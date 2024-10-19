7 продуктов, которые не стоит есть на ночь, если не хотите проснуться с отеками

Нам и так сложно вставать по утрам после звонка будильника, а если утром еще и приходится бороться с отеками, настроение стремительно катится к нулю. Если вы еще не запаслись тонной патчей, самое время пересмотреть свой вечерний рацион. Да-да, именно от него зависит, будете ли вы утром наблюдать в зеркале одутловатое лицо и припухшие веки.
Если вы уже забыли, когда последний раз просыпались свежими и красивыми, значит, пора наладить режим сна и питание. На появление отеков особенно сильно влияет последнее: даже безобидные с виду продукты могут удерживать воду в организме, провоцируя появление неприятной проблемы. Novate.ru расскажет о них более подробно, чтобы вы знали врага в лицо.
1. Фастфуд
Гамбургер и картошка фри - неудачный вариант ужина. / Фото: pexels.com
Согласны, после работы не всегда есть время и силы заниматься приготовлением изысканного ужина, а потому соблазн ограничиться гамбургером, хот-догом или картошкой фри весьма велик. Увы, такая трапеза обязательно напомнит о себе с утра, когда вы увидите в зеркале отражение с припухшими веками и мешками под глазами. А всему виной соль – в фастфуде она содержится в очень большом количестве. Чтобы противостоять ее атаке, а также последствиям, к которым она приводит, организму приходится удерживать воду, вследствие чего и появляются отеки.
2. Полуфабрикаты
Полуфабрикаты лучше заменить на блюда домашнего приготовления. / Фото: kartinkin.net
Еще один вариант быстрого ужина, который мы так любим. Котлеты, сосиски, пельмени и прочие продукты, прошедшие первичную обработку на производстве, опасны по той же причине, что и фастфуд – в них содержится много соли. Кроме нее в состав продуктов входят различные вредные добавки, которые отрицательно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта, печени и других органов. Поэтому вместо куриных наггетсов, разогретых в микроволновке, съешьте сэндвич, состоящий из кусочка цельнозернового хлеба, нежирного мяса и овощей. Также отличной идеей для ужина станет рыба, запеченная в духовке – вкусно, низкокалорийно и очень полезно.
3. Консервированные продукты
Консервированные огурцы содержат много соли. / Фото: koolinar.ru
К сожалению, консервация, вне зависимости от того, покупали вы ее в магазине или готовили сами, не такая безобидная, как кажется на первый взгляд. Варенье, кукуруза, грибы, маринованные овощи – все эти продукты или пересолены, или переслащены. В результате после их употребления организм получает повышенную нагрузку либо на почки, либо на поджелудочную железу. Органы не остаются безмолвными и отвечают на такое отношение отечностью, одутловатостью лица, расширением сосудистой сетки, а также обезвоженностью кожи. И все это из-за несколько маринованных огурцов, съеденных на ночь глядя.
Предлагаем оставить консервацию для обеда, а вечером употреблять свежие овощи, ягоды или фрукты. Окончательный выбор будет зависеть от того, чего потребует организм – сладкого или соленого.
4. Газообразующие продукты
Газировка и брокколи вырабатывают кишечный газ
Еще одной причиной отеков является образование газов – эти два процесса тесно связаны между собой. Наивно полагать, что только газированные напитки способны спровоцировать газообразование. На самом деле у большинства овощей тоже «рыльце в пушку». Так, врачи рекомендуют избегать употребления брокколи, кукурузы, баклажанов, чеснока, брюссельской капусты и некоторых других продуктов в вечернее время суток. Да, они содержат большое количество витаминов, микроэлементов и полезных веществ, однако при этом еще и вырабатывают кишечный газ, который провоцирует появление отеков. Наиболее уязвимыми являются девушки в предменструальный и менструальный периоды.
5. Овощи
Помидоры и картошку лучше не есть на ночь
Героями дня стали томаты и картофель. В состав первых входит растительный гликозид соланин, который провоцирует появление отеков. К счастью, отрицательных последствий можно избежать. Для этого включайте в вечерний рацион не свежие, а тушеные помидоры. При термической обработке соланин разрушается, поэтому вы смело можете есть томаты, не боясь на утро проснуться с одутловатым лицом.
Что касается картофеля, то несмотря на его состав, богатый минералами и устойчивым крахмалом, его нельзя есть на ночь. Да, овощ улучшает перистальтику кишечника, насыщает организм, даже если съесть небольшую порцию, но при этом он способен задерживать жидкость в организме. Отсюда и отеки по утрам. Поэтому советуем перенести употребление картофеля с вечера на день, пользы будет гораздо больше.
6. Сладости
Кусочек домашнего пирога лучше съесть утром. / Фото: 1zoom.ru
Ох уж эти конфеты, печенья, торты, шоколадки, вафли и прочие сладости, которые мы обожаем есть вечером в компании любимого чая или кофе. Но если вы хотите, чтобы утреннее отражение в зеркале радовало, а не расстраивало, с кондитерскими изделиями стоит попрощаться. Не на совсем, а только когда речь заходит о вечернем рационе. Посудите сами: в их составе огромное количество сахара и жиров – настоящая гремучая смесь, провоцирующая накопление жидкости в организме. Секрет прост: жиру нужна вода для переработки сахара, вот он ее и старается задержать. Не стоит испытывать свой организм на прочность. Если заметили, что десерт перед сном выходит не боком, а отеком, замените вредные сладости, например, на сухофрукты. Будете просыпаться свежими и красивыми.
7. Алкоголь
Даже бокал вина способен спровоцировать отеки. / Фото: forumsamogon.ru
Посиделки с друзьями редко обходятся без алкогольных напитков. Но если на следующий день у вас запланировано много дел и нужно выглядеть на все сто процентов, не злоупотребляйте вином или шампанским. Главный минус алкоголя заключается в том, что он провоцирует неправильное перераспределение жидкости: молекулы спирта проникают через клеточные мембраны в мягкие ткани, при этом каждая из них тянет за собой несколько молекул воды. Вот так появляются отеки, а веки становятся опухшими.
Как избавиться от отеков?
Сделайте огуречный компресс. / Фото: fb.ru
Если исключить все вредные продукты из вечернего рациона не получилось и на утро вы наблюдаете на лице отеки, не расстраивайтесь: есть несколько вариантов, как устранить их за короткое время.
• Массаж – конечно, он не устранит причины появления отечности, поможет избавиться от внешних проявлений. Также массаж поможет разгладить морщины, подтянуть овал лица т выровнять цвет кожи. Перед началом процедуры очистите лицо от загрязнений, а после этого нанесите основу в виде крема или специального масла. Двигайтесь по коже снизу вверх сначала до подбородка, а затем до ушей. Выполните массирующие движения от подбородка до уголков губ, а в конце разотрите виски.
• Огуречный компресс – достаньте из холодильника огурец, нарежьте его кружочками средней толщины и распределите на область глаз и кожу лица. Пяти минут будет достаточно, чтобы компресс подействовал и устранил отеки, придав коже свежий вид.
Также следует пить больше воды, чтобы почки работали с удвоенной силой, вымывая из организма соль и сахар. Полезным будет и чай. Приготовьте мятный или ромашковый – они эффективны против газообразования. А вот мочегонные препараты не лучшая идея. Вместо них можно съесть пучок петрушки или выпить стакан клюквенного морса – они являются прекрасным мочегонными средствами.
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