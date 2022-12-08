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Лёгкая закуска на праздничный стол

В новогоднюю ночь каждый из нас пытается приготовить что то необычное и вкусное, что бы стол казался полным и аппетитным.
Чаще всего это разного вида салаты, жаренное мясо с картошкой, рыба. Сегодня мы хотим вам предложить немного разнообразить ваш новогодний стол необычными венками с закусками. Красочные, маленькие шашлычки для закусок. Эта концепция гениальна и, без сомнения, все гости примут вас за знатока закусок. Кроме того, ассортимент такого венка закуски может быть очень разнообразным

Лёгкая закуска на праздничный стол

Для венка закуски вам понадобится:

деревянные шпажки

салями

помидоры черри

четвертинки артишоков(можно заменить капустой кимчи)маленькие шарики моцареллы

сладкий перец черри

перец пепперони

оливки без косточекБазилик

Розмари

Итальянская заправка для подачи (по желанию)

Лёгкая закуска на праздничный стол

Просто поставьте перед сабой миски со всеми ингредиентами и нанизывайте их на шпашки как вам нравится

Лёгкая закуска на праздничный стол

Можно сделать несколько совсем без колбасы, или без сыра. Разложите красиво и хаотично на красивой тарелке

Лёгкая закуска на праздничный стол

Наконец, сорвите несколько маленьких гроздей розмарина со стебля. Разложите их в разных местах вокруг венка

Лёгкая закуска на праздничный стол

Все готово! Эта легкая и простая закуска разнообразит ваш стол и будет приятным дополнением к празднику


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