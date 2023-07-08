Регулярное использование на огороде бюджетных органических подкормок, приготовленных своими руками, может дать потрясающие результаты. Потратив копейки на приготовление препарата, можно легко увеличить количество урожая в несколько раз.
Для приготовления подкормки, которая будет стимулировать активный рост огурцов, кусочек хлеба и кожуру одного картофеля с глазками залейте 2 литрами воды.
Оставьте настаиваться на 4 часа, а затем перебейте ингредиенты в блендере, чтобы получить однородную массу.
Процедите удобрение и добавьте к нему еще 1 литр чистой воды.
Для полива огурцов под корень 1 стакан концентрата добавьте к 5 литрам воды. Регулярное использование этой бюджетной подкормки даст кустикам большое количество витаминов и питательных веществ, поможет повысить их иммунитет и сделает более устойчивыми к вредителям. Огурцы будут расти крупными и очень вкусными.
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Бесплатное удобрение для невероятного урожая огурцов
Регулярное использование на огороде бюджетных органических подкормок, приготовленных своими руками, может дать потрясающие результаты. Потратив копейки на приготовление препарата, можно легко увеличить количество урожая в несколько раз.
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