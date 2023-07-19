8 признаков того, что человека нужно спасать от депрессии

Уныние, хандра, сплин...
Хотя общественное понимание депрессии несколько улучшилось за последние годы, люди все еще часто неправильно понимают или игнорируют депрессию и ее симптомы. Хуже того, слишком много людей скрывают то, что у них депрессия, а другие и вовсе не верят в подобное состояние. А это только усугубляет подобное состояние.
1. Поведение обманчиво
Люди могут не выглядеть «подавленными».
Из-за медиа и культурных стереотипов у большинства людей выработались устойчивые ассоциации относительно того, как должен вести себя и выглядеть человек, у которого депрессия. Все представляют человека, который редко выходит из своей комнаты, плохо одевается, не следит за собой и постоянно выглядит жалким.
Правда заключается в том, что не все люди с депрессией ведут себя одинаково. Все люди, конечно, отличаются друг от друга, и симптомы и способности справляться с депрессией также различаются. Многие могут внешне казаться вполне веселыми и беззаботными, но они не страдают при этом меньше, чем те, у кого «все симптомы налицо».
2. Хроническая усталость
Нервное истощение.
Преобладающим побочным эффектом депрессии является постоянное истощение. Это бывает не у всех, но подобный симптом чрезвычайно распространен. Для тех, кто испытывает этот симптом во время депрессии, он часто является одним из самых сложных побочных эффектов.
...встань и иди!
Кроме того, если кто-то живет с недиагностированным депрессивным расстройством, причина его истощения может быть непонятной. Он может спать по многу часов каждую ночь и все равно быть страшно не выспавшимся. Хуже того, он может винить самого себя, полагая, что это лень или какая-то другая личная причина, вызывающая низкий уровень энергии.
3. Раздражительность
Необычно высокий уровень раздражительности.
Поведение депрессивного человека может интерпретироваться как меланхолия, даже если это не то, что он действительно чувствует. Раздражительность - часто игнорируемый симптом депрессии, который также очень распространен. Это должно быть понятно, поскольку депрессия - это проблема со здоровьем, которую нельзя «увидеть» или точно измерить, что затрудняет борьбу с ней.
Постоянная работа, необходимая для поддержания всех необходимых аспектов жизни, в совокупности с депрессией истощают человека и оставляя мало места для терпения или понимания. На самом деле, если знакомый кому-то человек обнаружит, что он постоянно подавлен и поделится этим с близкими, это может сначала смутить их, если предыдущее поведение этого человека не соответствовало распространенному заблуждению о застенчивом, молчаливом депрессивном человеке.
4. Трудности с коммуникацией
Трудности со взаимной привязанностью и беспокойство.
Основное заблуждение о депрессии, о котором было сказано в пунктах выше, заключается в том, что речь идет о «чувстве» грусти. Напротив, при депрессии в основном не ощущается ничего, или только частично и ненадолго появляются эмоции. Это зависит от конкретного человека, но некоторые люди с депрессией чувствуют себя почти «онемевшими», а самое распространенное чувство, которое они испытывают, - это своего рода грусть и/или раздражение.
Выход из депрессии проще, чем вы думали!
Из-за этого для них будет трудно реагировать надлежащим образом на жесты или слова привязанности. Более того, реакция может быть раздраженной, поскольку мозгу такого человека может быть слишком сложно обрабатывать и реагировать на жесты любви и привязанности.
5. Отказ от любимых занятий
Отказ от любимых занятий - признак депрессии.
Нехарактерный недостаток интереса к любимой деятельности в течение длительного периода времени может быть признаком депрессии. Как упоминалось выше, депрессия приводит к физическому и умственному истощению, что делает удовольствие от любимых занятий затрудненным.
Раньше любимые виды деятельности могут даже потерять свою привлекательность в целом, потому что депрессия также обычно затрудняет удовольствие или чувство удовлетворения от всего. Если нет другого способа объяснить уменьшающийся интерес, это может быть симптомом клинической депрессии.
6. Аппетит
Ненормальные привычки в еде.
Аномальные привычки питания в основном развиваются по двум причинам: либо в качестве формы преодоления трудностей или в качестве побочного эффекта при отсутствии самопомощи. Употребление слишком малого или слишком большого количества пищи - это общий признак депрессии.
Переедание часто чаще возникает из-за того, что пища может быть одним из немногих источников удовольствия, который подавленный человек способен дать себе. А когда человек ест слишком мало, это часто происходит потому, что депрессия влияет на его аппетит и делает еду непривлекательной. Это также может быть подсознательным явлением.
7. Больше внимания
Депрессивный человек требует больше внимания.
Депрессивный человек не может функционировать как психически здоровый человек. В любом случае будут такие вещи, которые он не сможет делать вообще. Если стыдить его за подобное, то это только ухудшит ситуацию. Поэтому всегда нужно с пониманием относиться к таким проблемам, ведь человек не «сачкует», а испытывает реальные проблемы со здоровьем.
8. «Хорошие дни»
Плохие дни, и дни «получше». Уйду в себя я от себя...
Депрессия может иметь свои взлеты и падения. Если у кого-то есть скрытая или недиагностированная депрессия, ему может показаться, что происходят случайные колебания настроения. Если известно, что у человека есть депрессия, можно ошибочно полагать, что она прошла, когда у него наступает период «ремиссии» или «хороших дней». Если предполагать, что человек полностью выздоровел и слишком быстро «давить» на него, это заставит его снова уйти в себя.
БОНУС
Верю, Мастер.
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