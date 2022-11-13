Какие тайны древней Греции открыл археологам 2000-летний некрополь в Неаполе

В районе Санита в Неаполе по мощёным улицам, усеянным огромными рынками, сегодня мчатся мопеды, бесконечно туда-сюда снуют пешеходы. Тут и там местные жители и туристы выстраиваются в огромные очереди за одной из самых вкусных пицц в мире. Около 2000 лет тому назад этот оживлённый район Неаполя был совсем другим. Эллинистическая культура процветала здесь даже при господстве Римской империи. Здесь, на этих прекрасных живописных холмах, был обнаружен древний, давно всеми забытый некрополь. Он прекрасно сохранился и охотно поделился с археологами всеми своими секретами.
Забытый некрополь
Эта некогда чрезвычайно холмистая местность сложена в основном из вулканического туфа. Эта порода известна своей мягкостью и податливостью. На протяжении тысяч лет его копали, создавая гробницы, культовые сооружения и даже жилые дома. Древние греки, населявшие этот район использовали эту удобную территорию за городскими стенами в качестве некрополя. Улицы города, которые сейчас бурлят жизнью, тогда являлись проторенными тропинками между туфовых холмов. Местные жители строили там великолепные семейные гробницы. Со временем тропинки приобрели некий статус дорог в городе мёртвых.
Некогда целый ряд стихийных бедствий практически похоронил этот грандиозный некрополь. Учёные даже сейчас не могут назвать его точные размеры. Археологи говорят, что там десятки гробниц, в каждой из которых погребено по несколько человек. Члены ли это одной семьи или принадлежат какой-то определённой культурной или политической группе, или социальному сословию — пока точно неизвестно. Возраст некрополя почти две с половиной тысячи лет. Он использовался с конца 4 века до нашей эры до начала 1 века нашей эры. Объект был очень важным и во времена римлян. В конце 2022 года часть этого заброшенного давно некрополя будет открыта для публики. Этот объект пролил новый свет не только на древнюю историю Неаполя, но и на древнегреческое искусство в целом.
Вид на нижнюю погребальную камеру в гробнице.
Как образовалась Санита
В 60-х годах 20 века был начат капитальный ремонт канализационной сети города. Этот район частенько подвергался обильным наводнениям так называемой «lava dei vergini», что в переводе значит девственная лава. Это не вулканическая лава, которая уничтожила близлежащие Помпеи, а потоки грязи и камней, сходившие с окрестных скал. Эти наводнения и образовали холмы, на которых, над этим застывшим морем грязи, вырос район Санита.
Гробницы, которые обнаружили археологи, состояли из двух камер — верхней и нижней. Место, где были раскопаны эти могилы, находится под улицей Виа деи Кристаллини, где в 19 веке стоял дворец именитой богатой семьи ди Донато. В верхних камерах в нишах над скамьями стоят римские погребальные урны. В нижних находятся захоронения времён Древней Греции. Гробницы украшены статуями и различными лепными декоративными элементами, которые символизируют воскресение. Во времена римлян верхние камеры находились на уровне дороги, а эллинистические погребальные помещения находились под нею.
Погребальные помещения богато украшены.
Гробницы обнаружили случайно
Гробницы сохранились практически идеально. Это раскрывает учёным живое свидетельство человеческой деятельности в древнегреческую эпоху. Археологи говорят, что скорее всего наткнулись на этот некрополь ещё в 18 веке. Об этом говорит дыра в стене между камерами одной из гробниц. Потом камеры вновь открыл один из членов семьи Донато, когда копал в своём саду колодец. К тому времени Санита уже не была некрополем Древней Греции. Район претерпел массу трансформаций и превратился в нищий пригород Неаполя. Ди Донато сразу понял, что наткнулся на нечто очень и очень важное.
Ди Донато сразу понял, что перед ним нечто особенное.
По его инициативе была раскопана значительная часть некрополя. При раскопках было извлечено около семи сотен предметов. Среди них были различные скульптуры, погребальные урны, керамика. Семейство Донато сохранило некоторые из них. Всё остальное было пожертвовано Национальному археологическому музею Неаполя (MANN) и Soprintendenza. Местные историки кропотливо изучали это место. Они оставили бесценные описания настенных росписей гробниц, которые с тех пор пришли в полную негодность. Эти гробницы на следующие 120 лет оказались прочно запертыми за невзрачной дверью подвала ди Донато. Тогда же было найдено множество человеческих останков. Сейчас эксперты работают над определением их точного возраста и принадлежности. Потом их перезахоронят на местном кладбище.
Это великолепие оказалось скрытым больше столетия.
Гробницы были скрыты за подвальными дверями ди Догнато.
Уникальное место
По словам специалистов, к сожалению, на сегодняшний день древнегреческая живопись практически не сохранилась. Ныне даже в самой Греции почти всё утеряно. Есть лишь архитектура и остатки скульптур, как свидетельства искусства древних греков. А ведь живопись — это тоже невероятно важная часть человеческого культурного наследия. Пусть в гробницах она несколько иная, декоративная, а не фигуративная, но она невероятно изысканна. Это делает открытие просто бесценным.
Древнегреческая живопись почти полностью утеряна.
Неаполь не принято воспринимать в контексте Древней Греции. А ведь он был в те времена гораздо более важен, чем более известные в этом плане в наши дни Геркуланум и Помпеи. Это был своеобразный передовой культурный центр, остававшийся таковым вплоть до 2 века нашей эры. Прекрасное качество исполнения гробниц говорит о высоком положении Неаполя тогда. Росписи напоминают такие же в родном городе Александра Великого в Македонии. Историки считают, что над ними, вероятно, трудились македонские мастера и предназначены они были для элиты неаполитанского общества. Рифлёные колонны по обе стороны от входа, ступени, окрашенные в роскошный алый цвет, а внизу саркофаги из туфа. Искусно вылепленные изящные ножки кроватей покрыты разноцветными геометрическими рисунками и изображениями цветов. Всё это великолепие в те времена стоило чрезвычайно дорого.
Это чрезвычайно дорогостоящее удовольствие в те времена.
Бесценная греческая живопись
Самое невероятное, что обнаружили учёные в этом месте — это то, что вся эта роскошь была целиком высечена в холме. Здесь нет отдельных элементов. И помещение и его наполнение — это цельная скала. Единственный инородный элемент — это голова горгоны в натуральную величину. Материал, из которого она сделана — это какой-то тёмный известняк. Героиня мифов была покрыта слоем вековой пыли. После очистки открылось, что у скульптуры розовые щёки, зеленоватые извивающиеся змеи вместо волос. Медуза Горгона как бы парит над мёртвыми. Её фигуру окружает яркий разноцветный ореол. Миниатюрные изваяния этого мифологического чудовища подпирают колонны, служа некой магической защитой.
Крупный план скульптуры Медузы Горгоны.
На стенах гробницы скрыты настоящие сокровища живописи. Пышные гирлянды, окутывающие колонны, ритуальная посуда, ярко пылающие свечи в канделябрах и лавровые кусты. Среди всего этого блеска Дионис и Ариадна. Древнегреческий бог и женщина, которую он сделал бессмертной оберегают вечный сон усопших. Также там над ложами высечены имена. Скорее всего это те, кто там похоронен.
Эксперты не уверены, кто именно был похоронен в некрополе, но имена, нацарапанные на древнегреческом языке на стенах гробницы, дают ключ к разгадке личности умершего.
Конечно, сейчас картины не в лучшем состоянии. Дело в том, что когда их впервые обнаружили, то проделали отверстия для проветривания помещения. Через них стали проникать внутрь потоки лавы деи верджини, которая продолжала затоплять всю эту территорию. Потом гробницы пытались очищать, что ещё более повредило росписи. Сейчас команда специалистов прикрыла эти отверстия, чтобы защитить помещение. Также они постоянно контролируют уровень температуры окружающей среды и влажности. К лету, когда восстановится подобающий микроклимат в гробницах, эксперты планируют приступить к восстановлению фресок.
Саркофаги подвергались регулярным затоплениям.
Когда можно будет увидеть это бесценное наследие древних
После того как некрополь откроют для туристов, нужно будет ещё более внимательно следить за гробницами. Температура и влажность, освещение — всё это чрезвычайно важно. Эти факторы значительно провоцируют и способствуют росту биологических организмов, которые вредят росписям. Все эти потенциальные угрозы должны быть сведены к минимуму, чтобы весь мир мог узреть великое наследие эллинистической культуры и искусства. Ведь просто сохранить это место, не показав его людям — это неправильно. Оно должно жить, обогащать духовный мир и культуру современного человечества.
Вид на верхнюю погребальную камеру, где погребальные урны стоят в нишах над скамейками, вырезанными для скорбящих .
По предварительному проекту ответственных лиц, первые посетители смогут оценить великолепие древнего некрополя уже этим летом. Тем временем музей MANN представит все найденные артефакты в разделе «Napoli Antica». Открытие экспозиции должно состояться осенью этого года. Специалисты Soprintendenza в это время изо всех сил стараются как можно тщательнее изучить историю древнего некрополя. В сотрудничестве с Университетом Ванвителли из соседнего города Казерты уже проделана колоссальная работа. Были проведены масштабные раскопки. В их ходе нашли ещё множество артефактов. В числе их каменная голова сатира и осколки более древних колонн. Возраст этих находок восходит к 3 веку до нашей эры. Все эти археологические изыскания — это огромная ответственность. Учёные считают своим долгом позаботиться о некрополе. Они считают это своим долгом не только перед Неаполем, но и перед всем остальным миром.
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