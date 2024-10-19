Какую зловещую тайну хранит 1800-летний некрополь Бейт-Шеарим и почему он проклят

Недалеко от Хайфы в современном Израиле учёные обнаружили древний некрополь. Внутри гробницы археологов ждал сюрприз. Надгробие одной из могил украшала зловещая надпись, сделанная красной как кровь краской. Некий новообращённый в иудаизм древний грек по имени Иаков предостерегал от вскрытия своего вечного приюта., грозило страшное проклятие. Текст написан от первого лица, то есть погребённый сделал это сам ещё при жизни. Почему исследователей так поразил этот текст и что всё это значит на самом деле — далее в обзоре.
Предупреждение расхитителям гробниц
В двух часах езды от Тель-Авива есть целая сеть древних катакомб. Их возраст датируется 2-4 веками нашей эры. Здешний древний некрополь Бейт-Шеарим славится своей разнообразной историей и прекрасными произведениями искусства с надписями на древнегреческом, арамейском и еврейском языках. Именно здесь в этом древнем царстве смерти учёные обнаружили необычную гробницу. На стене возле одной из могил была угрожающая надпись на древнегреческом. Зловещее впечатление усиливало то, что начертана она была красной краской, что делало её похожей на надпись кровью.
Пещера в Бейт-Шеариме с хорошо сохранившимися древнегреческими надписями.
Текст был тоже не очень приятным. Некий Яаков (Иаков) «Прозелит» (так называли новообращённых в иудейство) проклинал это место и каждого, кто осмелится его потревожить. Дословно надпись гласила: «Прозелит Иаков клянётся проклясть любого, кто вскроет эту могилу, чтобы никто не открыл её.
Надгробие с его зловещим проклятием.
Исследователи очень бережно отнеслись к найденному надгробию, сейчас это место под охраной. Несмотря на то, что на кладбище Бейт-Шеарим найдено более трёх сотен надписей на четырёх языках, эта занимает среди них особенное место. Всё дело в том, что она является первым расшифрованным текстом здесь за последние семь десятков лет! Кроме этого, в ней содержится недвусмысленное указание на то, что там похоронен новообращённый.
Кто такой этот Иаков и почему учёные так озабочены
Гробницы в некрополе Бейт-Шеарим.
Учёные точно не знают, написал ли упомянутый Иаков это сам или это сделали его родственники. В те времена такие надписи были в порядке вещей, так как могилы часто разворовывали. Интересно то, как именно написан текст. Он составлен на довольно странном, как говорят учёные «избыточном» греческом языке. Возможно, этот человек сделал это сам перед кончиной и написал так, как говорил в жизни. Кто он и откуда сюда пришёл, историки не смогли выяснить. Единственное, что они могут с уверенностью утверждать, что его родным языком был именно греческий.
Ранее помещение было неизвестно.
Надпись состоит из четырёх элементов, говорят эксперты. Во-первых, в ней говорится об имени умершего, Иакове, или Иокобосе по-гречески. Вполне возможно, что это не его настоящее имя, а скорее то, которое он взял позже. Во-вторых, сказано, что он скончался в возрасте 60 лет. Также известно, что он был новообращённым, благодаря слову «прозелит». Могилу свою он запретил вскрывать, угрожая проклятием. Надгробие же было обнаружено совсем не там, где должно быть. Это указывает на то, что мародёры его переместили.
Интересно, что случилось с мародёрами? Они ощутили силу проклятия Иакова?
Нашли его здесь ровно год тому назад, приставленным к стене в могильной пещере. Это помещение было обнаружено совершенно случайно, раньше о нём не было известно. Рядом на стене была надпись, подобная найденной на надгробной плите. Исследователи отмечают, что это кажется невероятным, но в эпоху, когда доминировало христианство, были новообращённые в иудаизм. Таких находок у археологов немного. Это много рассказывает о жизни в Галилее в позднеримские-ранневизантийские времена. Это место было центром еврейского общества после разрушения и упадка Иудеи.
Это место некогда было центром еврейского общества после разрушения и упадка Иудеи.
Неспокойная эпоха ознаменовалась целым рядом еврейских восстаний, ростом христианства, его усилением и распространением. Тем более странно, что оставались ещё в империи люди, которые выбирали присоединение к иудейской религии. Более того, с такой огромной гордостью заявляли об этом.
Бейт-Шеарим — историческое наследие огромной важности
Сегодня угроза Иакова не менее актуальна, чем в те древние времена. Грабители могил теперь ничуть не меньше свирепствуют, чем тогда, уничтожая бесценные артефакты в поисках золота и драгоценностей. Сегодня Бейт-Шеарим находится под охраной, он включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки некрополя начались в 1930-х годах. Археологи нашли здесь массу прекрасно сохранившихся произведений древнего искусства, а также надписей на иврите и на греческом. Некогда тут было большое еврейское селение с подземными акведуками, синагогой, ритуальными банями и даже оливковым прессом.
Это место и сегодня сохранило некоторые из последних проблесков древней бытовой жизни иудеев до того, как христианство стало главенствующей религией. Тысячи туристов стекаются сюда каждый год, чтобы изучить потрясающую архитектуру и зловещие послания из загробного мира.
