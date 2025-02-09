9 способов, как очистить подошву утюга от нагара, чтобы на одежде не оставалось следов

Несмотря на то, что многие хозяйки уже давно перешли на отпариватели, некоторые по привычке пользуются утюгом, так как считают, что он лучше справляется с процессом глажки. Если вы входите в эту категорию, вам точно пригодятся наши лайфхаки по очистке его подошвы.

Сегодня мы расскажем, как привести в порядок прибор, чтобы он не оставлял на вещах некрасивые следы.

Способ 1: Хозяйственное мыло

Способ 2: Сода

Способ 3: Соль + газета

Способ 4: Бумажные полотенца





Способ 5: Уксус

Способ 6: Парафиновая свеча

Способ 7: Ацетон

Способ 8: Зубная паста

Способ 9: Перекись водорода

Бонус: Внутренняя очистка

Если однажды вы заметили, что в процессе глажки на одежде или постельном белье остаются грязные следы, самое время устроить ему тотальную чистку. В магазине можно найти большое количество специальных средств, предназначенных для этой цели, но если идти туда не хочется или нет времени, ловите домашние способы очистки утюга. Понадобятся «базовые» подручные средства, которые есть в каждом доме.Подошва утюга должна быть теплой.Для удаления свежего нагара можно использовать хозяйственное мыло (устранить застаревшие пятна оно, увы, не сможет). И еще, от этого метода стоит отказаться, если у утюга рельефная подошва – кусочки мыла могут попасть в отверстия и позже повредить одежду или постельное белье. Возьмите брусочек подходящего размера и натрите теплую поверхность утюга. Когда мыло слегка растает, оно смягчит нагар, и вы сможете осторожно убрать его тряпкой или мягкой стороной губки.Разведите соду с водой, чтобы образовалась кашицаСода в хозяйстве – универсальный солдат. Ее используют для стирки, мытья посуды, удаления жирных пятен с плиты и духовки… Продолжать можно еще долго. Однако сегодня нас интересует ее способность очищать подошву утюга от нагара.Смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась смесь с консистенции густой пасты, нанесите ее на подошву полностью остывшего утюга, оставьте на пару минут, а затем аккуратно потрите поверхность чистой влажной салфеткой. Если нагар исчез, отлично. Если же остались какие-то едва заметные следы, повторите процедуру.Насыпьте соль на газету и погладьте ее утюгом.Еще один простой, но не менее эффективный способ очистки – это тандем соли и газеты. Сразу обратите внимание на то, что этот метод не подходит для деликатных покрытий, в частности, тефлонового и антипригарного, так как они портятся от контакта с абразивными веществами.Установите на утюге режим с максимальной температурой, подождите, пока он нагреется, а затем включите функцию пара. В это время разложите на столе кусочек газеты, посыпьте его солью и проведите несколько раз утюгом по бумаге. Делайте это до тех пор, пока весь нагар не останется на газете. Может понадобиться пять-десять минут времени – все зависит от того, насколько грязный утюг.Нагар останется на бумажном полотенце.Если на подошве утюга кроме нагара есть липкие следы, которые не получается убрать никакими средствами, попробуйте призвать на помощь бумажное полотенце. Все гениальное просто: включите на приборе режим с максимальной температурой, подождите, пока он хорошо нагреется, и проведите им по стопке бумажных полотенец. Повторяйте эти манипуляции до тех пор, пока не исчезнут липкие следы.Уксус отлично убирает любые загрязнения.Для антипригарных поверхностей, которые не терпят присутствия в своей жизни агрессивных средств, идеально подойдет чистка уксусом. Он сможет обеспечить максимально мягкий и деликатных уход, но при этом отлично справится с любыми пятнами. Есть несколько вариантов использования уксуса для устранения нагара:• Возьмите ватный тампон, смочите его в уксусе и протрите подошву. Такой способ самый простой, но, увы, он даст положительный результат лишь в том случае, если загрязнение не слишком большое.• Сильный нагар можно устранить 70-процентным раствором уксуса. Возьмите ватный диск, оберните в марлю и смочите в растворе уксуса и нашатырного спирта (пропорция 1:1). Далее зажмите его плоскогубцами и протрите грязную подошву заранее нагретого утюга (поверхность должна быть максимально горячей).• Если случай совсем тяжелый, возьмите старую тряпку или кухонной полотенце, смочите в уксусе, хорошо отожмите и накройте горячий утюг на несколько секунд. За это время уксус размягчит налет, и вы сможете устранить загрязнения мягкой стороной губки или бумажным полотенцем, когда утюг полностью остынет.Смажьте подошву парафиновой свечкой.Для очистки керамической подошвы утюга есть прекрасный лайфхак с парафиновой свечой в главной роли. Обратите внимание, что лучше всего использовать ее на гладких поверхностях – на рельефных подошвах есть риск попадания парафина в отверстия для пара, и позже он может испачкать одежду.Итак, нагрейте утюг, оберните свечу хлопковой тряпкой или бумажным полотенцем и натрите раскаленную подошву. Чтобы не испачкать стол, застелите его газетами или ненужными полотенцами – тогда воск в процессе плавления будет стекать на них. По окончании процедуры уберите остатки парафина бумажной салфеткой – действуйте быстро, чтобы парафин не успел застыть, иначе удалить его будет совсем непросто. И будьте аккуратными, чтобы не обжечься.Смочите тряпку ацетономЕсли к подошве утюга пристал пластик, нужно использовать другие методы решения проблемы – ни парафин, ни уксус здесь не помогут. Лучше всего с задачей справится ацетон или жидкость для снятия лака, в состав которой он входит. Процедура простая и быстрая: смочите ватный диск ацетоном и протрите холодную поверхность утюга. Обратите внимание, что выходить за пределы подошвы нельзя – жидкость может повредить краску на пластиковом корпусе.Натрите поверхность зубной пастой.Итак, процесс предельно простой и понятный. Возьмите старую зубную щетку, нанесите на нее небольшое количество зубной пасты и равномерно распределите по поверхности утюга, уделяя особое внимание проблемным участкам. Далее наденьте на прибор целлофановый пакет и забудьте про него на 15-20 минут. По истечении времени удалите остатки зубной пасты с помощью влажной салфетки или тряпки. Результат вас приятно удивит – на подошве не останется даже следа от нагара.Смочите салфетку перекисью водородаТрехпроцентный раствор перекиси водорода также поможет очистить поверхность утюга от различных загрязнений. Работать можно как с холодной подошвой, так и с горячей – советуем попробовать оба метода. Смочите ватный диск или кусочек ткани перекисью водорода и тщательно протрите пятна. Через пару минут вы заметите, как они начнут исчезать прямо у вас на глазах. Вуаля – утюг чист и готов к работе.Залейте в отсек для воды раствор лимонной кислоты.Когда поверхность утюга вновь стала как новенькая, обязательно почистите его изнутри. Для этого разведите в 200 миллилитрах воды одну чайную ложку лимонной кислоты и залейте этот раствор в отсек утюга. Затем включите прибор и установите режим отпаривания. Пара минут, и из утюга выйдет огромное количество грязи, о наличии которой вы даже не подозревали.Вместо лимонной кислоты можно использовать уксус. Разведите его с водой в пропорции 1:3, наполните резервуар утюга и включите функцию пара. Возьмите старое полотенце, которое не жалко вымазать, и гладьте его в течение нескольких минут. Важно, чтобы жидкость, которая выходит из отверстий, стала полностью чистой – это свидетельство того, что процедура прошла успешно. В конце отключите утюг от сети и оставьте в горизонтальном положении, чтобы вытекли остатки жидкости.