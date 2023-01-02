Гарвард рекомендует к просмотру

Гарвардский университет опубликовал список важнейших для истории кинофильмов, в который вошли 20 отечественных картин. Всем, кто претендует на кандидатскую степень в киноведении, их нужно обязательно посмотреть. Кинокритик Дмитрий Карпюк и интернет-издание «Мел» объяснил, чем так хороши эти картины и почему их столь высоко оценили в Гарварде.









«Киноглаз» (1924 год) и «Человек с киноаппаратом» (1928 год), режиссер — Дзига Вертов

«Броненосец “Потемкин”», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1925)

«По закону», режиссер — Лев Кулешов (1926)

«Мать» (1926 год) и «Конец Санкт-Петербурга» (1927 год), режиссер — Всеволод Пудовкин

«Турксиб», режиссер — Виктор Турин (1929)

«Андрей Рублев», режиссер — Андрей Тарковский (1966)

«Король Лир», режиссер — Григорий Козинцев (1970)

«Земля», режиссер — Александр Довженко (1930)

«Летят журавли» (1957 год) и «Баллада о солдате» (1959 год), режиссеры — Михаил Калатозов и Григорий Чухрай

«Тени забытых предков» (1964 год) и «Цвет граната» (1969 год), режиссер — Сергей Параджанов

«Александр Невский», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1938)

«Иван Грозный», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1944)

«Обыкновенный фашизм», режиссер — Михаил Ромм (1967)

«Война и мир», режиссер — Сергей Бондарчук (1967)

«Восхождение», режиссер — Лариса Шепитько (1976)

«Ностальгия», режиссер — Андрей Тарковский (1983)

«Русский ковчег», режиссер — Александр Сокуров (2002)