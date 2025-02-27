Как повились знаменитые торты и пироги, которые завоевали любовь гурманов по всему миру

Получить на свои именины торт было когда-то привилегией богатых сладкоежек – позволить себе этот десерт сословия попроще не могли. С началом промышленной революции популярность тортов стала расти, и вот уже невозможно представить себе полноценный день рождения без этого десерта, украшенного, вдобавок, горящими свечами – обычай, кстати, уходящий в давнее языческое прошлое нынешней цивилизации.
1. Чизкейк
Десерт, известный всему миру, да еще и любимый повсеместно, старше, чем можно было бы предположить. Вероятнее всего, предшественники чизкейка были знакомы еще древнегреческим гурманам, во всяком случае, похожий рецепт обнаруживается в античных записях, датированных V веком до н.э. Слово «cheesecake» появилось в английском языке в XV веке, а инструкции по приготовлению – спустя еще три столетия.
Чизкейк. Источник: pinterest.com
Чизкейк представляет собой сочетание тонкой основы, обычно из песочного теста, и толстого верхнего слоя – приготовленного из творога или сливочного сыра с сахаром и яйцами. Вариаций чизкейка много – запеченный и незапеченный (охлажденный), украшенный и дополненный фруктами, ванилью, орехами, лимоном и прочими ингредиентами. К «родственникам» чизкейка можно с некоторыми оговорками отнести и старую добрую русскую ватрушку.
2. Флан
Флан – это открытый пирог, его вариации – киш и тарт. Тоже не новинка в кулинарии, фланы готовили еще во времена Древнего Рима. Само слово восходит к старофранцузскому flaon. Вероятно, значение термина – «плоский» или «широкий». Для Средневековья это была вполне практичная еда – фланы готовили в определенные дни постов, когда запрещалось есть мясо.
Слева - хлеб, найденный в погребенном под вулканическим пеплом городе Помпеи. В те времена римлянам хорошо был знаком и флан - открытый пирог с разными видами начинки.
Это блюдо могло быть как сладким – например, с миндалем и корицей, так и нет – тогда в его состав входили шпинат, рыба, сыр. В недавнем прошлом распространенным вариантом сладкого флана в Европе был карамельный пудинг, в нынешние времена не очень популярный.
3. «Шакотис»
Своеобразная форма литовского (а также польского и белорусского) торта «Шакотис» была подсказана, как часто бывает, ошибкой при приготовлении – якобы повар, готовивший для королевского стола десерт, пролил тесто на вертел над огнем печи, в результате чего на гладкой основе пирога появились «ветви». Собственно, переводится название торта именно как «ветвистое дерево». Принцип выпекания в целом сохранился, только теперь основу на вращающемся вертеле специально поливают тестом. Стекая и застывая в жаркой духовке (или по-прежнему перед огнем), тесто формирует классические очертания «Шакотиса».
Процесс приготовления торта и результат
Известен этот десерт еще со времен Речи Посполитой, его создание порой связывают с правлением королевы Боны Сфорцы. А печатная версия рецепта впервые появилась в 1692 году в Германии. Для приготовления «Шакотиса» требуется много яиц – на 1 килограмм муки их уходит несколько десятков.
4. «Наполеон»
По всей видимости, готовить торт «Наполеон» стали задолго до прихода к власти, а возможно, и до рождения французского правителя. Иногда название этого слоеного десерта связывают с видоизмененным napolitano, то есть «неаполитанский». Впрочем, в самой Италии, как и во Франции, этот торт именуется «тысяча листов», по-французски – «мильфей» (mille-feuille).
Мильфей, он же «Наполеон». Источник: pinterest.com
Так или иначе, торт, знакомый отечественным сладкоежкам под названием «Наполеон», известен по всему миру, разве что, помимо разных названий, будут встречаться свои вариации его приготовления. Кстати, если современный торт представляет собой листы слоеного теста, смазанные заварным кремом, то в прошлом – до последней трети XIX века – обычной начинкой для этого десерта было ягодное, фруктовое варенье или джем.
5. Медовик
Торт, главными ингредиентами которого стали мед и сметана, был придуман в России – в правление императора Александра I. Его супруга Елизавета Алексеевна, в девичестве немецкая принцесса Луиза Мария Августа Баденская, вкуса меда не понимала и не любила, категорически отказывалась от любых приготовленных из этого продукта блюд. Говорят, один из поваров при дворе, молодой, но изобретательный, о такой особенности императрицы не знал или забыл, и приготовил новый торт с использованием меда. Не подозревая о том, что в состав десерта входит нелюбимый продукт, Елизавета оценила его очень высоко, вот и занял медовик почетное место в истории отечественных тортов.
Медовик. Источник: allchoco.com
6. Тарт Татен
Французский «перевернутый» пирог своим возникновением обязан опять-таки кулинарной ошибке. Совершила ее в 1880-х годах Стефания Татен, одна из сестер, владевших отелем в паре сотен километров к югу от Парижа. Мадемуазель Татен слишком долго держала на огне яблоки в масле и сахаре – так готовилась начинка для традиционного яблочного пирога – и попробовала спасти ситуацию, выложив тесто сверху, на карамелизированные яблоки.
Стефания Татен и случайно изобретенный ею пирог
Готовый десерт оказался совсем не таким, каким привыкли его видеть гости, но вкус пирога оценили очень высоко. С тех пор эта «неправильная» технология выпечки стала фирменным приемом отеля, привлекая туда и обычных гостей, и рестораторов. Главный секрет и необычная особенность пирога – после выпекания и перед подачей Тарт Татен требуется перевернуть.
7. Павлова
Несмотря на то, что торт носит имя русской балерины, изобретен он был на другом конце света – в Новой Зеландии (впрочем, авторство оспаривает Австралия). В 1926 году Анна Павлова путешествовала по тем далеким краям, и именно в ее честь был создан этот воздушный десерт. Павлова – это торт-безе со взбитыми сливками, украшенный свежими фруктами или ягодами – клубникой, малиной, киви, бананом или же маракуйей, которая считается одним из первоначальных, оригинальных ингредиентов.
Анна Павлова и названный в ее честь десерт
8. «Птичье молоко»
Конфеты с начинкой, напоминающей вкус зефира, делали еще в Польше 1930-х годов. А в шестидесятые перед советскими кондитерами была поставлена задача воспроизвести подобное лакомство и для отечественных покупателей. В 1967 году конфеты «Птичье молоко» появились на кондитерской фабрике Владивостока благодаря технологу Анне Чулковой. Вытяжка из приморских водорослей, вошедшая в состав агар-агара, придавала конфетам неповторимый вкус, они стали исключительно популярными в Советском Союзе. А в 1978 году на базе этого рецепта был изобретен и торт «Птичье молоко» - уже в Москве, в ресторане «Прага».
«Птичье молоко» - сначала конфеты, потом торт
9. «Прага»
Происхождение этого десерта порой связывают с традиционной чешской кухней, но это миф. В реальности торт, представляющий собой три бисквитных коржа с двумя слоями специального крема «Пражский», сверху и с боков смазанный абрикосовым джемом и покрытый шоколадной глазурью, придумали опять-таки в московской «Праге». Но кондитер, Владимир Гуральник (который создал и торт «Птичье молоко»), был вдохновлен именно тортом, который попробовал во время командировки в Чехословакию. Произошло это в шестидесятых.
Торт «Прага». Источник: praga-praga.ru
10. Тирамису
Очень хочется увидеть за тортом «Тирамису» какую-то старинную романтическую историю, но нет: судя по всему, изобретен этот десерт был совсем недавно, во всяком случае, раньше 1960-х годов такой рецепт нигде не встречается. Появился тирамису, вероятно, в одном из ресторанов итальянского города Тревизо. Впрочем, на этот счет споры продолжаются. Никак не опровергнута версия о том, что нечто похожее на тирамису когда-то, в XVII веке, готовили для герцога Козимо III ди Медичи – правда, и подтверждения этим сведениям тоже не находится.
Тирамису. Источник: academy.oetker.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии