Как вывести томатные пятна с одежды

Иногда случается так, что даже у самых аккуратных людей всё валится из рук, соответственно, от появления пятен на одежде никто не застрахован. Малоприятно, но не критично, даже если на белоснежной футболке внезапно «расцвело» пятно от кетчупа. О том, как избавиться от маленьких «неприятностей» — далее в статье.

Главные сложности выведения пятен от кетчупа

Как правильно чистить

Как избавиться от томатных пятен на белой одежде

1. Используйте перекись





2. Используйте уксус и средство для мытья посуды

3. Используйте смесь соды с мылом и перекисью

4. Используйте растительное масло с кислородным отбеливателем и порошком

5. Используйте спирт с лимонным соком

Как избавиться от томатных пятен на цветной одежде

1. Используйте глицерин

2. Используйте лимонный сок

3. Используйте зубную пасту

Авы знали, в чём заключается главная сложность выведения пятен от кетчупа?Как правило, соус, кетчуп и томатную пасту готовят из спелых помидоров с добавлением масла, искусственных или натуральных красителей, пищевых добавок, специй и консервантов. Поэтому, томатные пятна гораздо сложнее вывести, поскольку все они достаточно устойчивы к воздействию воды и мыла. Тем не менее задача выполнима, главное подобрать правильные средства и не допускать распространённых ошибок, пытаясь наспех застирать.Следуйте простым советам и результат вас приятно удивит.Чтобы избавиться от томатных пятен, необходимо придерживаться простых правил. А именно:• В первую очередь уберите остатки кетчупа, используя чайную ложку или любой другой предмет с тупым концом.• Нанесите на пятно небольшое количество соли и оставьте до тех пор, пока оно не станет розовым или красным (повторяйте процедуру несколько раз, пока соль не перестанет менять цвет).• Ни в коем случае не пытайтесь застирать пятно кипятком или горячей водой. Так вы только усугубите ситуацию, позволив как натуральному, так и искусственному красителю ещё сильнее въесться в ткань. Выверните одежду наизнанку и застирайте холодной водой.• Также не стоит закидывать в машину для стирки испачканную вещь. Обязательно застирайте её, нанеся специальное средство, или следуйте бабушкиным советам.• Выбирайте подходящее средство для чистки, ориентируясь на тип ткани, степень загрязнения и цвета.Несмотря на некоторые сложности, задача выполнима.• Не применяйте отбеливатели. Если вы думаете, что таким образом избавитесь о едкого пятна, то глубоко ошибаетесь. Есть все шансы раз и навсегда испортить вещь, поскольку отбеливатель только сильнее разъест пятнышко и ткань вокруг него.• Чтобы вывести томатный след, подложите под испачканный участок кусочек однотонной светлой тряпочки (марли) – она впитает остатки грязи.Чистить загрязнённый участок нужно максимально аккуратно. Не трите его изо всех сил и не используйте жёсткие щётки.• Нанесите средство для выведения пятна строго на «пострадавший» участок и аккуратно помассируйте лёгкими движениями от края к центру пятна.• Стирайте строго следуя инструкции на этикетке, иначе есть всё шансы потратить время впустую, или вовсе испортить вещь.Раствор с перекисью поможет справиться с томатным пятном.Чтобы удалить пятно от томатного соуса с помощью перекиси, выполните следующие действия:• Проверьте состав ткани, чтобы убедиться в безопасности использования перекиси.• Разведите перекись водой в соотношении один к одному.• Нанесите смесь перекиси на пострадавший участок.• Промокните его тканью или бумажными салфетками\полотенцами.• Оставьте смесь перекиси на пятне примерно на полчаса.• Затем промойте пятно прохладной водой.• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем.Средство для мытья посуды, смешанное с уксусом также поможет избавиться от пятна.Чтобы удалить томатное пятно с помощью уксуса и средств для мытья посуды, выполните следующие действия:• Смешайте в миске равные части столового уксуса со средством для мытья посуды.• получившуюся массу нанесите на пятно и оставьте на несколько минут.• Промокните это место тканью или салфетками, чтобы избавиться от пятна.• Отправьте в стирку, используя порошок с пятновыводителем, но только в том случае, если позволяет ткань и цвет вещи.*Важно помнить о том, что если пятно успело высохнуть, то потребуется замочить его как минимум на тридцать-шестьдесят минут в уксусно-моющей смеси, прежде чем приступить к стирке.Сода, смешанная с мылом и перекиью — отличное средство для выведения томатных пятен.Также вывести пятно можно с помощью мыла, смешанного с пищевой содой:• Приготовьте пастообразную кашицу из смеси (в равных частях) соды с водой.• Распределите средство на загрязнённом участке и легонько потрите тряпочкой или мочалкой.• Подержите смесь около пятнадцати-двадцати минут.• Разведите трёхпроцентную перекись водорода с водой в соотношении один к одному.• Нанесите раствор перекиси на пятно и оставьте минут на десять.• Промокните это место тканью или бумажным полотенцем, чтобы вывести пятно.• Отправьте в стирку, используя подходящий для ткани порошок.Кто бы мог подумать, что растительное масло в сочетании с отбеливателем и порошком отлично справляется с пятнами от соуса и кетчупа.Чтобы удалить пятна от помидоров с помощью кислородного отбеливателя, растительного масла и стирального порошка, выполните следующие действия:• Смешайте кислородный отбеливатель с тёплой водой в соответствии с инструкцией на упаковке.• Нанесите раствор на пятно и аккуратно протрите тряпкой или губкой.• Оставьте раствор отбеливателя на двадцать-тридцать минут (в зависимости от степени загрязнения).• Смешайте немного растительного масла с порошковым моющим средством, чтобы получилась паста.• Нанесите пасту на пятно и аккуратно разотрите.• Оставьте пасту на тридцать минут.• Отправить в стирку, используя подходящий для ткани порошок.Спирт, смешанный с лимонным соком — то, что нужно для выведения пятен.Также удалить пятно от соуса, кетчупа или пасты можно с помощью спирта, смешанного с лимонным соком:• Соедините в равных пропорциях спирт и лимонный сок.• Нанесите раствор на загрязнённое место и подержите несколько минут (пять-семь).• Промокните пятно чистой тканью или салфетками.• При необходимости повторите второй и третий пункты).• Отправьте в стирку, выбрав холодный режим.*Будьте осторожны и не трите сильно, иначе вы можете повредить ткань.А чтобы вывести томатные пятна и сохранить цвет на одежде, следуйте полезным советам.Удаление томатных пятен с цветной одежды – задача непростая, поскольку необходимо сохранить яркость цвета. Различные красители в тканях могут по-разному реагировать на способы выведения пятен, а некоторые ткани и вовсе могут обесцвечиваться или линять после стирки. Поэтому необходимо протестировать любой из способов на небольшом незаметном участке ткани, прежде чем наносить средство на само пятно. Так вы сможете проверить и убедиться в том, что оно не обесцвечивает и не портит ткань.А вы знали, что глицерин помогает бороться с пятнами от соуса, кетчупа или томатной пасты?• Промокните излишки томатного соуса тканью или салфетками.• Приготовьте раствор, смешав одну часть глицерина и двумя частями тёплой воды.• Распределите жидкость по всему участку пятна и подержите около получаса.• Протрите влажной тряпкой загрязнённый участок.• Повторяйте первые четыре шага до тех пор, пока след от пятна не будет полностью удалён.• Прополосните в тёплой воде.Лимонный сок также поможет справиться с этим непростым делом.Чтобы удалить томатное пятно лимонным соком, выполните следующие действия:• Удалите остатки томатного соуса, насколько это возможно, салфетками или сухой марлей.• Смешайте одну-две чайные ложки лимонного сока с одним стаканом воды.• Раствор лимонного сока, распределите по пятну и подержите на протяжении пятнадцати-двадцати минут (при необходимости повторите несколько раз).• Промокните загрязнённый участок, смоченной в тёплой воде марлей.• Отправьте в стирку.Зубная паста также поможет в нелёгкой борьбе с пятнами.• Удалите остатки томатного соуса, пасты, кетчупа салфетками или ложкой (ни в коем случае не трите, а аккуратно снимайте).• Распределите по пятну небольшое количество обычной белой зубной пасты.• Аккуратно вотрите зубную пасту в пятно мягкой тканью или зубной щёткой.• Оставьте на полчаса (при необходимости повторите процедуру).• Промойте пятно тёплой водой.• Выстирайте вещь.