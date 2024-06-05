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5 признаков хронически неряшливого человека

Какое ваше поведение выдает, что жизнь в хаосе — ваше предназначение?


Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Чтобы понять свое глобальное предназначение в жизни, порой нужно учитывать даже мелкие особенности нашего характера, изучать их и не менять в сторону общественных норм или в угоду чужому мнению.

То же касается и любви к беспорядку, которая на поверку может оказаться чертой, которая приведет вас к успеху. Рассказываем, какие проявления выдают в вас человека, рожденного для хаоса. 

Хаос вам не мешает



Многие считают, что беспорядок в жилище равен беспорядку в жизни, однако это не всегда так. Иногда неряшливые люди действительно находятся в душевном раздрае, но случается и такое, что человек даже лучше ориентируется в хаосе, чем в идеальном порядке. И если последнее — про вас, и вы можете с точностью сказать, где и что находится в вашем не всегда прибранном доме, значит вы и ваше жилище не нуждаетесь в порядке.   

Вы не стремитесь это исправить



Наверняка вы не раз слышали советы по наведению порядка в вашем жилище от родственников или соседей. И действительно, некоторых из них пугает неприбранность в вашем доме. А потому им трудно понять, что ваш дом, а также ваши возможные неорганизованность или небольшая беспечность — часть вашего характера, который вы приняли и живете с ним в гармонии. Поэтому не стоит пытаться переделать себя, ведь вы, с большой вероятностью, будете чувствовать себя некомфортно с другим характером.


Кадр из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Вы выделяете детали



Людей с высоким уровнем интеллекта, разработчиков различных сфер и новаторов отличает то, что все они внимательны к деталям, и предпочитают смотреть на ситуацию учитывая все, даже мелкие ее аспекты.
Это качество помогает и в бизнесе, ведь иногда он только на первый взгляд кажется успешным, тогда как при близком рассмотрении видны многие недочеты. Поэтому, если вы не обращаете внимания на общий беспорядок в жилище, и фокусируетесь на действительно важных для себя вещах, попробуйте рассмотреть для себя профессии, требующие повышенной концентрации внимания к деталям. 

Вы считаете себя уникальным



На нашем жизненном пути часто встречаются люди, которые пытаются внять нам чувство вины или неуверенность в себе. И часто это происходит на почве вашего несоответствия каким-либо стандартам или стереотипам, на деле давно изжившим себя. То же касается и вашей неряшливости, ведь принято быть аккуратным и чистоплотным человеком, тогда как обратное осуждаемо обществом. На самом деле, главное — ваш комфорт и собственное самоощущение. Поэтому если вы чувствуете себя органично в своем небольшом хаосе, расценивайте это как уникальность вашего характера, которая, к слову, может помочь вам встретить действительно подходящего спутника жизни. 


Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Вы не осуждаете других



Некоторые люди, соблюдающие порядок во всем, начиная от жилища и заканчивая собственной жизнью, могут отличаться осуждающим поведением в сторону тех, кто живет иначе. Однако вы не из них, и за свой образ жизни часто сами подвергаетесь осуждению, а потому не считаете себя вправе судить других. И это отличная черта, ведь все мы неидеальны, как бы нам ни хотелось такими казаться. 
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