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В Антарктиде обнаружили фруктовый пирог, пролежавший там более 100 лет

Изготовленный британскими кондитерами Huntley & Palmers 106-летний фруктовый пирог был завернут в бумагу и хранился в упаковке из олова. На вид и аромат он казался съедобным.

В Антарктиде обнаружили фруктовый пирог, пролежавший там более 100 лет

Как сообщил Фонд антарктического наследия Новой Зеландии, пирог нашли в заброшенной хижине на мысе Адэр, что на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде.

Кондитерское изделие лежало на полке в не слишком хорошо сохранившейся оловянной коробке и было завернуто в бумагу.

Руководитель исследовательской группы пояснила, что кексы были «идеальной высокоэнергетической пищей для условий Антарктиды и современные экспедиции до сих пор не забывают взять это лакомство в дорогу».

В Антарктиде обнаружили фруктовый пирог, пролежавший там более 100 лет

Специалисты сообщили, что пирог пахнул почти съедобно. Для исследователей такая находка оказалась довольно неожиданной, поэтому ее решили оставить на месте, где она покоилась более 100 лет.

Кекс принадлежал так называемой Северной партии экспедиции «Терра Нова» (1910–1913) британского полярника Роберта Скотта.

В Антарктиде обнаружили фруктовый пирог, пролежавший там более 100 лет

Роберт Скотт — полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса — возглавлял две экспедиции в Антарктику в начале XX века. Во время второй экспедиции Скотт достиг Южного полюса вместе с четырьмя исследователями, придя на несколько недель позднее группы Руаля Амундсена. На обратном пути Скотт и его команда умерли от переохлаждения и голода.

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