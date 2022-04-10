5 «отраслей» которые навсегда изменил космос

Как космос изменил наш быт.

1. Одежда

Изменил космос одежду.

2. Посуда

Космические сковороды.

3. Цифровая техника

С орбиты с любовью.

4. Бытовая техника

И даже пылесос.

5. Коммуникации

Без космоса и в интернет не выйти.