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«Созданные равными»: скандальный фотопроект об абсолютно разных и при этом таких похожих людях


Контрастные снимки из проекта «Созданные равными».

Контрастные снимки из проекта «Созданные равными».

Этот фотопроект увидел свет ещё в 2012 году, когда модный фотограф Mark Laita создал провокационную серию работ «Created Equal». Своим проектом он решил напомнить человечеству, что в мире живут совершенно разные люди, но при это у них обязательно есть что-то общее. Возможно, кому-то эти снимки покажутся неполиткорректными, но на самом деле они отображают суть жизни.

1. Космонавт и женщина, утверждающая, что была похищена инопланетянами




 

2. Балерина и боксер




 

3. Музыкант в метро и музыкант в оркестре




 

4. Многоженец и сутенер




 

5. Модель, демонстрирующая белье и тучная дама в грации




 

6. Подростки-амиши и подростки-панки




 

7. Бодибилдер и амиш




 

8. Католические монахини и «ночные бабочки»


 

 


 

9. Топ-менеджер и курьер


 

 


 

10. Шеф-повар французского ресторана и шеф в кафе еды на вынос


 

 


 

11. Мексиканский ансамбль музыкантов-мариачи и имитаторы Элвиса Пресли


 

 


 

12. Байкеры и ученики воскресной школы




 

13. Грабитель банков и полицейские




 

14. Выпускник колледжа и исключенный из средней школы




 

15. Малоимущая пара и состоятельная пара




 

16. Прихожанка баптистской церкви и заключенный-расист, сторонник господства белых




 

17. Бездомный и директор строительной компании




 

18. Солдат морской пехоты и ветеран войны




 

19. Зверолов и дама с собачкой




 

20. Участник выставки домашнего скота и охотник на крокодилов из Луизианы




 

21. Предсказательница и палач




 

22. Философ и автослесарь




 

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