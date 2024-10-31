Хитрости, которые перевернут ваши представления о быте

Быт кажется легким и банальным только тем, кто никогда им не занимался. А вот опытные хозяйки, которые уже много лет выполняют домашние дела, прекрасно знают, как это тяжело. Чтобы облегчить себе жизнь, они постоянно пополняют копилку полезными хитростями, найденными в интернете или услышанными от подруг.

Хитрость 1: Продлевайте жизнь деревянной посуде с помощью масла

Хитрость 2: Защищайте пол от царапин с помощью скотча

Хитрость 3: Натирайте лакированную и замшевую обувь ластиком

Хитрость 4: Гладьте воротник и манжеты утюжком для волос

Хитрость 5: Мойте зеркало чаем и солью

Хитрость 6: Проводите профилактику засоров с помощью фольги

Хитрость 7: Открывайте банки паром, не испортив крышку

Хитрость 8: Храните в шкафу кошачий наполнитель

Мы составил список из самых лучших – обязательно берите на заметку.Кроме масла вам понадобится воск.Любовь к деревянной посуде – это отдельный вид искусства. Она красивая, стильная, эстетичная, вписывается в любой интерьер и выглядит роскошно. Однако есть у нее и существенный недостаток – сложность в уходе и недолговечность. Изделия из дерева быстро царапаются, темнеют, разбухают, впитывают посторонние запахи и, соответственно, становятся непригодными к дальнейшему использованию.Чтобы избежать скорой порчи деревянной посуды, воспользуйтесь следующей хитростью. Возьмите растительное масло и воск и растопите их на водяной бане либо в микроволновке. Когда смесь станет однородной, снимите ее с плиты и дайте полностью остыть. Полученное средство нужно использовать как лак.Покройте им все деревянные изделия, которые есть на вашей кухне, разложите на столе или подоконнике и оставьте на сутки, чтобы смесь хорошо впиталась в поверхность и создала защитный слой. По истечении времени уберите излишки бумажным полотенцем и наслаждайтесь любимой посудой.Обратите внимание: Такое средство лучше использовать для защиты новой деревянной посуды, на которой еще не появились трещины, царапины и другие повреждения, а также не выцвел цвет. С этими недостатками маслами и воск, увы не справятся.Обмотайте скотчем ножки стульев.Даже качественные, практичные и долговечные напольные покрытия сдаются под грузом тяжелой мебели. Причем зачастую виноват не диван или кресла, которые отличаются большим весом, а стулья и табуреты. Они постоянно двигаются, оставляя на полу царапины и другие отметины. Чтобы избежать таких последствий, можно купить специальные чехлы или заглушки на ножки.Но если хотите пойти более простым и дешевым путем, просто наклейте на ножки табуретов полоски скотча. Минус хитрости состоит в том, что стул с большой вероятностью будет скользить, даже если на нем кто-то сидит. Конечно, эффекта офисного стула на колесах получится избежать, однако с непривычки можно пошатнуться и упасть. Поэтому не бросайтесь сразу во все тяжкие – дайте себе время привыкнуть к обновленной мебели.Ластик хорошо очистит любую обувьЛакированная обувь может быть брендовой и стоить очень дорого. Однако ничто не вечно. Рано или поздно любимые ботинки потеряют свой первоначальный внешний вид, станут тусклыми и непрезентабельными.Чтобы вернуть блеск обуви, не обязательно использовать специальный крем. Можно воспользоваться помощью обычного ластика. Потрите им проблемное место на протяжении минуты, а затем удалите остатки ластика влажной тряпкой или салфеткой.Кстати, ластик идеально подходит и для чистки замши. Это красивый, но очень капризный материал, который нуждается в специфическом уходе. Если у вас нет щетки, предназначенной для приведения замши в порядок, пройдитесь по проблемным местам ластиком. Он быстро справится с небольшими сухими пятнами, и вернет обуви первоначальный лоск.Утюжок для волос отлично справляется с мелкими участками одеждыЕсли вы терпеть не можете глажку и берете в руки утюг только тогда, когда нет других вариантов, этот лайфхак существенно облегчит вам жизнь. Оказывается, мелкие и труднодоступные участки одежды можно привести в порядок обычным выпрямителем для волос. Эта хитрость особенно сильно выручает в путешествиях и командировках, но и дома, в экстренной ситуации, тоже пригодится.На заметку: Не любите глажку, потому что не нравится работать утюгом? Тогда используйте отпариватель. Повесьте одежду, которую нужно погладить, на плечики и пройдитесь по ней паром. От складок и заломов не останется даже следа, при этом вы потратите минимум времени и сил.Соленый чай и капрон избавят зеркало от разводов.Помыть зеркало без разводов – та еще задачка. Как бы мы ни старались, все равно на поверхности остаются некрасивые следы, которые мешают полноценно насладиться своим отражением. Если вы считаете, что никогда не сможете добиться идеального результата, попробуйте натереть зеркало следующим раствором.Заварите зеленый чай, добавьте в него чайную ложку соли, после чего смочите старые капроновые колготки и пройдитесь по загрязненной поверхности. В конце насухо протрите зеркало мягкой тряпкой и наслаждайтесь результатом – разводы исчезнут, а вместо них появится потрясающий блеск.Фольга — отличная профилактика засоровЗасоры на кухне или в ванной комнате – это не редкость. Хорошо, если он не слишком серьезный, и можно справиться собственными силами. Но в большинстве случаев все оказывается намного хуже, поэтому приходится вызывать на помощь сантехника.Мы предлагаем сэкономить время, нервы и деньги, просто за счет профилактических мер. Не доводите до катастрофы, чтобы потом не пришлось плясать с вантузом вокруг мойки – скомкайте фольгу и положите ее в смыв раковины. Обратите внимание, что диаметр шарика должен совпадать с отверстием для воды. В этом случае фольга задержит жир, он не попадет в слив и, соответственно, не засорит трубы.Единственный нюанс – периодически нужно будет доставать грязный шарик из раковины, и делать это лучше в перчатках, потому что процесс не из приятных. Однако согласитесь, что лучше так, чем бороться со сложным засором.Не открывайте крышку ножом, чтобы не порезатьсяМногие хозяйки привыкли открывать закатки с помощью ножа, но, во-первых, это небезопасно для пальцев, а во-вторых, после таких манипуляций крышку можно выбросить. Чтобы избежать неприятных последствий, предлагаем воспользоваться помощью кипятка. Наберите в кастрюлю воды, поставьте на плиту, дождитесь, когда она закипит, а затем опустите банку крышкой вниз. Высокая температура расширит крышку, и она с легкостью откроется.Наполнитель отлично впитывает влагу.Даже если вы уделяете уборке много времени и тщательно следите за чистотой в шкафу, рано или поздно там может появиться неприятный запах. И это совсем неудивительно, ведь шкаф не проветривается и в нем хранится много одежды из разных материалов.Чтобы избежать появления специфического аромата, никогда не кладите на полки влажные вещи. Кроме того, в целях профилактики можно поставить в шкаф блюдце с кошачьим наполнителем. Он отлично впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому о затхлости можно будет забыть.