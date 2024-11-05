5 культовых, но ныне забытых мопедов советской эпохи

В Советском Союзе производством веломототехники занималось не менее десяти крупных машиностроительных предприятий. Пока одни специализировались на разработке и производстве тяжелых мотоциклов, другие занимались выпуском велосипедов. При этом особое место на рынке подобной техники занимались мотовелосипеды и мопеды.
1. В-902
С него все началось. /Фото: drive2.ru.
Первый мотовелосипед Львовского велозавода, разработанный совместно с Харьковским велозаводом и запущенный в серийное производство в 1958 году. Выпускали 902-ой на протяжении 5 лет. Мопед оснащался односкоростным двигателем Д-4 и регулируемыми пружинными амортизаторами. Для начала движения приходилось крутить педали как на обычном велосипеде. Только после этого можно было отпустить рычаг сцепления и перейти на ДВС. Несмотря на известную простоту конструкции, В-902 был отнюдь не плох для своего времени. Тем более, что разгонялось сие чудо до впечатляющих 50 км/ч. Совсем неплохо для наполовину велосипеда. В 1962 году на базе этой модели появился более совершенный мотовелосипед МВ-042 «Львовянка».
2. Рига-1
Покрасить и будет как новая! /Фото: mopedist.ru.
Разработкой собственных мопедов и мотовелосипедов занимались и специалисты Рижского мотозавода. К разработка собственных образцов подобной техники рижане готовились не один год скрупулёзно изучая опыт других, в том числе зарубежных предприятий. В 1958 году появился опытный образец, который как это часто бывает с «первыми блинами» вышел комом… Тогда было решено перенять опыт чешских специалистов небезызвестного завода «Ява». По результатам этого сотрудничества в 1960 году свет увидела «Рига-1», оснащенная чешских двухскоростным мотором. В дальнейшем первая «Рига» стала основой для создания целого семейства прибалтийских мопедов. В дальнейшем практически все мопеды завода «Красная звезда» будут выпускаться под этой маркой.
3. МВ-044
До сих пор попадаются в глубинке. /Фото: avtovelomoto.by.
В начале 1960-х годов специалисты Львовского велозавода решили обновить одну из популярных моделей. Так на свет появился мотовелосипед МВ-044. Кардинальных отличий от предшественника у него было ровным счетом два. Первое – это новый более мощный двигатель с отдачей 2 «лошадки», позволивший заметно увеличить ходовые и динамические качества мопеда. Второе – это обновленный дизайн. Надо признать, что для начала 1960-х, новинка действительно выглядела «свежо». К тому же, советские конструкторы доделали еще кое-что по мелочи, заметно подняв качество мотовелосипеда. По итогу, МВ-044 оказался настолько живучей машинкой, что отдельные образцы попадаются в рабочем состоянии где-нибудь в глубинке по сей день.
4. Рига-5
Изяществом не блещет. /Фото: shoes-web.ru.
Если дизайн львовских мопедов и мотовелосипедов чаще всего был «незатейливым», хотя и неплохим, то рижане как правило «тянулись к прекрасному». По всей видимости, находясь под глубоким впечатлением от продукции чешской «Явы». Однако, далеко не все мопеды прибалтов оказывались изящными как лебедь. Откровенно «спартанский» внешний вид имела, например, Рига-5. Несмотря на простоватый внешний вид, мопед быстро полюбился советским гражданам за простоту и ремонтопригодность. При необходимости чинили «Пятерку» даже советские мальчишки без каких-то особых технических знаний и навыков... Во всяком случае, относительно современных мальчишек. Еще одним достоинством Риги-5 стала небольшая цена.
5. «Верховина»
В свое время не хуже иностранных был. /Фото: mopedist.ru.
В 1970 году Львовский велосипедный завод перевернул еще одну страницу своей истории, перейдя к выпуску принципиально новых мопедов. На свет появилась новая модель, вместе с ней была заложена новая серия, которая потребовала и новой торговой марки. Назвали ее «Верховина». Первая машина серии стала знаковой не только для львовян, но и для всего СССР. А все потому, что в момент времени «Верховина» ничем не уступала зарубежным аналогам, в том числе из стран социалистического блока. Оснащался мопед двигателем ШК-51К. Модель оказалась невероятно удачной, в результате чего на базе первой «Верховины» создали еще несколько различных моделей, включая спортивную в форсированным двигателем.
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