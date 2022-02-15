Красивая идея повторного использования деревянной оконной рамы

И хотя идея фальш-окна не нова, тем не менее, она то и дело находит место в современном интерьере. Сделать такое фальш окно очень просто, быстро и дёшево — и для этого понадобится лишь деревянная рама и краска.Старый лак и краску с рамы следует полностью снять. Затем, покрыть деревянную раму новой краской, под цвет интерьера дома.И подвесить в удачном месте на стену. Рядом или внутрь может оказаться лампа, картина, цветы и т. д. Из такой рамы можно также сделать практичную вещь для прихожей, вставив внутрь зеркала. Словом, декорировать и повторно использовать старую деревянную раму можно самыми разными способами!Подробнее о том, как сделать фальш-окно из деревянной рамы, смотрите в видео ниже: