Идеи для обустройства высоких грядок, которые украсят огород

Высокие грядки – огородный тренд последних лет, все больше набирающий популярность. Это и неудивительно, учитывая массу достоинств такого метода выращивания культур: от удобства работы без наклонов вниз головой до получения более раннего и богатого урожая.



Делать высокие грядки не так сложно, как кажется на первый взгляд, а мы поможем с вдохновляющими идеями таких конструкций.







1. Из старых покрышек

2. Из дерева

3. Из камня

4. Из кирпича

5. Из шлакоблоков

6. Из пластика

7. Из металла и шифера

8. Из бетонных плит

9. «Октагон»

10. «Замочная скважина»

11. «Шахматка»

12. Геометрические фигуры

13. «Пирамида»

14. Закрытые грядки-теплицы

Отделка из досок облагораживает внешний вид грядки из шин.Один из самых простых способов поднять грядки – это использовать старые автомобильные покрышки. В зависимости от желаемой высоты сооружения шины выкладывают на земле по одной или делают конструкции повыше, устанавливая штабеля из двух или более покрышек. Для более эстетичного вида их можно покрасить или «облицевать» каким-то материалом, например, деревянными досками.Покрышки – самый простой способ создания высоких грядок.Грядки из дерева – популярный вариант изготовления.Конструкции из дерева – это классический вариант оформления высоких грядок. С деревом несложно работать, а использовать можно как готовые доски, так и стволы спиленных деревьев. В дело пойдут и сучья – из них получится оригинальное ограждение в рустикальном стиле.Необычно и очень декоративно смотрятся высокие грядки с бортиками, сплетенными из веток и прутьев. Такую конструкцию можно использовать не только на огороде, но и под цветочные клумбы рядом с домом.Для ограждения грядок пойдет все: от ствола до сучьев.Единственный минус деревянных сооружений – это их недолговечность. В случае с плетенными грядками есть искусственная альтернатива. Можно сделать съемное ограждение из полимерной лозы, а основной каркас выполнить из дерева или какого-то другого материала.Каменные грядки эстетичны и долговечны.Эффектно и основательно смотрятся грядки, построенные из камня. Это могут быть, например, куски песчаника – вариант не дешевый, но долговечный и вписывающийся в любой ландшафтный стиль. Или можно поступить проще и использовать самые обычные камни и булыжники. Еще один вариант каменной ограды – это габионы, представляющие собой конструкции из металлической сетки, заполненные гравием, галькой и т.п.Кирпичные грядки – это стиль и практичность.Грядки из кирпича смотрятся не менее эффектно, как и из камня. Это тоже не дешевое удовольствие, но можно использовать старый кирпич, если разбирается какая-то постройка. Кроме того, придется приложить усилия для того, чтобы получить надежную высокую конструкцию. Кирпич, как и камень, недостаточно просто вкопать в землю, необходимо будет обустроить фундамент, только тогда грядка прослужит длительный срок.Для грядок можно использовать кирпич от старых построек.Шлакоблок идеально подходит для строительства высоких грядок.Более практичный вариант для обустройства высоких грядок в сравнении с камнем и кирпичом – это шлакоблоки. Конструкция получается надежной и долговечной при меньшем приложении усилий. Фундамент делать не нужно – устойчивость придает значительный вес шлакоблока и арматура, а собрать можно самостоятельно, даже не имея опыта укладки. Кроме того, пустоты в блоках очень удобны для зонирования: после высаживания на грядке основной культуры, по бокам – в полостях блоков, можно посеять различную зелень или цветы.Пластиковые емкости – отличный вариант для грядок.Пластик – долговечный и довольно удобный в использовании материал. Он предлагается в формате листов и из него легко строятся ограждения требуемой конфигурации. Кроме того, для обустройства грядок можно использовать любые пластиковые контейнеры: ненужные ящики и прочие емкости. Даже бочки можно пустить в дело, разрезав вдоль на две части и установив на подставки.Обшивка краев делает металлические грядки безопасными.Очень прочные грядки, которые прослужат не один сезон, можно соорудить из металла, например, оставшихся после ремонтных работ кровельных листов или профнастила. А для того, чтобы не порезаться об острые края, металлические бортики можно обшить деревом или закрыть гофрированной трубой, разрезав ее по всей длине на две части.Еще один вариант подходящего материала для постройки высоких грядок – это шифер. Если после ремонта или демонтажа крыши остались листы, не стоит их выбрасывать. Они легко перепрофилируются в бортики для грядок, а для придания декоративного вида их можно покрасить яркой краской.Из бетона можно залить грядки любой формы.Сооружение грядок из бетонных плит требует определенных физических усилий, зато конструкция получается предельно прочная и долговечная. Смотрится такое сооружение довольно эстетично, а при желании его можно красиво декорировать, выложив плиткой и сделав бортики, на которые будет удобно ставить лейку или класть садовые инструменты.На облицованный верх можно присесть или поставить лейку.Восьмиугольная грядка смотрится интереснее, чем прямоугольная.Традиционная форма грядок прямоугольная, но этот формат – не догма и возможны любые варианты. Например, оригинально и привлекательно будут смотреться грядки восьмиугольной формы. А если их несколько, можно создать интересный узор на участке, расположив их в определенном порядке. Единственный недостаток таких грядок в том, что добраться до центра будет невозможно, поэтому они должны быть не особо большими.Проход к центру дает доступ ко всей грядке.Очень интересный вариант оформления высоких грядок – это круг с проходом к центру. Если посмотреть сверху, очертания конструкции будут напоминать замочную скважину, за что она и получила такое название. Такая форма удобна тем, что дает легкий доступ ко всей грядке, в отличие от полностью круглых, к центру которых тяжело или невозможно дотянуться. Еще одно достоинство подобного сооружения – возможность обустроить компостную яму прямо в центре грядки.В центре можно обустроить компостную кучу.Интересный факт: Идея этой интересной грядки пришла из Африки, откуда она быстро распространилась по всему миру. В условиях жаркого и сухого климата такая форма позволяет сохранять драгоценную влагу, а компостная куча в центре «питает» всю грядку. Поэтому в Африке «замочную скважину» располагают поблизости от кухни, чтобы было удобно сразу отправлять в компост остатки после готовки пищи.Грядка в виде шахматки – и красиво, и удобно.Даже простые квадратные грядки можно превратить в геометрические узоры, что добавит участку эстетичности. Например, можно собрать конструкцию в виде шахматки, где темные клетки – это грядки, а белые – свободное пространство, обеспечивающее удобные проходы.Грядки можно делать любых форм, чтобы оптимально вписать в участок.Форма грядок не ограничивается только квадратом и кругом. Грядки могут быть в виде самых различных фигур как с плавными очертаниями, так и с множеством сторон и углов. Всегда есть возможность выбрать такую форму, которая будет сочетать оптимальное использование площади участка с удобством пользования и эстетичным видом.Сочетание грядок треугольного и прямоугольного формата помогает экономично использовать площадь.Пирамидальная форма смотрится интересно и позволяет разделить культуры по разным грядкам.Подобно тому, как этажи в доме дают возможность разместить больше людей, так и многоуровневая грядка позволяет выращивать больше растений на ограниченной площади. При сооружении конструкции следует учитывать, что ярусы надо надстраивать так, чтобы верхние не закрывали свет нижним. Очень удобный вариант – пирамидальная форма с постепенным уменьшением размера грядок к центру.Высокие грядки легко преображаются в теплицы.Еще одно преимущество высоких грядок – возможность закрыть их, превращая в мини-теплицы. Вариантов конструкций много. Можно сделать съемный каркас с поднимающейся крышкой, который устанавливается при необходимости. Или сразу встроить в конструкцию откидывающийся верх.