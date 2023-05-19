Как Эдди Мерфи изменил Голливуд: Взлеты и падения великого комика современности

В апреле этого года актеру Эдди Мерфи исполнилось шестьдесят лет. Пожалуй, это самый смешной и востребованный темнокожий комик восьмидесятых годов. Его карьера похожа на качели, ведь у актера были как взлеты, так и падения. Снявшись в таких культовых фильмах, как «Поездка в Америку», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «48 часов», «Доктор Дулиттл» и других не менее значимых картинах, он стал настоящей звездой. Кроме съемок в фильмах, актер преуспел еще и в музыке, выпустив несколько сольных альбомов, а также выступал в стиле «Stand Up». Как актер добился такой популярности? Почему его не любили кинокритики? И как он поборол расовую дискриминацию в Голливуде?
Непростое детство будущей звезды
Эдди Мерфи родился в Нью-Йорке, в семье он был вторым ребенком. Его старший брат Чарли тоже стал актером. Любовь к актерству и комедии у мальчиков передалась от их отца. Несмотря на то, что папа работал в полиции, он на уровне любителя выступал на сцене театра, особенно любил комедийные роли. Но отец умер, когда Эдди было всего девять лет.
Талант к комедии у Эдди Мерфи проявился еще в детстве
После этого у мальчишек настали тяжелые времена. В семье не было денег, да еще и мама трудно переносила потерю мужа, попав на этой почве в больницу. Так что мальчикам пришлось около года прожить в приемной семье. Выйдя снова замуж, мама забрала сыновей.
Талант к комедии у Эдди проявился еще в младших классах школы. Кстати, благодаря этому он стал самым популярным в классе. Даже учителя отмечали его талант и тонкий юмор. А уже с пятнадцати лет он начал выступать в различных клубах в роли стендап-комика. Причем делал это достаточно успешно. Его авторские шутки заходили «на ура» у зрителей.
В начале своей карьеры актер зарабатывал себе на жизнь с помощью выступлений в стиле «Stand Up»
Стремительный взлет
Через некоторое время комик начал шутить не по клубам, а уже на телевидении. На протяжении пары лет он снимался в популярном шоу «Saturday Night Live», причем сразу в нескольких ролях. Эта программа стала хорошим стартом для его карьеры.
Развлекательное шоу «Saturday Night Live» стало проводником Эдди Мерфи в мир кино. Кстати, спустя 35 лет актер вновь вернулся в это шоу, значительно подняв рейтинги этой программы
В двадцать один год у Эдди Мерфи был дебют в качестве актера в комедии «48 часов». Можно сказать, что буквально на следующий день после премьеры, этот комик стал знаменитым. Комедии «Поменяться местами», «Лучший способ защиты», «Золотой ребенок» и «Поездка в Америку» только укрепили любовь зрителей к Мерфи. Он стал одним из самых популярных актеров восьмидесятых годов. Наиболее ошеломительный успех актера вызвала картина «Полицейский из Беверли-Хиллз», в которой Эдди Мерфи сыграл детектива.
Фильм «48 часов» стал первой киноработой Эдди Мерфи
Творческий кризис актера
После стремительного взлета карьера пошла на спад. Эдди Мерфи даже примерил на себя роль режиссера, создав фильм «Ночи Гарлема». Несмотря на достаточно хорошие кассовые сборы, специалисты подвергли эту ленту жесткой критике, удостоив антипремии «Золотая малина» в номинации за худший сценарий.
Немного вернуть былую славу актеру помогла лента «Чокнутый профессор». Изюминкой Эдди Мерфи была его многоликость. Он во многих фильмах играл сразу несколько персонажей, причем не всегда зритель догадывался об этом, так как актер играл абсолютно разных по виду и характеру персонажей.
Многоликость - главная фишка комика Мерфи
Также актер порадовал своих поклонников такими фильмами, как «Особняк с привидениями», «Как украсть небоскреб», «Тысяча слов». А в двухтысячных годах он немного переключился на семейные проекты, снявшись в фильме «Дежурный папа», а также озвучив всеми любимого осла в культовом мультфильме «Шрек».
Эдди Мерфи озвучивал харизматичного и веселого осла в серии мультфильмов «Шрек»
Несмотря на все это актер постоянно поддавался критике, собирая провалы и номинации в «Золотой малине» с незавидной регулярностью. В итоге он даже забрал антинаграду «Худший актер десятилетия», обогнав своих конкурентов Адама Сэндлера и Сильвестра Сталлоне в этой позорной для актеров премии. Но наиболее ужасным для Эдди стал провал его фантастического блокбастера «Приключения Плуто Нэша», собравшего в прокате всего семь миллионов против ста миллионов долларов его изначального бюджета.
Виной провалов Эдди Мерфи критики считают беспечный выбор проектов. Например, фильмом «Уловки Норбита», где Мерфи сыграл тяжеловесную женщину, до сих пор оберегают неразборчивых актеров, которые согласны сниматься во всем без перебора.
Фильм «Уловки Норбита» до сих пор является примером того, в каких картинах не нужно сниматься хорошим актерам
Хотя актеру больше присущ комедийный жанр, он попытал свои силы в нетипичной для него драме «Девушка мечты». Смена образа принесла Эдди Мерфи единственную в его кинокарьере номинацию на «Oscar», но выиграть ее так и не смог. Не получив награду, актер в расстроенных чувствах покинул зал, тем самым вызвав негодование киноакадемиков.
Был еще неприятный момент с этой премией, который значительно пошатнул и без того ставшую хрупкой карьеру. Как-то раз Эдди Мерфи пригласили вести премию «Oscar», но его друга, который должен был режиссировать это мероприятие, отстранили из-за гомофобных комментариев. И актер из солидарности ушел вслед за своим другом, чем опять вызвал волну недовольства киноакадемиков, принявших это, как неуважение к себе.
Вся череда неудачных картин и неурядиц с премиями побудили актера уйти на покой. И в возрасте практически пятидесяти лет он залег на дно. В течение нескольких лет Мерфи не появлялся на экранах, но это время он провел не зря. Во-первых, он уделил время своей семье, а она у него не маленькая. Актер многодетный отец, у него десять детей от пяти разных женщин. А во-вторых он направил свою энергию на написание сценариев.
Эдди Мерфи — счастливый многодетный отец. Сейчас у него 10 детей, но возможно это еще не предел
За время своего «творческого отпуска» он написал пародию на известную картину «12 лет рабства». Еще он поработал над мультфильмом для взрослых про животных, которые умели разговаривать.
В одном из интервью Мерфи признался, что его перерыв затянулся, но он собрался и вернулся в кино. «Я снимал плохие фильмы. И я подумал: «Это все не смешно. Они дарят мне «Золотую малину». Да, они подарили мне «Золотую малину» как худшему актеру на свете! Может, пора сделать перерыв». Я собирался сделать перерыв всего на год. Потом внезапно прошло шесть лет, и я сижу на диване, и я мог бы и дальше на нем сидеть, но не хочу, чтобы меня запомнили по тем работам», — сказал Эдди Мерфи.
Как Эдди Мерфи изменил Голливуд
Эдди Мерфи был известен не просто как комик. Он начинал строить свою карьеру со скандалами, ругательствами и пошлыми шутками. Это, конечно, не было запрещено для комиков, но и не особо приветствовалось. Друзья актера уверены, что критики загубили карьеру Мерфи. Началось новое время более моральной комедии, что противоречило тому, как начинал Эдди.
Возможно, с этим и связано то, что актер забрал целых четыре «Золотые малины», а также вдобавок еще шесть номинаций этой антипремии. Но ведь Эдди Мерфи достаточно хороший актер, и жанр комедии вечен. Почему же его так невзлюбили критики? Возможно потому что он стал первым настолько популярным темнокожим актером.
Своим примером актер разрушил все расовые стереотипы Голливуда
Да, до него была пара актеров с такой же расовой принадлежностью, а именно: Сидни Пуатье, добившийся успеха в серьезном кино, а также Ричард Прайор в комедиях, которые отличались от фильмов с Мерфи, ведь они были чисты и скромны. А вот Эдди Мерфи занесло, скажем так, туда, где еще никто не бывал. Он снимался в комедиях, где не было рамок ни в шутках, ни в образах. Он даже первым из темнокожих снялся в боевике. Эдди Мерфи доказал, что в Голливуде могут играть что угодно не только белые. Своим характером и упорством он осветил путь в Голливуд таким актерам, как Сэмюэль Л. Джексон, Дензел Вашингтон, Форест Уитакер, Джейми Фокс.
Этот важный вклад в разрушение стереотипов в Голливуде, можно сказать, стоил актеру славы. Он окончательно и бесповоротно ликвидировал расовые разделения. Примечательно, что всего этого он добился только своим примером, а не различными публичными заявлениями или акциями гражданского неповиновения, как многие пытаются делать.
Триумфальное возвращение
После возвращения Мерфи на экраны уже вышли несколько картин. Актер сыграл главного персонажа в драме «Мистер Черч». Этот фильм удостоился многих отрицательных отзывов критиков, но это в основном касалось сюжета и съемок, а вот актерскую игру Мерфи похвалили, что является редкостью для этого актера.
Но больше всего люди ждали сиквела на популярный и любимый фильм «Поездка в Америку». Актер очень переживал из-за качества этого фильма, ведь на нем выросло огромное количество людей. Эдди Мерфи боялся подвести любителей этой франшизы, испортив ей репутацию и впечатление. По словам актера, он пытался восстановить атмосферу первой картины, и постарался сделать ее не хуже предыдущей.
Спустя целых 33 года зрители вновь могут увидеть полюбившихся героев в фильме «Поездка в Америку 2»
«Поездка в Америку 2» вышла через тридцать три года после первого фильма. Как и в первой картине, главные роли исполнили Эдди Мерфи и Арсенио Холл. Возвращение именно с фильмом «Поездка в Америку 2» было необходимо актеру, чтобы доказать, что он еще способен шутить, и ему есть что показать зрителю. Изначально премьеру фильма хотели запустить в кинотеатрах, но из-за пандемии права на реализацию продали компании «Amazon». Так что уже с весны этого года зрители могут оценить этот фильм на просторах интернета.
Переплюнуть первую картину все же не удалось, но фанаты все равно безмерно рады возвращению своего кумира.
«Я снимал плохие фильмы. И я подумал: «Это все не смешно. Они дарят мне «Золотую малину». Да, они подарили мне «Золотую малину» как худшему актеру на свете! Может, пора сделать перерыв». Я собирался сделать перерыв всего на год. Потом внезапно прошло шесть лет, и я сижу на диване, и я мог бы и дальше на нем сидеть, но не хочу, чтобы меня запомнили по тем работам»
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