Какие тайны древней Греции открыл археологам 2000-летний некрополь в Неаполе

Забытый некрополь

Вид на нижнюю погребальную камеру в гробнице.

Как образовалась Санита

Погребальные помещения богато украшены.

Гробницы обнаружили случайно

Ди Донато сразу понял, что перед ним нечто особенное.

Это великолепие оказалось скрытым больше столетия.

Гробницы были скрыты за подвальными дверями ди Догнато.

Уникальное место

Древнегреческая живопись почти полностью утеряна.

Это чрезвычайно дорогостоящее удовольствие в те времена.

Бесценная греческая живопись

Крупный план скульптуры Медузы Горгоны.

Эксперты не уверены, кто именно был похоронен в некрополе, но имена, нацарапанные на древнегреческом языке на стенах гробницы, дают ключ к разгадке личности умершего.

Саркофаги подвергались регулярным затоплениям.

Когда можно будет увидеть это бесценное наследие древних

Вид на верхнюю погребальную камеру, где погребальные урны стоят в нишах над скамейками, вырезанными для скорбящих .