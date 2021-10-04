Самые странные места в мире

Зачем человек пытается покорить космос, когда большая часть загадок Земли так и остается в разряде нерешенных и вряд ли вообще будет когда-то решена? История Бермудского треугольника, мистика заброшенных зданий, исчезновения людей на ровном месте и даже все чаще появляющаяся информация об НЛО, тайны океана — в этих 10 странных, порой пугающих местечках случиться может все, что угодно!









Лес Хойя

Озеро Хиллиер

Badab-e Surt

Дверь в ад

Сокотра

Орадур-Сур-Глен

Fly Geyser

Красный Пляж

Сады Бомарзо

Бермудский треугольник