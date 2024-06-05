«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях

Контрастные снимки из проекта «Созданные равными».
Этот фотопроект увидел свет ещё в 2012 году, когда модный фотограф Mark Laita создал провокационную серию работ «Created Equal». Своим проектом он решил напомнить человечеству, что в мире живут совершенно разные люди, но при это у них обязательно есть что-то общее.
1. Космонавт и женщина, утверждающая, что была похищена инопланетянами
2. Балерина и боксер
3. Музыкант в метро и музыкант в оркестре
4. Многоженец и сутенер
5. Модель, демонстрирующая белье и тучная дама в грации
6. Подростки-амиши и подростки-панки
7. Бодибилдер и амиш
8. Католические монахини и «ночные бабочки»
9. Топ-менеджер и курьер
10. Шеф-повар французского ресторана и шеф в кафе еды на вынос
11. Мексиканский ансамбль музыкантов-мариачи и имитаторы Элвиса Пресли
12. Байкеры и ученики воскресной школы
13. Грабитель банков и полицейские
14. Выпускник колледжа и исключенный из средней школы
15. Малоимущая пара и состоятельная пара
16. Прихожанка баптистской церкви и заключенный-расист, сторонник господства белых
17. Бездомный и директор строительной компании
18. Солдат морской пехоты и ветеран войны
19. Зверолов и дама с собачкой
20. Участник выставки домашнего скота и охотник на крокодилов из Луизианы
21. Предсказательница и палач
22. Философ и автослесарь
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