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«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»



«Битлз» мира сатиры и юмора: «Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка».

Словосочетание «британский юмор» известно каждому. Фактически, в тонком и сложном юморе Британия задавала тон веками. Двадцатый век рванул прочь от викторианской сдержанности и эдвардианской умеренности, и британскому юмору надо было его догнать. Так и появился «Монти Пайтон» — хотя проект создали вполне определённые люди, но породила его среда.

Высмеять, чтобы выкинуть. Или чтобы принять


Следами «Монти Пайтон» пронизана вся англоязычная культура, особенно культура юмора и сатиры. Корнями в этот проект уходят шоу Хью Лори и Стивена Фрая и шутки доктора Хауса в исполнении Лори, мультсериал «Южный парк» и другие сатирические анимационные шоу, цитатами из их передач и фильмов сыпали и продолжают сыпать политики, телеведущие и персонажи компьютерных игр. Кстати, о компьютерах — это благодаря шоу от «Монти Пайтонов» появилось понятие «спам» для назойливой рекламы и это в их честь был назван язык программирования Python — языка, задействованного в движках YouTube, Facebook и Instagram. Для культуры смеха и насмешки проект стал тем же, чем «Битлз» для музыкального мира, и, как и в случае с «Битлз», влияние «Монти Пайтон» распространилось далеко вне области юмора и сатиры.


У чёрного и абсурдистского юмора Монти Пайтон нашлось много успешных и не очень подражателей и последователей.

У чёрного и абсурдистского юмора Монти Пайтон нашлось много успешных и не очень подражателей и последователей.

 

Часто шутки от «питонов» (именно это значит «пайтон» по-английски) вызывали реакцию, полную или восхищения, или негодования: «Для них нет ничего святого!» Это, конечно, неправда. Если бы святого для них не было, они не могли бы так успешно его деконструировать. Этот приём: разъять какую-нибудь «священную корову» общества путём доведения до абсурда и посмотреть, что будет — с явлением и с самим обществом — возможно, очень жесток, но, как показывает опыт последователей проекта, отлично помогает не только пересмотреть ценности и установки, но и… подтвердить их.

Да, высмеивание, рассматривание традиции или новинки со всех сторон помогает порой признать их необходимость. По отзывам разного рода благотворительных цивилизаций, мало что дало такую осведомлённость о проблемах, которыми они занимаются, и сочувствие к этим проблемам, как чёрные шутки в мультсериале «Южный Парк», американском духовном наследнике «Монти Пайтон».

Конечно же, «Пайтоны» не ограничивались «насмешкой над всем святым». Они высмеивали и переворачивали шаблоны и клише, характерные и для британского телевидения и общества, и для каких-то мировых тенденций, играли словами и создавали хоть и абсурдные, но удивительно жизненные зарисовки. Они экспериментировали с подачей и организацией шутки напропалую, отказавшись, например, от обычая заканчивать сцену на самой смешной ноте или доводя понятие резкого поворота сюжета, меняющего всё, до абсурда: например, на героя сценки падала огромная гиря или диалог прерывал британский офицер с заявлением, что «всё это очень глупо».

Тонкая и сложная композиция шуток внутри шоу или вызывала у зрителей головную боль, или очаровывала их. Тут уж одно из двух: или британский юмор поколения XX ты понимаешь, или нет. С предыдущими сериями британского юмора было точно так же.

 

Мёртвый попугай, спам и чёрный рыцарь


Хотя шутки от «Монти пайтон» часто упоминаются и аллюзии на них легко найти в массовой культуре, вроде песен, фильмов и, особенно, компьютерных игр, процитировать их непросто. Их «фишка» — в сложных, запутанных сценках с накалом абсурдизма, примерно как с комическими куплетами в книге Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Есть ряд упоминаний, отсылающих к шуткам «питонов», которые считаются самыми популярными в современной культуре и культуре двадцатого века.

Фразы вроде «Этот попугай мёртв… отошёл к праотцам, отдал Богу душу, закрыл глаза навек» используются, чтобы обозначить ситуацию, в которой собеседник отказывается принять очевидное и заставляет доказывать неоспоримое. В таком смысле фраза проникла даже в речь Маргарет Тэтчер. «Мёртвый попугай» — отсылка к одноименной сцене из шоу «питонов», в которой недовольной покупатель приходит в зоомагазин со внезапно подохшей птицей и спорит с продавцом, который выдумывает нелепые объяснения происходящему вроде «он просто отдыхает».

Слово «спам», хотя вошло в обиход благодаря ещё одной шутке «питонов», давно уже утратило иронический оттенок, настолько точно встало на своё место. «Спамом» (сокращение от английского «ветчина со специями») назвали для выпуска на рынок неизрасходованные во время войны солдатские мясные консервы. Компания-производитель отчаянно и почти безнадёжно пыталась продать их простым обывателям, развернув невиданной масштабности рекламную компанию. Собственно, эта кампания и высмеивается в сценке, в результате чего слово «спам» там повторяется почти две сотни раз. Удивительно, но эта издевательская шутка вдруг сыграла производителю на руку, и продажи консервов наконец-то выросли, и так прилично, что дешёвая консервированная ветчина до сих пор выпускается и продаётся.

Поскольку один из создателей проекта «Монти пайтон» был по образованию историком-медиевистом, то есть специализирующимся на Средних Веках, не обошлось без темы рыцарей. В 1975 году «питоны» сняли фильм, главными героями которого были король Артур со своими сподвижниками (ещё одно посягательство на святое, поскольку в викторианскую эпоху образ этого легендарного короля почти превратился в иконический).

В одной из сцен на его пути встаёт карикатурное воплощение зла, Чёрный Рыцарь. Ведёт он себя при этом, надо сказать, в точности как какой-нибудь исполненный отваги светлый рыцарь. Заявляет, что не уступит сопернику, а на отрубленную руку реагирует: «Это просто царапина… Бывало и похуже». С тем же присутствием духа он теряет затем вторую руку и обе ноги, не прекращая бороться и реагируя на все потери очень стоически. Когда король Артур спокойно проходит мимо рыцаря без конечностей вместе со своим слугой, рыцарь кричит ему вслед: «Да-да, бегите, трусы!» Тому, кто видел эту сцену, трудно серьёзно воспринимать поведение очень многих киногероев: сквозь них так и проступает Чёрный рыцарь. А при виде некоторых инициатив законодателей трудно не вспомнить пайтоновское Министерство глупых походок.

 

Текст: Лилит Мазикина

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