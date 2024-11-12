Зелёные обои и ещё 4 обыденные вещи прошлого, которые оказались вредными для человека

1. Повсеместное использование асбеста

Культовая картина - яркий пример использования вредного асбеста. /Фото: maximonline.ru

2. Урановая посуда

Урановое стекло для посуды - красиво, но небезопасно. /Фото: pikabu.ru

3. Рентген ступней в обувных магазинах

Сегодня это изобретение считается одним из самых неудачных из прошого века. /Фото: fineshoes.ru

4. Зелёный краситель

Когда-то людям вредили даже обои, если они были зелёными. /Фото: wikipedia.org

5. Топливо со свинцом

Когда-то простая заправка машины была опасной для здоровья. /Фото: boosty.to