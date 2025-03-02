Человечество всегда пыталось представить, что будет после них, и какой мир сформируется в будущем. Огромное количество статей о технологиях будущего, соответствующих тематических рубрик в различных изданиях, даже академиками эта тема не была проигнорирована, но именно в прошлом веке футурология получила свой настоящий расцвет., а часть из них только вызовут у современного человека улыбку, некоторые всё-таки воплотились в жизнь уже сейчас или это произойдёт совсем скоро. Вашему вниманию 4 предсказания футурологов ХХ столетия, которые сегодня стали реальностью.
1. Видеозвонки
Один из самых популярных прогнозов. /Фото: fishki.net
Трудно найти более распространённое предсказание среди футуристов, чем предположение, что скоро люди получат возможность видеть друг друга на большом расстоянии и общаться в режиме онлайн. Само собой, речь идёт о появлении видеосвязи, которая обычно изображается как общение целой семьи или одного человека с кем-то, кто находится очень далеко, расположившись перед большим экраном, смахивающим на телевизор. И предчувствия футурологов не обманули: сегодня практически у каждого человека, имеющего смартфон или компьютер, общение по скайпу или другому соответствующему ресурсу является повседневностью.
2. Электромобили
Машины на электричестве в ХХ веке представляли ясно. /Фото: miro.medium.com
Справедливости ради, стоит уточнить, что автомобили, которые работают от электричества, впервые появились ещё в конце позапрошлого столетия, правда, тогда они распространения не получили.
3. Беспилотные автомобили
Беспилотные автомобили предсказали давно. /Фото: twizz.ru
Ещё одно популярное предсказание футуристов, которые относятся к автомобилям, было связано с созданием машин, которые не требуют управления силами человека. Причём во второй половине ХХ столетия фантазировать в таком русле стали по отношению не только к личному, но и к общественному транспорту. В общем, футуристы также не ошиблись: сегодня беспилотные автомобили, правда, пока только личные, всё больше появляются на дорогах. Угадали фантазёры прошлого и в отношении руля, ведь они продолжали его изображать в своих беспилотниках - в реальных машинах они также есть, для мгновенного перехвата управления человеком в случае необходимости.
4. Цифровизация образования
Точное предсказания от японских футуристов. /Фото: kopernikuslab.org
Собственно, нет ничего удивительного в том, что именно в Японии в прошлом столетии футурологи задумывались о вопросе цифровизации различных сфер жизни человека - по уровню технического прогресса эту страну мало кто способен догнать. Не обошли азиатские фантазёры и вопросы образования. Так, можно сказать, что они предсказали сразу два явления, где одно вытекает из второго: не только само проникновение технологий в процесс обучения, но и формирования феномена дистанционного получения знаний.
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