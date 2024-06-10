Как правильно использовать золу в саду и огороде

Зола известна каждому садоводу и огороднику. Это великолепная комплексная и полностью натуральная подкормка, которая нужна многим растениям на участке! Однако чтобы правильно её вносить, необходимо знать, как её разводить.

Тогда ваши растения получат максимум пользы! Подкармливайте их натуральными удобрениями и получайте отличные урожаи.

Подкормка золой

Зачем добавлять уксус?

Чтобы растения получили калий и фосфор в доступной форме, достаточно сделать несложный раствор. В 10 л ведро всыпьте 200 г стакан золы. Размешайте и оставьте минимум на 2 часа, а если есть время, то лучше на ночь.Поливайте такой подкормкой томаты, огурцы, перцы, капусту, но не щавель, редис и арбуз! Вносите по влажному грунту по 0,5—1 л под растение, в зависимости от его размера, стадии роста и потребности в дополнительном питании.Многие садоводы и огородники наверняка знают, что иногда золу гасят уксусом. Для чего же это делать?Это необходимо в том случае, если растению требуется кальциевая подкормка. Просто в золе кальций находится в труднодоступной форме. Добавляя уксус, вы получаете «быстрый» кальций, в котором нуждаются растения, у которых началась вершинная гниль, например.Сколько добавлять? Влейте 0,5 стакана столового уксуса в 10 л ведро с 200 г золы, также настаивайте от 2 часов. Под 1 растение поливается по 0,5—1 л подкормки.Следуйте несложным правилам, чтобы ваши растения получили все необходимые элементы! Полезная и очень эффективная подкормка золой для отличных урожаев.