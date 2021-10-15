Госпожа Смерть: покровительница отверженных из Мехико

«Увидеть Святую Смерть своими глазами» — ради этого бразильская фотохудожница Марина Накамули отправилась в Мехико на празднование Дня мертвых. Несмотря на пандемию, в ноябре более пятисот человек собрались на улице Альфарерия де Тепито в мексиканской столице, чтобы поклониться самой Смерти. Как ни странно, у нее просили освобождения от вируса и других несчастий. Госпожа с косой в народной мексиканской культуре — покровительница маргиналов: ей молятся даже наркобароны и преступники. Считается, что жизнь и смерть неразрывно связаны. Для фотографа это путешествие стало не просто командировкой, но и способом пережить траур — Накамули поехала в Мексику спустя всего несколько месяцев после потери отца.