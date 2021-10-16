Спящая красавица: британка, проспавшая однажды полгода, до сих пор почти не просыпается

У 22-летней британки Бет Гудье редкое заболевание — синдром Клейне — Левина, также известный как синдром спящей красавицы. Оно характеризуется периодическими эпизодами чрезмерной сонливости: больные спят бóльшую часть суток (до 18 часов, а иногда и дольше), просыпаясь лишь для того, чтобы поесть и сходить в туалет. Однажды, в ноябре 2011 года, Бет заснула на… целых шесть месяцев.











По-хорошему, к настоящему моменту Бет должна была уже окончить университет и начать работать по специальности «детский психолог». Обладая отлично развитыми навыками коммуникации и богатыми знаниями в своей сфере деятельности, Бет была уверена в том, что ее ожидает светлое будущее. Но в преддверии своего 17-летия, в ноябре 2011 года, Бет неожиданно впала в странное состояние: на протяжении шести месяцев она спала по 22 часа в сутки, ежедневно просыпаясь лишь на пару часов, чтобы сходить в туалет и съесть немного еды.







За последние 5 лет, как подсчитала мать Бет, Джанин, ее дочь проспала 75% времени. Сейчас 22-летняя девушка — одна из более чем ста британок, страдающих редким заболеванием, синдромом Клейне — Левина, известным также под названием «синдром спящей красавицы». Но реальность, увы, очень далека от сказки, ведь молодые люди рискуют в буквальном смысле проспать едва ли не самое важное время в своей жизни.

Известно, что синдром поражает в основном подростков в возрасте до 16 лет, разрушая надежды молодых людей на успешную сдачу экзаменов, поступление в высшие учебные заведения и построение карьеры . В настоящее время в жизни Бет настал очередной эпизод « глубокого сна », и ничто — ни медикаменты, ни громкий шум, ни просьбы и мольбы — не может ее разбудить. Поэтому ее жизнь проходит преимущественно в пижаме на диване. В редких случаях, когда нужно попасть на прием к доктору, Бет покидает свой дом в городе Стокпорт (графство Чешир), но передвигаться ей приходится в инвалидной коляске, поскольку девушка слишком утомлена, чтобы идти самостоятельно.Все, что Джанин, мать девушки, может сделать — лишь ждать, когда же наконец в голове дочери щелкнет переключатель режима активности. «Это словно день и ночь. Завтра, к примеру, Бет может проснуться и снова начать эту гонку, чтобы успеть нагнать упущенное за время, потраченное на сон. Когда это происходит, Бет хочет поскорее встретиться с друзьями и сходить в парикмахерскую, чтобы сделать себе новую прическу», — рассказала Джанин.Один из немногих, кто действительно переживает за Бет и всегда находится рядом, — ее парень Дэн: ему 25 лет, он учитель начальной школы. Бет и Дэн познакомились три года назад во время фазы «бодрствования». «Он часто приходит к нам и подолгу сидит у изголовья кровати, разговаривая с ней и ожидая, когда девушка, которую он любит, наконец вернется. Когда Бет просыпается, они старательно восстанавливают отношения. Он хороший парень», — говорит Джанин.Обычно у Бет не более двух недель на нормальную жизнь, потом синдром затягивает ее обратно в свои цепкие лапы. «Каждый раз , когда Бет просыпается, я молюсь, чтобы прошедший эпизод “глубокого сна” был последним. Но потом проходит какое-то время, и я начинаю замечать, как голос Бет становится все тише, как она старается избегать света и шума. Тогда я понимаю, что скоро она снова уснет. Мое сердце каждый раз будто разбивается», — поделилась Джанин своей печалью.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)