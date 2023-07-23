«Битлз» мира сатиры и юмора: «Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка».

Высмеять, чтобы выкинуть. Или чтобы принять

У чёрного и абсурдистского юмора Монти Пайтон нашлось много успешных и не очень подражателей и последователей.

Мёртвый попугай, спам и чёрный рыцарь