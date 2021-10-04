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Самые странные места в мире

Зачем человек пытается покорить космос, когда большая часть загадок Земли так и остается в разряде нерешенных и вряд ли вообще будет когда-то решена? История Бермудского треугольника, мистика заброшенных зданий, исчезновения людей на ровном месте и даже все чаще появляющаяся информация об НЛО, тайны океана — в этих 10 странных, порой пугающих местечках случиться может все, что угодно!

Самые странные места в мире

Лес Хойя


Румыния

Лес Хойя расположен неподалеку от городка Клуж-Напока, Румыния. Правда, местные обходят его далеко стороной, ведь люди тут пропадают постоянно. Кроме того, отважившиеся на прогулку вскоре начинают ощущать за собой слежку, а на следующий день по всему телу у них проявляется странная красная сыпь.

Самые странные места в мире

Озеро Хиллиер


Австралия

Ученые подозревают, что причиной розового цвета этого озера являются микроводоросли Dunaliella salina, которые производят пигмент под названием каротиноиды. Несмотря на то, что озеро Хиллиер имеет высокое содержание соли, в нем совершенно безопасно купаться.

Самые странные места в мире

Badab-e Surt


Иран

Оранжевые цвета травертиновых образований обусловлены большой концентрацией оксида железа. Благодаря двум минеральным горячим источникам, которые находятся там, это местечко обладает множеством удивительных лечебных свойств.


Самые странные места в мире

Дверь в ад


Туркменистан

Дарвазский газовый кратер, также известный как «Дверь в ад» или «Врата ада», представляет собой кратер, образовавшийся в 1971 после взрыва метана. Газ горит уже почти сорок лет.

Самые странные места в мире

Сокотра


Йемен

Уникальное место, где обитает почти 700 видов флоры и фауны, которые нигде больше не встречаются на Земле. Кроме того, это еще и одно из самых изолированных мест планеты.

Самые странные места в мире

Орадур-Сур-Глен


Франция

Деревня, расположенная во Франции, была полностью уничтожена в 1944 году. Жители деревни, в том числе женщины и маленькие дети, были убиты нацистами. С тех пор Орадур остается таким же, каким был 50 лет назад. Деревня, застывшая во времени.

Самые странные места в мире

Fly Geyser


Невада

Трудно в это поверить, но Fly Geyser — дело рук человеческих. Прежде, чем превратиться в инопланетный оазис, здесь был всего лишь колодец. Вода с большим количеством минералов насытила окружающую местность, сформировались настоящие горы.

Самые странные места в мире

Красный Пляж


Китай

Невероятный красный пляж в Паньцзине кружен водорослями Суэда. Это один из крупнейших болотных тростниковых заповедников в Азии.

Самые странные места в мире

Сады Бомарзо


Италия

Сады Бомарзо, также известные как «Парк Монстров», это сад, созданный в XVI веке в провинции Витербо, Италия. Такую скульптурную группу придумал и воплотил в жизнь Франческо Орсини в память о безвременно погибшей супруге.

Самые странные места в мире

Бермудский треугольник


Это регион в Северной Атлантике, где огромное количество самолетов и кораблей исчезло без объяснения причин. Притом, загадочные события происходят здесь даже в наше время технической революции, а ведь впервые с чертовщиной треугольника столкнулся еще Христофор Колумб!

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