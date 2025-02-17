Необычное применение аспирина

Уверен, что большинство людей применяют аспирин в ограниченных случаях. Таких как головная боль, при повышении температуры, при простуде и т.п. Смею Вас заверить на этом случаи применения аспирина не ограничиваются.







К примеру, аспирин может смягчить сердечный приступ.







Аспирин борется со свертываемостью крови, в результате чего тормозит трамбоцыты.

Аспирин борется с пятнами пота!

Восстановление цвета волос

Аспирин против прыщей

Аспирин от укусов насекомых

Аспирин — органическое удобрение

Аспирин лечит перхоть

Выжимаем последние соки из автомобильного аккумулятора.

Лечение похмелья

Аспирин для радиолюбителей

Это один из лучших случаев, когда Вы находитесь на грани смерти из — за внезапного сердечного приступа.Если Вы чувствуете что у Вас начинается сердечный приступ, употребите таблетку аспирина и вызовете скорую медицинскую помощь.Кстати, разжеванный во рту аспирин имеет более быстрое и непосредственное влияние, чем обычная таблетка запитая водой.Ох уж этот пожелтевший от пота воротник или подмышки рубашки. Аспирин может помочь вывести эти пятна. Для этого размельчите 1 — 2 таблетки аспирина и смешайте с капелькой воды. У Вас получилась паста, которой необходимо обработать пятна от пота. Через несколько минут можно смывать нашу пасту и стирать вещь как обычно.Таким же образом аспирин может помочь и от пятен крови.Это применение аспирина относится к блондинкам, любящим часто плавать в бассейне. Хлор, содержащейся в бассейнах очень негативно воздействует на волосы. Они становятся хрупкими, бывает появляется зеленоватый оттенок.Не беда. Что бы этого избежать и укрепить волосы необходимо растворить 8-6 таблеток в воде, затем нанести этот раствор на волосы и подождать 10 — 15 минут. Потом смыть водой. Можно так же после всех процедур вымыть голову с шампунем.Салициловая кислота также неплохо помогает от прыщей. Если у Вас появился прыщ, растолките таблетку в порошок, добавьте немного воды и эту пасту нанесите на прыщ. Подождите несколько минут. Далее аккуратно смойте водой. Покраснение и размеры прыща должны уменьшиться.Раствором аспирина можно бороться с появлением грязи из прыщей. Для этого необходимо мыть поверхность раствором аспирина.Чтобы смягчить боль и раздражение после укуса, необходимо нанести пасту из таблетки аспирина с водой на место укуса и подождать несколько минут. Покраснение, раздражения, боль значительно уменьшаться.Аспирин растворенный в воде (одна таблетка на 5 литров) помогает растениям бороться с инфекциями. По данным исследований салициловая кислота может вызвать у растений определенные изменения в корне, стеблях, листьях. Эти изменения создадут более надежное растение и поможет ему бороться с различными болезнями, насекомыми. Также аспирин хорошо помогает слабым, отмирающим растения.Зуд и шелушение, плечи в белой пудре — основные показатели перхоти. Чтобы избавиться от перхоти Вам также поможет аспирин. Для этого необходимо размельчить две таблетки аспирина и растворить этот порошок в шампуне, которым Вы моете голову. Полученным средством намылить голову и подождать некоторое время. Далее смыть.Если Ваш аккумулятор находится на последнем издыхании и вот — вот умрет, ему поможет аспириновый стимулятор. Обычный аспирин поможет Вашей батарее проходить еще немного.Для этого необходимо две измельченные таблетки добавить в каждую ячейку аккумуляторной батареи. (6х2=12 таблеток)Аспирин помогает печени бороться с ядом. Ведь алкоголь, в каком виде бы он не был это яд. Если Вы вернулись домой после бурной ночи, то перед сном выпейте пару таблеток аспирина. Это поможет уменьшить тяжесть похмелья на утро.Бывает такое, что флюс, канифоль закончились или их вообще нет под рукой. Не беда если у Вас есть под рукой таблетка аспирина. Просто возьмите таблетку и начинайте паять. Таблетка отлично плавится. Просто и нормально. Этот способ выручал меня не один раз.