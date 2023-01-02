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С появлением Интернета этим делами люди занимаются реже

С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета всё было по-другому…

Сегодня многие уже подзабыли, каким был мир до появления Интернета. Подростки же и вовсе не представляют, как можно было так жить без модема и чем заниматься без социальных сетей и серфинга по просторам глобальной сети. Итак, вспомним, чем заполняли люди свободное время всего несколько десятилетий назад.

1. Покупали энциклопедии


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета покупали энциклопедии.

Да, приходилось приобретать эти огромные подшивки толстенных томов. Поиск же нужной информации в энциклопедиях был еще тем трудом.

2. Тратили недели на поиск нужных вещей


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета тратили недели на поиск нужных вещей.

Раньше не существовало огромных интернет-магазинов. Людям приходилось искать что-то нужное в «Желтых страницах» и звонить в каждый магазин, чтобы узнать, действительно ли есть этот товар.

3. Спрашивали дорогу


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета спрашивали дорогу.

Не было Google Maps или GPS. Людям приходилось использовать бумажные карты. А чтобы добраться куда-то в городе, лучше всего было спросить, как это сделать, у прохожих.

4. Записывали музыку


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета записывали музыку.

Дети действительно записывали собственные музыкальные компакт-диски (а раньше кассеты) и обменивались ими. Интернет изменил все это.

5. Читали в библиотеке


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета читали в библиотеке.

Энциклопедии были хороши для учебы в школе. Однако в университете приходилось ходить в библиотеку. Причем, не все библиотеки были одинаковые. Много раз приходилось отправляться другую, поскольку в предыдущей не было нужной литературы.

6. Писали от руки


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета писали от руки.

Хотя в начале 90-х годов уже были компьютеры и принтеры, они были очень редким явлением. Большинство людей должны были делать все задания в школе и институте, записывая все от руки.

7. Переписывались неделями


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета переписывались неделями.

К примеру, официальная переписка занимала несколько недель. Чтобы заполнить какой-то формуляр, нужно было позвонить в компанию, заказать специальную форму, заполнить ее, отправить обратно и получить подтверждение. Каждый этап занимал несколько дней.

8. Вынуждено общались с её родителями


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета вынуждено общались с её родителями.

Мобильных телефонов не было. Когда нужно было позвонить своей девушке домой, трубку всегда брали родители, и нужно было просить их, чтобы они позвали дочь к телефону.

9. Ждали проявки негативов/печати фотографий


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета ждали проявки негативов/печати фотографий.

Приходилось ходить в специальный магазин и оставлять фотопленку там, чтобы ее проявили. И только тогда они могли вставить свои фотографии в альбом и показывать их своим друзьям.

10. Ждали просмотра ТВ-шоу или фильма


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета ждали просмотра ТВ-шоу или фильма.

Тем, кому хотелось посмотреть любимую телепередачу, нужно было ждать. И главное было — не пропустить нужное время, потому что трансляцию по ТВ записать было невозможно.

11. Запоминали номера телефонов


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета запоминали номера телефонов.

Или же вели специальные телефонные книги. И когда нужно было позвонить кому-то, приходилось крутить диск или нажимать кучу кнопок.

12. Читали новости один раз в день


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета читали новости один раз в день.

Каждое утро начиналось с прочтения газеты из настоящей бумаги. После этого никаких новостей до 18:00 по телевизору не было.

13. Играли на свежем воздухе


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета играли на свежем воздухе.

Причем, родители не всегда требовали от своих детей периодически отчитываться, все ли с ними хорошо. Нужно было просто появиться дома до наступления темноты.

14. Прослушивали сообщения на автоответчике


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета прослушивали автоответчик.

Сегодня все привыкли судить о своей популярности по количеству «лайков», которые им поставили. Люди оценивали свою популярность разве что по количеству сообщений, которые им оставляли на автоответчике.

15. Жили конфиденциально


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

До появления Интернета жили конфиденциально.

Дело в том, что раньше люди знали, что их телефонные разговоры никто не записывает, что их лицо не будет фигурировать на какой-то случайной фотографии посторонних, что их переписку не читают и т. д. Жизнь тогда была намного проще и конфиденциальнее.

БОНУС


С появлением Интернета этими вещами люди занимаются реже

«Молния» президенту США (до появления Интернета).



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