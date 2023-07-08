Бесплатное удобрение, которое даст невероятный урожай огурцов

Регулярное использование на огороде бюджетных органических подкормок, приготовленных своими руками, может дать потрясающие результаты. Потратив копейки на приготовление препарата, можно легко увеличить количество урожая в несколько раз.

Для приготовления подкормки, которая будет стимулировать активный рост огурцов, кусочек хлеба и кожуру одного картофеля с глазками залейте 2 литрами воды.







Оставьте настаиваться на 4 часа, а затем перебейте ингредиенты в блендере, чтобы получить однородную массу.







Процедите удобрение и добавьте к нему еще 1 литр чистой воды.







Для полива огурцов под корень 1 стакан концентрата добавьте к 5 литрам воды. Регулярное использование этой бюджетной подкормки даст кустикам большое количество витаминов и питательных веществ, поможет повысить их иммунитет и сделает более устойчивыми к вредителям. Огурцы будут расти крупными и очень вкусными.

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