Как подготовить семена к посеву

В специализированных садоводческих магазинах, покупателям предлагают большой выбор семян. Все они проходят тщательный отбор и отличаются высоким качеством. Некоторые производители даже проводят специальную обработку, информацию о которой можно найти на упаковке.



Такие семена не нуждаются в предпосадочной подготовке. Но если вы собираете материал самостоятельно, тогда его обязательно нужно обрабатывать. Метод подбирается в зависимости от культуры и ваших предпочтений. Сегодня я расскажу вам о действенных способах, которые можно применять в домашних условиях.





Для чего нужна обработка семян

Отбор пригодных к посеву

Закалка температурой

Стратификация

Протравливание семян

Замачивание семян

Насыщение кислородом (барботирование)

Обработка микроэлементами

Скарификация

У подготовленных семян выше процент прорастаемости. Растения получаются крепче, устойчивее к болезням, холодам и перепадам температур. Обработка позволяет значительно улучшить урожай, так как около половины его обычно гибнет из-за различных заболеваний и вредителей.Однако процедуры следует проводить с умом. Не нужно применять все перечисленные ниже методы на каждой семечке, иначе погибнут даже самые здоровые.Подумайте, что в ваших условиях может помочь росту, а какой фактор препятствует развитию растения. Например, одни семена имеют твердую оболочку, другие плохую водопроницаемость и т.д. На основе этого подбирайте способ обработки.Собранный самостоятельно посадочный материал для начала нужно перебрать – оставляйте только большие и здоровые семечки. Чтобы выделить «пустые», приготовьте раствор кухонной соли из расчета 20-30 г на 1 л воды.Засыпьте туда посевной материал и хорошо размешайте.Выждите 10 минут, за это время всплывут непригодные для высадки семена, соберите их и выбросьте.Остальные промойте и высушите.Метод поможет защитить всходы от кратковременных весенних заморозков. Разложите посадочный материал на кусочке ткани в емкости и залейте теплой водой. Поставьте на батарею для поддержания температуры в районе 20-25 °С.Время выдержки каждой культуры отличается. Например, для огурцов – это около 24 часов, томатам нужно до 3 суток.Когда оболочка полностью набухнет, залейте холодной водой и поставьте в холодильник или на балкон. Нужная нам температура 0-3 °С. Через 18-20 часов перенесите в теплое место (+20 °С) и выждите 6 часов. Затем повторите процедуру по новой. И так в течении 5-7 дней.Подходит для семян с большими сроками прорастания. Способ поможет растению быстрее взойти и защитит от заморозков. Обработка проводится на холоде. Это вполне естественный процесс. В природе после формирования семечка падает в землю и лежит там всю зиму.Чтобы провести стратификацию дома, семена нужно залить водой и дождаться, когда сони набухнут. Затем перемешать их с влажным песком в соотношении 1 к 3. После поставить в холодильник и поддерживать температуру 0-5 °С.Не забывайте перемешивать и увлажнять песок. Время выдержки у разных культур отличается и варьируется от 1 до 4 месяцев.Семена бобов, кукурузы, зелени, лука, листового салата, сельдерея, томатов, редиса и физалиса протравливаются в марганцовке 45 мин. Готовится 1%-ый раствор. Семена баклажана, перца, укропа, тыквы, моркови и капусты выдерживаются 20 минут в 2%-ном растворе.Больше эффекта поможет добиться использование специальных магазинных протравителей – Фундазол, Байтан, Командор, Бункер и пр. После протравки семена нужно промыть в теплой проточной воде.Более быстрое и дружное всхождение обеспечит заманивание семян в талой либо дождевой воде. Сделать ее можно и самостоятельно. Налейте простую воду в емкость и поставьте в морозильную камеру. Когда она замерзнет, выньте ее и дайте оттаять. Выждите пока вода нагреется до температуры в 20-25 °С и поместите туда семена.бобы – 6-7 ч;капуста, огурцы, томаты – 17-19 ч;лук и сельдерей – 35 ч.Если выдержка длится дольше 10 ч, тогда нужно каждых 3-4 часа менять воду. После посадочный материал подсушивается и сразу высаживается. Для улучшения эффекта при замачивании можно добавлять биостимуляторы (гуматы, эпин, циркон и пр.).Стимулирует рост и укрепление растения. Подходит для всех типов семян. Проводится до протравливания. Понадобится обычный аквариумный компрессор и высокая узкая емкость (можно взять банку).Насыпьте обрабатываемый посадочный материал, налейте почти доверху теплой мягкой воды и опустите на дно распылитель компрессора. Семена должны сутки находится в аэрируемой воде.Дает хороший старт для роста, повышает урожайность и ускоряет созревание. Обрабатывается перец, горох, томаты, морковь. Разведите удобрение в небольшом количестве теплой воды и погрузите в нее семена на 21-24 часа. После промойте, просушите и сразу высаживайте.Удобрение можно заменить на древесную золу – 2 г на 100 мл воды. Замачивание проводится в течение 6 часов.Это процесс повреждения верхней оболочки семечки. Ускоряет прорастание семян с толстой кожурой и длительными сроками всхождения.Механический – семена перетираются с крупным песком, надрезаются, прокалываются иглой, трется поверхность мелкой наждачкой.Термический – посевной материал заворачивается в марлю, а затем поочередно погружается то в ледяную, то в горячую воду. Цикл повторяется 2-3 раза.Химический – используется раствор кислот.Дома рекомендуется проводить скарификацию механическим или термическим способом.Подготовка посевного материала проводится в несколько этапов. Его рекомендуется подвергнуть нескольким методам подготовки к высадке, но не стоит использовать их все. В зависимости от особенностей растения перечисленные способы можно комбинировать.