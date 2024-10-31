Как освободить место в кухонных шкафчиках и не пожертвовать ни одной баночкой

Сделать кухню удобной – задача со звездочкой, причем, совсем неважно, какая у нее площадь – 4 кв.м. или 11. Чтобы не утонуть во всевозможных тарелках, банках, кастрюлях, лопатках необходимо освободить место в шкафчиках и тщательно организовать хранение. Мы расскажем, как это сделать, чтобы вы оказались в восторге от результата.

Совет 1: Отрегулируйте высоту полок

Совет 2: Используйте контейнеры

Совет 3: Добавьте полку-органайзер

Совет 4: Достаньте из шкафчиков мелкую бытовую технику

Совет 5: Покупайте только необходимые вещи

Совет 6: Задействуйте стены

Совет 7: Пользуйтесь органайзером для кастрюль

Совет 8: Задействуйте тумбу под раковиной

Совет 9: Используйте перфорированную панель

Совет 10: Добавьте парящих полок

Совет 11: Задействуйте дверцы шкафа

Дополнительная полка в кухонном шкафчике.Высота полок в кухонных шкафчиках обычно стандартная. Но это совсем не значит, что вам будет удобно ими пользоваться. Идеально, если конструкция мебели позволяет регулировать полки по высоте. Но если нет, можно купить специальные разделители, которые помогут организовать хранение так, как нужно именно вам. Когда вы получите из одной полки две, вы сможете задействовать вертикальное хранение по максимуму и, тем самым, устранить беспорядок, ведь посуда не будет лежать друг на друге. Поиск и использование вещей также существенно упростятся.В баночки можно пересыпать все сыпучие продукты.Одна из главных причин, по которой шкаф выглядит как непроходимые джунгли, – продукты в заводских упаковках. Пакеты с крупами быстро теряют форму, картон деформируется, и в результате на полках образуется хаос. Мало того, что это выглядит некрасиво со стороны, так со временем в упаковках могут еще и появиться насекомые, ведь пачки негерметичны.Решить все проблемы сразу помогут контейнеры или специальные емкости для хранения с крышкой. Подбирайте баночки, которые по форме и размеру идеально подойдут для ваших полок.А чтобы точно знать, что где лежит, выбирайте прозрачные емкости или подписывайте тару стираемой ручкой. Также существуют специальные наклейки, которые помогут быстро сориентироваться в содержимом банок.Выбирайте этажерку на колесиках.В организации кухни важную роль играет любой уголок. Даже небольшое пространство, которое вам кажется бесполезным, может оказаться решающим в вопросах хранения. Хотите упорядочить содержимое шкафчиков, но не планируете выбрасывать банки? Тогда следует провести мозговой штурм, и понять, где на кухне есть неиспользуемые промежутки между мебелью.Возможно, у вас осталась незадействованной внешняя стенка кухонного гарнитура или между холодильником и шкафом есть место для дополнительной полки? Эти поверхности можно использовать для размещения предметов первой необходимости, которыми вы постоянно пользуетесь в процессе готовки: специи, растительное масло, лопатки и пр.Если вы пьете кофе каждый день, поставьте кофеварку на столешницу.Интересно, что этот совет является очевидным, когда речь заходит об организации кухонного пространства, но почему-то многие хозяйки его игнорируют или просто упускают из виду. Не следует хранить на полках мелкую бытовую технику, которой вы пользуетесь каждый день.Например, если вы привыкли завтракать хрустящими тостами и несколько раз в день пить свежесваренный кофе, оставьте тостер и кофеварку на столешнице, чтобы они всегда были под рукой. Во-первых, так будет гораздо удобнее, а во-вторых, вы сэкономите место в шкафчиках. А вот на полках размещайте те девайсы, которые редко идут в ход: миксер, вафельницу, блендер и пр.Игнорируйте акции в магазинах посуды.Не будьте Плюшкиным – не скупайте в магазине все подряд, увидев слово «Акция» или «Распродажа». Важно четко понимать, что вам действительно нужно, а без чего вы вполне можете обойтись. На самом деле, секрет правильной организации кухонных шкафчиков кроется не в действии, а в бездействии – перестаньте их наполнять, и будет вам счастье.Давно хотели попробовать чечевицу? Отлично, но перед тем, как покупать ее, съешьте булгур, кускус и киноа, которые давно «пылятся» на полках. Новые продукты будут лишь занимать драгоценное место, а вы все равно станете каждый день ломать голову над тем, что приготовить.Используйте рейлинги и магнитные подставкиДля того, чтобы использовать объем шкафов по максимуму, не нужно нагружать их под завязку. Лучше подумайте о том, что из содержимого кухонного гарнитура вы можете разместить на стенах. Например, можно повесить несколько открытых полок и расставить на них красивую посуду или стильные баночки для хранения. Получится не только удобное хранение, но и отличный декор. А ножи, которые обычно лежат в ящике, перенесите на магнитную ленту, чтобы они постоянно были под рукой во время готовки. Еще один отличный вариант – крючки, отдельные или на рейлинге. Они идеально подойдут для расположения часто используемых девайсов, кастрюль и сковородок.Органайзер сделает хранение посуды гораздо удобнееОтлично, когда все кастрюли идеально сочетаются по размеру и складываются в аккуратную стопку. Но это большая редкость. В остальных случаях они хаотично лежат на полках или в ящиках, занимая уйму места. Чтобы исправить ситуацию, предлагаем обзавестись специальным органайзером, состоящим из нескольких ярусов.Он позволит хранить кастрюли и сковороды, не ставя их в друг друга. У такого решения есть сразу два плюса: во-первых, вы сможете вписать в имеющееся пространство предметы разной формы и размера, а во-вторых, посуда не будет царапаться и, соответственно, портиться. А чтобы картина была полной, дополните полезный девайс органайзером для крышек.Как организовать хранение под раковинойИногда нам кажется, что на кухне катастрофически не хватает места, но при этом некоторые зоны остаются незадействованными. Чаще всего, пустует пространство под раковиной. Максимум, что хозяйки могут там хранить – бытовую химию, но ведь она занимает лишь небольшую площадь.Советуем подумать о том, чтобы разместить в шкафчике под мойкой некоторую посуду или овощи в корзинках с крышками. Чтобы эффективно использовать имеющееся место, используйте различные поставки, органайзеры, выдвижные контейнеры и пр. Что касается чистящих средств, то их необязательно убирать – лучше разместите химию в компактных и удобных емкостях.Вариант использования перфорированной панели.Можно занять такой панелью лишь часть стены, и можно закрыть и всю поверхность – все зависит от того, насколько хорошо она впишется в интерьер. После этого развесьте на панели крючки или полочки – смотря, что вы планируете там хранить. Кстати, это еще и прекрасный вариант декора – разместите здесь красивую посуду, которая подходит под стиль кухни, и получите роскошный акцент, подчеркивающий вашу индивидуальность.Полки можно повесить даже над обеденным столом.Увеличить пространство для хранения и разгрузить кухонные шкафчики просто – добавьте несколько полок, и вы получите много полезного горизонтального пространства, которое можно будет использовать в соответствии с вашими требованиями. Но обратите внимание, что предметы, которые будут стоять на полке, должны быть красивыми, ведь они всегда находятся на виду. Также будьте готовы к регулярным уборкам – на посуде, баночках для сыпучих и прочих емкостях постоянно будет скапливаться пыль, жир и прочие загрязнения, поэтому бегать с влажной тряпкой придется гораздо чаще.Вот так можно использовать внутреннюю часть дверцыЕще одна прекрасная зона для хранения, о которой часто забывают. На внутренней части дверцы можно повесить корзинку для бытовой химии, держатель для полотенец, органайзер для специй и пр. Получится практично и удобно.Но перед тем, как воспользоваться всеми вышеперечисленными советами, проведите ревизию на кухне и избавьтесь от вещей, которыми давно не пользуетесь. Кстати, просроченных продуктов это тоже касается.