Как Эдди Мерфи изменил Голливуд: Взлеты и падения великого комика современности

Непростое детство будущей звезды

Талант к комедии у Эдди Мерфи проявился еще в детстве

В начале своей карьеры актер зарабатывал себе на жизнь с помощью выступлений в стиле «Stand Up»

Стремительный взлет

Развлекательное шоу «Saturday Night Live» стало проводником Эдди Мерфи в мир кино. Кстати, спустя 35 лет актер вновь вернулся в это шоу, значительно подняв рейтинги этой программы

Фильм «48 часов» стал первой киноработой Эдди Мерфи

Творческий кризис актера

Многоликость - главная фишка комика Мерфи

Эдди Мерфи озвучивал харизматичного и веселого осла в серии мультфильмов «Шрек»

Фильм «Уловки Норбита» до сих пор является примером того, в каких картинах не нужно сниматься хорошим актерам

Эдди Мерфи — счастливый многодетный отец. Сейчас у него 10 детей, но возможно это еще не предел

Как Эдди Мерфи изменил Голливуд

Своим примером актер разрушил все расовые стереотипы Голливуда

Триумфальное возвращение

Спустя целых 33 года зрители вновь могут увидеть полюбившихся героев в фильме «Поездка в Америку 2»

«Я снимал плохие фильмы. И я подумал: «Это все не смешно. Они дарят мне «Золотую малину». Да, они подарили мне «Золотую малину» как худшему актеру на свете! Может, пора сделать перерыв». Я собирался сделать перерыв всего на год. Потом внезапно прошло шесть лет, и я сижу на диване, и я мог бы и дальше на нем сидеть, но не хочу, чтобы меня запомнили по тем работам»