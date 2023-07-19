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8 признаков того, что человека нужно спасать от депрессии


Уныние, хандра, сплин...

Уныние, хандра, сплин...

Хотя общественное понимание депрессии несколько улучшилось за последние годы, люди все еще часто неправильно понимают или игнорируют депрессию и ее симптомы. Хуже того, слишком много людей скрывают то, что у них депрессия, а другие и вовсе не верят в подобное состояние. А это только усугубляет подобное состояние. Поэтому очень важно знать и признаках депрессии, чтобы оказать человеку своевременную помощь.

1. Поведение обманчиво


Люди могут не выглядеть «подавленными».

Люди могут не выглядеть «подавленными».

 

Из-за медиа и культурных стереотипов у большинства людей выработались устойчивые ассоциации относительно того, как должен вести себя и выглядеть человек, у которого депрессия. Все представляют человека, который редко выходит из своей комнаты, плохо одевается, не следит за собой и постоянно выглядит жалким.

Правда заключается в том, что не все люди с депрессией ведут себя одинаково. Все люди, конечно, отличаются друг от друга, и симптомы и способности справляться с депрессией также различаются. Многие могут внешне казаться вполне веселыми и беззаботными, но они не страдают при этом меньше, чем те, у кого «все симптомы налицо».

2. Хроническая усталость


Нервное истощение.

Нервное истощение.

 

Преобладающим побочным эффектом депрессии является постоянное истощение. Это бывает не у всех, но подобный симптом чрезвычайно распространен. Для тех, кто испытывает этот симптом во время депрессии, он часто является одним из самых сложных побочных эффектов.

...встань и иди!

 

Кроме того, если кто-то живет с недиагностированным депрессивным расстройством, причина его истощения может быть непонятной. Он может спать по многу часов каждую ночь и все равно быть страшно не выспавшимся. Хуже того, он может винить самого себя, полагая, что это лень или какая-то другая личная причина, вызывающая низкий уровень энергии.

3. Раздражительность


Необычно высокий уровень раздражительности.

Необычно высокий уровень раздражительности.

 

Поведение депрессивного человека может интерпретироваться как меланхолия, даже если это не то, что он действительно чувствует. Раздражительность - часто игнорируемый симптом депрессии, который также очень распространен. Это должно быть понятно, поскольку депрессия - это проблема со здоровьем, которую нельзя «увидеть» или точно измерить, что затрудняет борьбу с ней.

Постоянная работа, необходимая для поддержания всех необходимых аспектов жизни, в совокупности с депрессией истощают человека и оставляя мало места для терпения или понимания. На самом деле, если знакомый кому-то человек обнаружит, что он постоянно подавлен и поделится этим с близкими, это может сначала смутить их, если предыдущее поведение этого человека не соответствовало распространенному заблуждению о застенчивом, молчаливом депрессивном человеке.

4. Трудности с коммуникацией


Трудности со взаимной привязанностью и беспокойство.

Трудности со взаимной привязанностью и беспокойство.

 

Основное заблуждение о депрессии, о котором было сказано в пунктах выше, заключается в том, что речь идет о «чувстве» грусти. Напротив, при депрессии в основном не ощущается ничего, или только частично и ненадолго появляются эмоции. Это зависит от конкретного человека, но некоторые люди с депрессией чувствуют себя почти «онемевшими», а самое распространенное чувство, которое они испытывают, - это своего рода грусть и/или раздражение.
Выход из депрессии проще, чем вы думали!

Выход из депрессии проще, чем вы думали!

 

Из-за этого для них будет трудно реагировать надлежащим образом на жесты или слова привязанности. Более того, реакция может быть раздраженной, поскольку мозгу такого человека может быть слишком сложно обрабатывать и реагировать на жесты любви и привязанности.

5. Отказ от любимых занятий


Отказ от любимых занятий - признак депрессии.

Отказ от любимых занятий - признак депрессии.

 

Нехарактерный недостаток интереса к любимой деятельности в течение длительного периода времени может быть признаком депрессии. Как упоминалось выше, депрессия приводит к физическому и умственному истощению, что делает удовольствие от любимых занятий затрудненным.

Раньше любимые виды деятельности могут даже потерять свою привлекательность в целом, потому что депрессия также обычно затрудняет удовольствие или чувство удовлетворения от всего. Если нет другого способа объяснить уменьшающийся интерес, это может быть симптомом клинической депрессии.

6. Аппетит


Ненормальные привычки в еде.

Ненормальные привычки в еде.

 

Аномальные привычки питания в основном развиваются по двум причинам: либо в качестве формы преодоления трудностей или в качестве побочного эффекта при отсутствии самопомощи. Употребление слишком малого или слишком большого количества пищи - это общий признак депрессии.

Переедание часто чаще возникает из-за того, что пища может быть одним из немногих источников удовольствия, который подавленный человек способен дать себе. А когда человек ест слишком мало, это часто происходит потому, что депрессия влияет на его аппетит и делает еду непривлекательной. Это также может быть подсознательным явлением.

7. Больше внимания


Депрессивный человек требует больше внимания.

Депрессивный человек требует больше внимания.

 

Депрессивный человек не может функционировать как психически здоровый человек. В любом случае будут такие вещи, которые он не сможет делать вообще. Если стыдить его за подобное, то это только ухудшит ситуацию. Поэтому всегда нужно с пониманием относиться к таким проблемам, ведь человек не «сачкует», а испытывает реальные проблемы со здоровьем.

8. «Хорошие дни»


Плохие дни, и дни «получше». Уйду в себя я от себя...

Плохие дни, и дни «получше». Уйду в себя я от себя...

 

Депрессия может иметь свои взлеты и падения. Если у кого-то есть скрытая или недиагностированная депрессия, ему может показаться, что происходят случайные колебания настроения. Если известно, что у человека есть депрессия, можно ошибочно полагать, что она прошла, когда у него наступает период «ремиссии» или «хороших дней». Если предполагать, что человек полностью выздоровел и слишком быстро «давить» на него, это заставит его снова уйти в себя.

БОНУС
Верю, Мастер.

Верю, Мастер.

 

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