполнена различного рода событиями. О том, каким был английский монарх на самом деле, почему его считают одним из величайших правителей и почитают как национальный символ – далее в статье.
Ранние годы
Слева направо: Замок Жоффруа де Ранкона Тельбур, здесь укрылся Ричард после того, как Генрих II захватил замок Сент и взял в плен 60 рыцарей и 400 оруженосцев. \ Памятник Ричарду I во дворе Вестминстерского дворца.
Большая часть ранней жизни Ричарда прошла во Франции с его матерью, которая разошлась с Генрихом II из-за обвинений в его супружеской неверности. Будущий английский король был не единственным ребёнком в семье, но тем не менее, по праву считался законным наследником престола, несмотря на то, что на трон могли претендовать, оставшиеся в живых братья и сёстры.
Руины Шато-Гайара. Даже «кровавый дождь», прошедший над строящимся замком и считавшийся дурным предзнаменованием, не заставил Ричарда остановить постройку этой дорогостоящей крепости.
Став герцогом Аквитании, Ричард начал проводить там большую часть своего времени, завязав дружбу с Филиппом Августом, тогдашним наследником французского престола. Молодые люди достаточно быстро сдружились, но между ними всегда проскальзывал дух соперничества, постоянно напоминающий о себе в различных ситуациях, ведь каждый из них стремился быть лучше другого хоть в чём-то. В 1187 году пришло известие о катастрофе на востоке: мусульманские армии под командованием Саладина захватили Иерусалим.
Завоевание островов
Ричард I и магистр ордена иоаннитов, гравюра Эдмунда Эванса из иллюстрированных «Хроник Англии» Джеймса Дойла, 1864 год. \ Фото: dmax.com.tr.
Услышав новость о захвате Иерусалима мусульманами, папа Григорий VIII взял на себя смелость объявить ещё один крестовый поход, чтобы вернуть Святую Землю христианству. Ричард немедленно принёс свои крестовые обеты, которые назывались «принятием креста». Он был первым монархом в Северной Европе, принявшим крест, и за ним быстро последовал его французский современник Филипп Август. Однако из-за продолжающихся семейных ссор и конфликтов в конце правления своего отца Ричард отправился в Святую Землю почти через три года после того, как он принял свои крестовые обеты, и через десять месяцев после своей коронации. В это время Филипп Август также был коронован Филиппом II Французским после смерти своего отца Людовика VII.
Новоиспечённые правители отправились в крестовый поход вместе, но по большей части это было не из-за дружбы. Во многом это было связано с тем, что оба относились друг к другу с подозрением и оба думали, что их коллега может узурпировать их собственные территории в их отсутствие.
Ричард Львиное Сердце на пути в Иерусалим, Джеймс Уильям Гласс, около 1850 год. \ Фото: i.pinimg.com.
Они отплыли на Сицилию, и когда высадились на её берегах в сентябре 1190 года, то застали остров в смятении. Смерть сицилийского правителя Вильгельма II в прошлом году привела к тому, что его двоюродный брат Танкред захватил корону, вместо того чтобы передать её законной наследнице. Ко всему прочему он заключил в тюрьму Иоанну, которая была сестрой Ричарда. Узнав об этом, Ричард потребовал немедленного освобождения сестры. И в скором времени Иоанну отпустили.
Присутствие королевских войск на Сицилии также вызвало волнения среди местных жителей, которые устроили беспорядки в Мессине, требуя, чтобы они ушли. В ответ Ричард атаковал город и захватил его к началу октября. Он основал военную базу в Мессине и оставался на острове до тех пор, пока Танкред не согласился подписать мирный договор. После подписания договора крестоносцы отправились в Святую Землю.
Избиение пленных мусульман Ричардом Львиное Сердце, миниатюра Жана Коломба из книги Себастьена Мамро «Походы французов в Утремер», 1474 год. \ Фото: monestirs.cat.
Прежде чем они отправились в крестовый поход, мать Ричарда, Элеонора, нашла для него потенциальную будущую жену: Беренгарию Наваррскую – старшую дочь короля Санчо VI Наваррского. Брак с ней обеспечил бы защиту земель Плантагенетов в Аквитании, а также улучшил бы отношения с Кастилией, соседним графством.
Филипп Август и Ричард Львиное Сердце получают ключи от Акры, 1191 год, миниатюра XIV в. из «Больших французских хроник», Париж, Национальная Библиотека Франции.
Поначалу Ричард не был в восторге от этого брака, так как был слишком сосредоточен на крестовых походах. Однако Элеонора так легко не сдалась: она отправилась с будущей невесткой на Сицилию. После этого Элеонора отправилась домой, а Беренгария отправилась в Иерусалим, чтобы догнать крестоносцев. В апреле следующего года сильный шторм рассеял флот английского монарха, и после поисков было обнаружено, что корабль с Беренгарией выбросило на берег Кипра вместе с другими, включая корабль с сокровищами. В результате выжившие после кораблекрушения были взяты в плен правителем Кипра Исааком Комнином. Ричард потребовал освобождения пленников, а когда тот отказался, он напал на Лимассол. Благодаря поддержке других европейских правителей, которые также прибыли на Кипр, в том числе Ги де Лузиньяна, крестоносцы вынудили Исаака Комнина сдаться. Затем Ричард продал Кипр ордену тамплиеров. Завоевание Кипра было ключевым стратегическим достижением Львиного Сердца. Однако, прежде чем покинуть Кипр, он связал себя узами брака с Беренгарией в часовне в Лимассоле.
Крестовый поход
Ричард Львиное Сердце отправляется в крестовый поход, фреска, Глин Уоррен Филпот, 1927 год.
Ричард прибыл в Акко в июне и силы крестоносцев присоединились к осаде города, которая продолжалась с августа 1189 года. Войска Филиппа II прибыли в апреле и были заняты подготовкой осадных машин и требушетов, чтобы атаковать город издалека. Он горел желанием напасть на город, когда прибудет Ричард, но тот всё ещё ждал прибытия части своих войск с Кипра.
Ричард I в Палестине, художник Филипп Якоб Лютербург, начало XIX века. \ Фото: i.pinimg.com.
Тем не менее, Филипп не выдержал и всё-таки решил атаковать. Несмотря на то, что его машины помогли разрушить стены города, защитники подняли огромный шум и посылали дымовые сигналы, которые предупреждали армии Саладина за городскими стенами о необходимости продвигаться вперёд и атаковать крестоносцев, тем самым давая защитникам время восстановить город.
Гравюра Саладин, Гюстав Доре, XIX век. \ Фото: thoughtco.com.
В июле Ричард развернул свои собственные осадные машины и им удалось пробить огромную дыру в стенах Акры. Спустя пару дней после разгромленных стен произошла последняя битва, и город предложил крестоносцам условия капитуляции. Крестоносцы приняли условия капитуляции, и мусульманская армия была взята в плен. Теперь Ричард и Саладин должны были решить, как будет официально завершена сдача города.
Арест и заключение Ричарда I близ Вены, миниатюра французской рукописи, 1470—1480 годы. \ Фото: google.com.
Христианские армии начали восстанавливать город, в то время как Саладин собирал деньги, чтобы заплатить выкуп за пленных. К августу Ричард потерял терпение, ожидая, когда Саладин выплатит всю сумму, и казнил почти около трёх тысяч пленных мусульман. В ответ Саладин казнил всех христианских заключённых в своём лагере. Казнь мусульманских заключённых была названа «Резнёй в Айядие».
После резни армия крестоносцев двинулась на юг, а армия Саладина последовала за ними — в конце концов они встретились в битве при Арсуфе. Это была огромная победа христиан, которая сыграла важную роль в падении Яффы два месяца спустя. Однако в течение оставшейся части года и вплоть до 1192 Ричард не смог захватить Иерусалим. Именно в это время ему сообщили, что его младший брат Иоанн пытается узурпировать трон. И английскому монарху ничего не оставалось, как согласиться на договор с Саладином и отплыть в Англию.
Развалины замка Дюрнштайн, места заключения Ричарда. \ Фото: cf.ppt-online.org.
По возвращению из Святой Земли корабль Ричарда остановился на Корфу, который находился под контролем Исаака II Ангелоса, правителя, который был возмущён действиями английского монарха в отношении Кипра. И Ричарду ничего не оставалось, как переодеться рыцарем-тамплиером, но его корабль потерпел кораблекрушение в северной Италии, а это означало, что ему пришлось проделать сложный путь, чтобы снова добраться до Англии.
Он был взят в плен герцогом Леопольдом V Австрийским, человеком, которого он лично оскорбил, спустив свой флаг с Акры и был заключён под стражу в Дюрнштайне, Австрия. Английский монарх был освобождён только после того, как был выплачен выкуп в размере тридцати пяти тысяч килограммов серебра. Затем он был передан Генриху VI, императору Священной Римской империи и содержался в заключении в замке Трифельс (Германия) два года.
Слева направо: Король Ричард в заключении (слева) и гибель Ричарда у Шалюса (справа). \ Ричард I Львиное Сердце.
Однако предварительное планирование Ричарда, по сути, спасло его. Он повысил королевского советника Хьюберта Уолтера до архиепископа Кентерберийского, и тот успешно управлял Англией и подавил восстания Иоанна. Уолтер также собрал достаточно денег, чтобы заплатить выкуп за английского монарха.
После освобождения из тюрьмы Ричард вернулся в Англию и оставался там с марта по май 1194 года. В июне того же года он вернулся на континент, но вместо крестового похода следующие пять лет посвятил возвращению территорий Плантагенетов, которые были потеряны либо во время его Третьего крестового похода, либо во время его заключения.
Наследие
Могила Ричарда I в аббатстве Фонтевро. \ Фото: medieval.eu.
В марте 1199 года Ричард находился в Лимузене, пытаясь подавить восстание виконта Аймара V Лиможского. Ему удалось осадить замок Шалю-Шаброль, так как ходили слухи, что там спрятана римская сокровищница. В конце марта он получил ранение в плечо, которое из-за заражения стало смертельным, и Ричард умер на руках своей матери, Элеоноры.
Изображение Ричарда Львиное Сердце в аббатстве Фонтевро. \ Фото: blogspot.com.
Не оставив законных детей, корона перешла к младшему брату Ричарда, который был коронован королём Англии Иоанном. Несмотря на то, что Ричард не оставил после себя наследников, его больше помнят, как короля-воина, чем как монарха, который сидел на троне Англии и раздавал приказы своим подданным.
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