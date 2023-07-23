15 вещей, которыми люди занимались до появления Интернета

До появления Интернета всё было по-другому...

1. Покупали энциклопедии

До появления Интернета покупали энциклопедии.

2. Тратили недели на поиск нужных вещей

До появления Интернета тратили недели на поиск нужных вещей.

3. Спрашивали дорогу

До появления Интернета спрашивали дорогу.

4. Записывали музыку

До появления Интернета записывали музыку.

5. Читали в библиотеке

До появления Интернета читали в библиотеке.

6. Писали от руки

До появления Интернета писали от руки.

7. Переписывались неделями

До появления Интернета переписывались неделями.

8. Вынуждено общались с её родителями

До появления Интернета вынуждено общались с её родителями.

9. Ждали проявки негативов/печати фотографий

До появления Интернета ждали проявки негативов/печати фотографий.

10. Ждали просмотра ТВ-шоу или фильма

До появления Интернета ждали просмотра ТВ-шоу или фильма.

11. Запоминали номера телефонов

До появления Интернета запоминали номера телефонов.

12. Читали новости один раз в день

До появления Интернета читали новости один раз в день.

13. Играли на свежем воздухе

До появления Интернета играли на свежем воздухе.

14. Прослушивали сообщения на автоответчике

До появления Интернета прослушивали автоответчик.

15. Жили конфиденциально

До появления Интернета жили конфиденциально.