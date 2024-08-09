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20 трогательно-юмористических фотографий о дружбе, прошедшей испытание временем


Снимки, которые расскажут разные истории из детства.

Снимки, которые расскажут разные истории из детства.

Пожалуй, у каждого в детстве есть самые-самые-самые друзья, и кажется, что ничто не сможет разрушить эту дружбу. Но в жизни случается по-разному, и порой годы и расстояние делают своё дело. Но когда видишь фотографии людей, которые сумели пронести искренние чувства к друг другу сквозь годы, и на душе становится теплее.

1. Какими были и какими стали




 

2. Дети «немного» подросли




 

3. Ранняя дружба с пеленок




 

4. На долгую память для нашего папы с 20-летним промежутком




 

5. Маленькая банда задумала порезвиться в ванной




 

6. Восемнадцать лет спустя




 

7. Увлекательная игра




 

8. Братья воспроизвели фотографию летнего отдыха на фоне Капитолия штата Техас




 

9. Добрые друзья - большое сокровище




 

10. Родной брат - это больше чем друг




 

11. С годами ничего не поменялось




 

12. Ничего себе, мы так выросли




 

13. Картошка фри и сладкий напиток вкусны в любом возрасте




 

14. Маловато будет, но ничего, поместимся




 

15. Счастливые лица запечатлены с разным промежутком времени




 

16. Большая разница




 

17. Засиделись - успели вырасти




 

18. Такой долгожданный выпуск




 

19. А ведь это была простая дружба детства...




 

20. Измазаться грязью можно в любом возрасте




 

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