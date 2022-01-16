10 модных тенденций из «лихих 90-х», которые снова начинают становиться трендом

Лихая мода «лихих 90-х»...
90-е годы - время, когда мода была несколько эклектичной. В ту пору казались «крутыми» выщипанные брови, джинсовые черные платья, кожаные куртки и брюки. Сегодня многое из той эпохи выглядит довольно странным, но всё же именно на то время так любят оглядываться современные дизайнеры. И сегодня можно говорить о том, что стиль «лихих 90-х» возвращается – в модных коллекциях можно увидеть немало предметов одежды, вдохновлённых той эпохой.
1. Кожаная куртка
Лихая мода «лихих 90-х»: кожаная куртка.
Когда речь заходит о кожаных куртках 90-х, сразу вспоминаются бандиты и просто «плохие парни» в плотных кожаных куртках-бомберах. На самом деле, черные кожаные куртки всегда в тренде и постоянно появляются в коллекциях дизайнеров. Сегодня такие куртки хорошо сочетаются с кожаными штанами, черными ботинками и черным чокером. Подобному готическому образу обзавидовались бы все в 90-х.
2. Маленькие солнцезащитные очки
Лихая мода «лихих 90-х»: маленькие солнцезащитные очки.
Рэпер Канье Уэст возродил моду на маленькие круглые солнцезащитные очки. Стиль их, конечно, уже немного другой, чем в 90-х годах, но подобные круглые очки привнесут нотку ретро в любой современный наряд.
3. Мини-юбки
Лихая мода «лихих 90-х»: мини-юбки.
Эти юбки довольно часто носят с 70-х годов, но в 90-е годы появились мини-джинсовые юбки. Сегодня это будет очень уместный вариант привнесения в свой гардероб нотки моды тех лет.
4. Поясные сумки
Лихая мода «лихих 90-х»: поясные сумки.
Поясные сумки или как их иногда называли в те годы «напузнички», пользовались огромным спросом в 90-е годы. Сегодня они снова возвращаются, причем не настолько безвкусные, как их предшественники. Они сделаны скорее в виде маленького кошелька на ремне и смотрятся более современными.
5. Сумки через плечо
Лихая мода «лихих 90-х»: сумки через плечо.
В 90-е годы у каждого была крошечная сумка, которую носили на ремне, перекинутом наперекрест через плечо. Мода на подобные сумки явно возвращается, уже многие дизайнерские бренды выпустили их. Современные версии сделаны из кожи или ткани разных цветов и с разными узорами, и они слегка напоминают сумки 90-х годов.
6. Старые джинсы с завышенной талией
Лихая мода «лихих 90-х»: старые джинсы с завышенной талией.
Модницы явно не хотят отказываться от этой тенденции. В 90-е годы были в таких джинсах. Чем выше талия, тем толще ткань, тем джинсовая ткань более модная.
7. Футболки с постерами музыкальных групп
Лихая мода «лихих 90-х»: футболки с постерами музыкальных групп.
Винтажные футболки идеально подходят для отдыха или стилизации с любимой фланелевой рубашкой или кожаной курткой. Футболки с изображением популярных групп 90-х годов снова сегодня в тренде. Они будут выглядеть особо стильно и винтажно в сочетании с парой старых джинсов или кожаных брюк.
8. Смешивание разных принтов
Лихая мода «лихих 90-х»: смешивание разных принтов.
Смешанные принты были «писком моды» в 90-е годы. В это время в течение двух лет самыми популярными были сочетания двух разных цветов, полоски и горошек. Сегодня смешанные принты снова стали модными. Многие из таких моделей сочетают в себе разные принты на верхней и нижней части одежды.
9. Лакированная кожа
Лихая мода «лихих 90-х»: лакированная кожа.
Лакированная кожа была настоящим хитом в 90-е годы. Сегодня она начинает возвращаться в виде гетр, курток, ботинок и многого другого. Блеск кожи добавляет особой пикантности многим нарядам.
10. Уродливые кроссовки
Лихая мода «лихих 90-х»: уродливые кроссовки.
Естественно, современные кроссовки вряд ли можно назвать уродливыми, но стоит вспомнить их предшественников, которые были довольно безвкусными. Как ни парадоксально, чем некрасивее они были, тем считались более модными. Balenciaga сегодня выпустила кроссовки за $ 800, которые вполне могут посоперничать по безвкусице с обувью тех лет.
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