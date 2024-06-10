Как вывести томатные пятна с одежды

Иногда случается так, что даже у самых аккуратных людей всё валится из рук, соответственно, от появления пятен на одежде никто не застрахован. Малоприятно, но не критично, даже если на белоснежной футболке внезапно «расцвело» пятно от кетчупа. О том, как избавиться от маленьких «неприятностей» — далее в статье.
Главные сложности выведения пятен от кетчупа
Авы знали, в чём заключается главная сложность выведения пятен от кетчупа?
Как правило, соус, кетчуп и томатную пасту готовят из спелых помидоров с добавлением масла, искусственных или натуральных красителей, пищевых добавок, специй и консервантов. Поэтому, томатные пятна гораздо сложнее вывести, поскольку все они достаточно устойчивы к воздействию воды и мыла. Тем не менее задача выполнима, главное подобрать правильные средства и не допускать распространённых ошибок, пытаясь наспех застирать.
Как правильно чистить
Следуйте простым советам и результат вас приятно удивит.
Чтобы избавиться от томатных пятен, необходимо придерживаться простых правил. А именно:
• В первую очередь уберите остатки кетчупа, используя чайную ложку или любой другой предмет с тупым концом.
• Нанесите на пятно небольшое количество соли и оставьте до тех пор, пока оно не станет розовым или красным (повторяйте процедуру несколько раз, пока соль не перестанет менять цвет).
• Ни в коем случае не пытайтесь застирать пятно кипятком или горячей водой. Так вы только усугубите ситуацию, позволив как натуральному, так и искусственному красителю ещё сильнее въесться в ткань. Выверните одежду наизнанку и застирайте холодной водой.
• Также не стоит закидывать в машину для стирки испачканную вещь. Обязательно застирайте её, нанеся специальное средство, или следуйте бабушкиным советам.
• Выбирайте подходящее средство для чистки, ориентируясь на тип ткани, степень загрязнения и цвета.
Несмотря на некоторые сложности, задача выполнима.
• Не применяйте отбеливатели. Если вы думаете, что таким образом избавитесь о едкого пятна, то глубоко ошибаетесь. Есть все шансы раз и навсегда испортить вещь, поскольку отбеливатель только сильнее разъест пятнышко и ткань вокруг него.
• Чтобы вывести томатный след, подложите под испачканный участок кусочек однотонной светлой тряпочки (марли) – она впитает остатки грязи.
Чистить загрязнённый участок нужно максимально аккуратно. Не трите его изо всех сил и не используйте жёсткие щётки.
• Нанесите средство для выведения пятна строго на «пострадавший» участок и аккуратно помассируйте лёгкими движениями от края к центру пятна.
• Стирайте строго следуя инструкции на этикетке, иначе есть всё шансы потратить время впустую, или вовсе испортить вещь.
Как избавиться от томатных пятен на белой одежде
1. Используйте перекись
Раствор с перекисью поможет справиться с томатным пятном.
Чтобы удалить пятно от томатного соуса с помощью перекиси, выполните следующие действия:
• Проверьте состав ткани, чтобы убедиться в безопасности использования перекиси.
• Разведите перекись водой в соотношении один к одному.
• Нанесите смесь перекиси на пострадавший участок.
• Промокните его тканью или бумажными салфетками\полотенцами.
• Оставьте смесь перекиси на пятне примерно на полчаса.
• Затем промойте пятно прохладной водой.
• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем.
2. Используйте уксус и средство для мытья посуды
Средство для мытья посуды, смешанное с уксусом также поможет избавиться от пятна.
Чтобы удалить томатное пятно с помощью уксуса и средств для мытья посуды, выполните следующие действия:
• Смешайте в миске равные части столового уксуса со средством для мытья посуды.
• получившуюся массу нанесите на пятно и оставьте на несколько минут.
• Промокните это место тканью или салфетками, чтобы избавиться от пятна.
• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем, но только в том случае, если позволяет ткань и цвет вещи.
*Важно помнить о том, что если пятно успело высохнуть, то потребуется замочить его как минимум на тридцать-шестьдесят минут в уксусно-моющей смеси, прежде чем приступить к стирке.
3. Используйте смесь соды с мылом и перекисью
Сода, смешанная с мылом и перекиью — отличное средство для выведения томатных пятен.
Также вывести пятно можно с помощью мыла, смешанного с пищевой содой:
• Приготовьте пастообразную кашицу из смеси (в равных частях) соды с водой.
• Распределите средство на загрязнённом участке и легонько потрите тряпочкой или мочалкой.
• Подержите смесь около пятнадцати-двадцати минут.
• Разведите трёхпроцентную перекись водорода с водой в соотношении один к одному.
• Нанесите раствор перекиси на пятно и оставьте минут на десять.
• Промокните это место тканью или бумажным полотенцем, чтобы вывести пятно.
• Отправьте в стирку, используя подходящий для ткани порошок.
4. Используйте растительное масло с кислородным отбеливателем и порошком
Кто бы мог подумать, что растительное масло в сочетании с отбеливателем и порошком отлично справляется с пятнами от соуса и кетчупа.
Чтобы удалить пятна от помидоров с помощью кислородного отбеливателя, растительного масла и стирального порошка, выполните следующие действия:
• Смешайте кислородный отбеливатель с тёплой водой в соответствии с инструкцией на упаковке.
• Нанесите раствор на пятно и аккуратно протрите тряпкой или губкой.
• Оставьте раствор отбеливателя на двадцать-тридцать минут (в зависимости от степени загрязнения).
• Смешайте немного растительного масла с порошковым моющим средством, чтобы получилась паста.
• Нанесите пасту на пятно и аккуратно разотрите.
• Оставьте пасту на тридцать минут.
• Отправить в стирку, используя подходящий для ткани порошок.
5. Используйте спирт с лимонным соком
Спирт, смешанный с лимонным соком — то, что нужно для выведения пятен.
Также удалить пятно от соуса, кетчупа или пасты можно с помощью спирта, смешанного с лимонным соком:
• Соедините в равных пропорциях спирт и лимонный сок.
• Нанесите раствор на загрязнённое место и подержите несколько минут (пять-семь).
• Промокните пятно чистой тканью или салфетками.
• При необходимости повторите второй и третий пункты).
• Отправьте в стирку, выбрав холодный режим.
*Будьте осторожны и не трите сильно, иначе вы можете повредить ткань.
Как избавиться от томатных пятен на цветной одежде
А чтобы вывести томатные пятна и сохранить цвет на одежде, следуйте полезным советам.
Удаление томатных пятен с цветной одежды – задача непростая, поскольку необходимо сохранить яркость цвета. Различные красители в тканях могут по-разному реагировать на способы выведения пятен, а некоторые ткани и вовсе могут обесцвечиваться или линять после стирки. Поэтому необходимо протестировать любой из способов на небольшом незаметном участке ткани, прежде чем наносить средство на само пятно. Так вы сможете проверить и убедиться в том, что оно не обесцвечивает и не портит ткань.
1. Используйте глицерин
А вы знали, что глицерин помогает бороться с пятнами от соуса, кетчупа или томатной пасты?
Чтобы удалить пятна с помощью глицерина, следуйте пошаговой инструкции:
• Промокните излишки томатного соуса тканью или салфетками.
• Приготовьте раствор, смешав одну часть глицерина и двумя частями тёплой воды.
• Распределите жидкость по всему участку пятна и подержите около получаса.
• Протрите влажной тряпкой загрязнённый участок.
• Повторяйте первые четыре шага до тех пор, пока след от пятна не будет полностью удалён.
• Прополосните в тёплой воде.
2. Используйте лимонный сок
Лимонный сок также поможет справиться с этим непростым делом.
Чтобы удалить томатное пятно лимонным соком, выполните следующие действия:
• Удалите остатки томатного соуса, насколько это возможно, салфетками или сухой марлей.
• Смешайте одну-две чайные ложки лимонного сока с одним стаканом воды.
• Раствор лимонного сока, распределите по пятну и подержите на протяжении пятнадцати-двадцати минут (при необходимости повторите несколько раз).
• Промокните загрязнённый участок, смоченной в тёплой воде марлей.
• Отправьте в стирку.
3. Используйте зубную пасту
Зубная паста также поможет в нелёгкой борьбе с пятнами.
Чтобы избавиться от томатных пятен, следуйте пошаговым действиям:
• Удалите остатки томатного соуса, пасты, кетчупа салфетками или ложкой (ни в коем случае не трите, а аккуратно снимайте).
• Распределите по пятну небольшое количество обычной белой зубной пасты.
• Аккуратно вотрите зубную пасту в пятно мягкой тканью или зубной щёткой.
• Оставьте на полчаса (при необходимости повторите процедуру).
• Промойте пятно тёплой водой.
• Выстирайте вещь.
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