12 уникальных фотографий из космоса

С нами не соскучишься!

Первый снимок из космоса был сделан в октябре 1946 года на 35-мм камеру, прикрепленную к ракете V-2. На нём виден горизонт на высоте 65 километров, и, как написал в National Geographic изобретатель камеры Клайд Холлидей: «так нашу Землю увидели бы пришельцы с других планет на своих космических кораблях».







Самое первое фото из космоса, 24 октабря 1946 года.











Самое первое фото из космоса, 24 октабря 1946 года.









Первая в истории







Первая в истории фотография обратной стороны Луны, сделанная советской автоматической межпланетной станцией для изучения Луны и космического пространства «Луна-3», 7 октября 1959 года.









Земля на расстоянии 98 000 миль, Аполло 11, июль 1969 года.







Земля на расстоянии 98 000 миль, Аполло 11, июль 1969 года.









"Восход Земли" — фотография, сделанная с поверхности Луны 24 декабря 1968 года.







"Восход Земли" — фотография, сделанная с поверхности Луны 24 декабря 1968 года.









Одна из самых известных космических фотографий







Одна из самых известных космических фотографий , сделанная 7 декабря 1972 года с расстояния примерно 29 тысяч км.









"Злой аллигатор" Gemini 9, июнь 1966 года.







"Злой аллигатор" Gemini 9, июнь 1966 года.









Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка —







Фотография, сделанная с поверхности Марса. Более яркая точка — Венера , менее яркая (на которую указывают стрелочки) — наша родная Земля.









Так выглядит закат Солнца на Марсе.







Так выглядит закат Солнца на Марсе.









Алан Бин и отражение фотографа в его шлеме, EVA 2, Apollo 12, ноябрь 1969 года.







Алан Бин и отражение фотографа в его шлеме, EVA 2, Apollo 12, ноябрь 1969 года.









Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.







Снимок, сделанный 3 июля 2003 года с борта станции Mars Express. Расстояние до Земли — 8 миллионов километров.









Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.







Уникальный снимок под названием "Pale Blue Dot" (бледная голубая точка), сделанный с расстояния в 6 миллиардов километров. Эта самая "голубая точка" — Земля.









Как сказали бы сейчас: первое космическое сэлфи, Gemini 12, ноябрь 1966 года.







Как сказали бы сейчас: первое космическое сэлфи, Gemini 12, ноябрь 1966 года.







