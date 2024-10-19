Какую зловещую тайну хранит 1800-летний некрополь Бейт-Шеарим и почему он проклят

С нами не соскучишься!

Предупреждение расхитителям гробниц







Пещера в Бейт-Шеариме с хорошо сохранившимися древнегреческими надписями.

Надгробие с его зловещим проклятием.

Кто такой этот Иаков и почему учёные так озабочены

Гробницы в некрополе Бейт-Шеарим.

Ранее помещение было неизвестно.

Интересно, что случилось с мародёрами? Они ощутили силу проклятия Иакова?

Это место некогда было центром еврейского общества после разрушения и упадка Иудеи.

Бейт-Шеарим — историческое наследие огромной важности