10 советов родителям, как сделать дом безвредным для любознательных малышей

Маленькие дети зачастую очень любознательны и непоседливы. «Вот это нужно открыть и взять что-то очень интересное, а вот здесь острый угол, о который очень легко удариться, а что будет, если взять вот эту яркую баночку, которую так усердно прячет мама?»

Одного внимания будет недостаточно, чтобы уберечь малыша от всех неприятных неожиданностей. Подстраховаться поможет подборка полезных советов, которая сделает дом более безвредным для ребёнка. Нервы родителей также останутся в сохранности.

1. Как закрыть все шкафчики?

Просто сделать, но главное что надежно.

Всё, что имеет ручку, должно быть открыто! Наверное, именно так думают все маленькие дети. Стоит только на минуту отвести взгляд в сторону, а любимое чадо уже достаёт из шкафчика летние майки или развязывает пакетики с крупами. Что же делать в этой ситуации? Прикупить пару самоклеющихся крючков и вмиг решить эту проблему. Клеим один крючок на дверце, а другой на том же уровне, на боковую часть шкафчика. Обматываем их вместе канцелярской резинкой. Теперь даже самое настойчивое любопытство не сможет открыть этот шкафчик.

2. Осторожно, стол!

Выглядит необычно и оригинально, а главное защищает малыша от травм.

Этому возгласу больше не придется раздаваться в доме.

3. Книжная полка

Проблему острых углов раз и навсегда помогут решить парочка теннисных мячей. Их нужно надрезать канцелярским ножом до середины и надеть на углы. Теперь, даже если ребенок их заденет, ничего страшного не случится. Если дети особенно активные, можно закрепить мячи понадежнее с помощью двухстороннего скотча.

Книги для детей опасны.

Сделать книжную полку безопасной тоже очень просто. Дети любят тянуть книжки на себя, что часто плохо заканчивается. Они тяжёлые для малышей и удержать их трудно. Закрыть для них эту зону можно с помощью обычной прочной верёвки или резинки. Загораживаем верёвкой всю книжную полку, а по бокам закрепляем кнопками.

4. Провода и розетки под запретом

Ужасающее зрелище. /Фото: durabrik.be

Практически в каждой современной квартире найдётся удлинитель. Это очень полезная штука там, где есть много техники. Спрятать провода от ребенка практически невозможно, ведь они по всей квартире. Однако эффективно обезопасить удлинитель вполне по силам любому родителю. Надо взять пластиковый контейнер и поместить в него коробку с розетками. Чтобы контейнер можно было закрыть, в его верхней части нужно вырезать небольшое углубление для выходящего провода.

5. Двери

Умно, не правда ли?

Как обезопасить боковую часть двери? Очень просто! Достаточно будет прикупить изоляционный материал для труб подходящего размера. Стоит он недорого, но окажется весьма полезным для обеспечения безопасности вашего ребенка. По всей протяженности изоляционного материала делаем разрез, теперь в него легко можно спрятать боковую часть двери. Высоту «безопасной поверхности» выбирайте на свое усмотрение.

6. Рисуем аккуратно и безопасно

Рисунки на одежде и на себе даже еще более увлекательные, чем на бумаге. /Фото: 3.bp.blogspot.com

Когда ребенок рисует красками, творчество проникает во все уголки квартиры. Красивые яркие разводы остаются на полу, столе, лице и одежде. Сделать ущерб минимальным поможет обычный пакет. Из него получается отличный защитный костюм. Нужно только разрезать нижнюю часть и продеть голову и руки ребенка в отверстия.

7. Химические и моющие средства

В доме должен быть идеальный порядок во всем. /Фото: donadona.es

Непозволительно оставлять яркие и довольно интересные для ребенка баночки с опасными веществами без присмотра. Даже если они хранятся в шкафчике, нужно позаботиться об двойной защите. Их не так просто будет снять с полочки, если они будут плотно стоять в пластиковом контейнере. При каком-либо движении вы точно услышите шум и сможете быстро среагировать.

8. Спасаем туалетную бумагу и ребенка

Так себе ситуация, а можно было избежать. /Фото: segodnya.biz

Хоть туалетная бумага и стоит недорого, но запасы ее не безграничны. Особенно не стоит рисковать здоровьем детей, которые находятся в возрасте «надо все попробовать на вкус». Чтобы обезопасить ребенка и сохранить туалетную бумагу, потребуется всего лишь канцелярская резинка. Надеваем ее на рулон и все заботы останутся в прошлом.

9. Мыла много не бывает?

Канцелярская резинка снова спасает ситуацию.

Жидкое мыло может стать предметом для опасной игры. Чтобы ограничить объем вытекающего вещества, можно намотать на колпачок резинку. Она сбудет сдерживать нажатие, поэтому мыла много не будет.

10. Полезное украшение

Браслет с цифрами — не грех подарить каждому ребенку.

Если на руке ребенка будет браслет с цифрами телефонного номера родителей, он никогда не потеряется. Очень полезное приобретение возможно выручит в экстренной ситуации.

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