15 вещей, которыми люди занимались до появления Интернета

До появления Интернета всё было по-другому...
Сегодня многие уже подзабыли, каким был мир до появления Интернета. Подростки же и вовсе не представляют, как можно было так жить без модема и чем заниматься без социальных сетей и серфинга по просторам глобальной сети. Итак, вспомним, чем заполняли люди свободное время всего несколько десятилетий назад.
1. Покупали энциклопедии
До появления Интернета покупали энциклопедии.
Да, приходилось приобретать эти огромные подшивки толстенных томов. Поиск же нужной информации в энциклопедиях был еще тем трудом.
2. Тратили недели на поиск нужных вещей
До появления Интернета тратили недели на поиск нужных вещей.
Раньше не существовало огромных интернет-магазинов. Людям приходилось искать что-то нужное в «Желтых страницах» и звонить в каждый магазин, чтобы узнать, действительно ли есть этот товар.
3. Спрашивали дорогу
До появления Интернета спрашивали дорогу.
Не было Google Maps или GPS. Людям приходилось использовать бумажные карты. А чтобы добраться куда-то в городе, лучше всего было спросить, как это сделать, у прохожих.
4. Записывали музыку
До появления Интернета записывали музыку.
Дети действительно записывали собственные музыкальные компакт-диски (а раньше кассеты) и обменивались ими. Интернет изменил все это.
5. Читали в библиотеке
До появления Интернета читали в библиотеке.
Энциклопедии были хороши для учебы в школе. Однако в университете приходилось ходить в библиотеку. Причем, не все библиотеки были одинаковые. Много раз приходилось отправляться другую, поскольку в предыдущей не было нужной литературы.
6. Писали от руки
До появления Интернета писали от руки.
Хотя в начале 90-х годов уже были компьютеры и принтеры, они были очень редким явлением. Большинство людей должны были делать все задания в школе и институте, записывая все от руки.
7. Переписывались неделями
До появления Интернета переписывались неделями.
К примеру, официальная переписка занимала несколько недель. Чтобы заполнить какой-то формуляр, нужно было позвонить в компанию, заказать специальную форму, заполнить ее, отправить обратно и получить подтверждение. Каждый этап занимал несколько дней.
8. Вынуждено общались с её родителями
До появления Интернета вынуждено общались с её родителями.
Мобильных телефонов не было. Когда нужно было позвонить своей девушке домой, трубку всегда брали родители, и нужно было просить их, чтобы они позвали дочь к телефону.
9. Ждали проявки негативов/печати фотографий
До появления Интернета ждали проявки негативов/печати фотографий.
Приходилось ходить в специальный магазин и оставлять фотопленку там, чтобы ее проявили. И только тогда они могли вставить свои фотографии в альбом и показывать их своим друзьям.
10. Ждали просмотра ТВ-шоу или фильма
До появления Интернета ждали просмотра ТВ-шоу или фильма.
Тем, кому хотелось посмотреть любимую телепередачу, нужно было ждать. И главное было — не пропустить нужное время, потому что трансляцию по ТВ записать было невозможно.
11. Запоминали номера телефонов
До появления Интернета запоминали номера телефонов.
Или же вели специальные телефонные книги. И когда нужно было позвонить кому-то, приходилось крутить диск или нажимать кучу кнопок.
12. Читали новости один раз в день
До появления Интернета читали новости один раз в день.
Каждое утро начиналось с прочтения газеты из настоящей бумаги. После этого никаких новостей до 18:00 по телевизору не было.
13. Играли на свежем воздухе
До появления Интернета играли на свежем воздухе.
Причем, родители не всегда требовали от своих детей периодически отчитываться, все ли с ними хорошо. Нужно было просто появиться дома до наступления темноты.
14. Прослушивали сообщения на автоответчике
До появления Интернета прослушивали автоответчик.
Сегодня все привыкли судить о своей популярности по количеству «лайков», которые им поставили. Люди оценивали свою популярность разве что по количеству сообщений, которые им оставляли на автоответчике.
15. Жили конфиденциально
До появления Интернета жили конфиденциально.
Дело в том, что раньше люди знали, что их телефонные разговоры никто не записывает, что их лицо не будет фигурировать на какой-то случайной фотографии посторонних, что их переписку не читают и т. д. Жизнь тогда была намного проще и конфиденциальнее.
БОНУС
«Молния» президенту США (до появления Интернета).
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