Зелёные обои и ещё 4 обыденные вещи прошлого, которые оказались вредными для человека

В прошлом люди знали об окружающем их мире намного меньше, чем сейчас. Поэтому нет ничего удивительного в том, что далеко не все привычки или традиции, которые раньше были нормой, остались такими и сегодня. Нередко оказывалось, что совершенно нормальные вещи, даже считавшиеся полезными и нужными, на деле приносили самый настоящий, а порой и непоправимый вред.
1. Повсеместное использование асбеста
Культовая картина - яркий пример использования вредного асбеста. /Фото: maximonline.ru
История асбеста берёт своё начало ещё с древнегреческих времён, однако пик его применения случился в тридцатые годы прошлого столетия, когда его стали использовать буквально везде. Он становился незаменимым материалом в строительстве, производстве одежды и игрушек и даже реквизита на съёмках кинокартин - там из него любили делать снег.
Вот только позднее учёные выяснили, насколько страшные последствия может принести применение этого доступного материала: врачи доказали, что асбест в любой его модификации - это канцероген, провоцирующий множество видов онкологии. Однако до того момента он явно успел навредить огромному количеству людей.
2. Урановая посуда
Урановое стекло для посуды - красиво, но небезопасно. /Фото: pikabu.ru
Ещё один тип материалов, который когда-то использовали в массе сфер, а сегодня это кажется безумием, были радиоактивные вещества. На пике спроса был уран, который можно было преобразовать, например, в стекло, и сделать из него красивую вещицу, светящуюся в темноте.
Однако даже в таком варианте радиоактивное излучение вещи из уранового стекла всё равно вырабатывают. И хотя, по информации редакции novate.ru, оно относительно невысокое, использовать по прямому назначению, то есть, давать этой посуде контактировать с едой, лучше не стоит.
3. Рентген ступней в обувных магазинах
Сегодня это изобретение считается одним из самых неудачных из прошого века. /Фото: fineshoes.ru
Когда рентген только изобрели, оценили его не сразу, а вот позднее он стал чуть ли не писком моды. Причём в буквальном смысле, потому что в фэшн-индустрию его тоже нашли как приспособить. Около ста лет назад в половине мире - от Америки до Австралии и Африки обувные магазины оснащали гаджетом под названием флюроскоп.
По сути, эта штука делала рентген стопы, который позволял увидеть положение ноги в конкретной туфле или ботинке. Популярность таких устройств продержалась почти полвека, пока не стали открываться печальные детали об использовании радиации в любых дозах. Поэтому если рентген по медицинским признакам ещё можно стерпеть для лечения, то вот облучение при выборе очередной пары обуви стало считаться вредной, а главное - ненужной процедурой.
4. Зелёный краситель
Когда-то людям вредили даже обои, если они были зелёными. /Фото: wikipedia.org
В прошлом, как и сейчас, гонка за трендами в некоторых случаях заставляет людей вредить своему здоровью. Но если сегодня таких потенциально опасных вещей стало намного меньше, то вот ещё в позапрошлом веке физическое благополучие людей могли уничтожить даже безобидные предметы интерьера или отделки.
Один из пиков такой печальной тенденции пришёлся на популярность зелёного цвета, когда им пытались покрасить чуть ли не всё подряд. Проблема была в том, что этот оттенок тогда получался из пигмента, содержащего токсичный мышьяк. Вот и получалось, что модники в погоне за трендовостью в буквальном смысле слова травили себя.
5. Топливо со свинцом
Когда-то простая заправка машины была опасной для здоровья. /Фото: boosty.to
Не всё так просто было и с топливом - справедливости ради, некоторые его виды и сейчас очень токсичны, однако те, что используются большинством людей повседневно, постарались обезопасить по возможности. Такой же детокс прошёл и знакомый нам бензин, когда его очистили от тетраэтилсвинца.
А дело было в том, что это, полезное для топлива машин соединение, синтезированное в 1921 году, было очень даже вредным для самих автомобилистов. К шестидесятым годам, по данным редакции novate.ru, выяснилось, что эта добавка провоцирует кучу заболеваний - от онкологии до инсульта, ещё и на интеллект негативное воздействие оказывает. Правда, на избавление бензина от тетраэтилсвинца ушло ещё почти двадцать лет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии