5 культовых, но ныне забытых мопедов советской эпохи

1. В-902

С него все началось. /Фото: drive2.ru.

2. Рига-1

Покрасить и будет как новая! /Фото: mopedist.ru.

3. МВ-044

До сих пор попадаются в глубинке. /Фото: avtovelomoto.by.

4. Рига-5

Изяществом не блещет. /Фото: shoes-web.ru.

5. «Верховина»

В свое время не хуже иностранных был. /Фото: mopedist.ru.