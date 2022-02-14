10 археологических находок, которые были сделаны на территории Болгарии и удивили учёных

«Золотая Маска» и другие удивительные артефакты.
О великолепии болгарской археологии часто забывают и говорят только о Древних Египте и Греции. Тем не менее история этого восточно-балканского государства охватывает тысячи лет, и несколько могущественных цивилизаций когда-то называли это место своей родиной. Сегодня болгарская земля просто изобилует руинами и сокровищами. Даже в глубинах Черного моря и на островах Болгарии встречается множество необычных находок.
1. Колесница с лошадьми
Болгарская археология: колесница с лошадьми.
В 2008 году группа археологов обнаружила деревянную колесницу, похороненную в древней Фракии (современная Болгария). Что самое любопытное, вместе с ней были похоронены 2 лошади, которые будто продолжали тащить колесницу и после смерти. Также рядом нашли кости собаки. Хозяин захоронения обнаружился только через год. Рядом с колесницей была кирпичная гробница, внутри которой покоился человек, похороненный примерно 1800-2000 лет назад.
Вещи, найденные в гробнице (доспехи, золотые кольца и монеты, а также серебряная чаша с изображением Эроса, греческого бога любви), предполагали, что этот человек был фракийским дворянином или лидером. Подобный вид древнего захоронения часто встречается в Болгарии. Традиция элитарных погребений возникла 2500 лет назад и достигла своего расцвета в римские времена (2100-1 500 лет назад).
2. Загадочная стрела
Болгарская археология: загадочная стрела.
Хотя в Болгарии и полно погребений с колесницами, время от времени находят и более таинственные могилы. В 2017 году музейные работники раскопали античный одеон в городе Пловдив, который здесь построили римляне для проведения художественных выступлений. Среди руин этого античного Одеона команда археологов обнаружила могилу. Благодаря керамике, найденной в ней, находка была датирована XI – XII веками.
В могиле был похоронен человек неизвестного пола со стрелой в груди. К сожалению, кости перемешались на протяжении тысяч лет. Это затрудняло определение того, что среди них делала стрела. Одна из теорий гласит, что оружие было торжественно размещено на груди умершего (это был известный древний погребальный обряд). Но может быть, что человек был смертельно ранен, и никто не потрудился выдернуть стрелу перед захоронением.
3. Последний тур
Болгарская археология: последний тур Болгарии.
Сегодняшний домашний скот происходит от опасных диких быков, которые назывались «туры». Эти животные могли весить до 1100 килограммов и у них были смертельно опасные рога. Последний представитель данного вида умер в Польше в 1627 году, а в Болгарии туры считались вымершими с XII века. В 2017 году во время раскопок в знаменитой крепости Русокастро нашли кости животных, датированные Средневековьем (XIII - XIV века).
Среди останков домашних и диких животных нашли останки убитых туров. К тому времени некогда обильные стада диких туров, как считали ученые, существовали только на территории Польши, Беларуси и Литвы. Благодаря останкам, найденным в «Русокастро», теперь к этому списку можно добавить Болгарию. Скорее всего, на них массово охотились в то время.
4. Золотая Маска
Болгарская археология: «Золотая Маска».
Подобно Египту, у Болгарии есть своя «Долина царей». Но вместо гробниц, заполненных фараонами, пейзаж Болгарии изобилует фракийскими курганами. Но в 2004 году археологи сделали открытие, которое они утверждают, может посоперничать с сокровищами греческого воина-правителя Агамемнона и Тутанхамона. Точнее, с их погребальными масками. Во время раскопок в долине, команда ученых нашла огромную гробницу. Она была построена из шести каменных плит общим весом почти 12 тонн.
Особый ажиотаж вызвала золотая маска весом 0,45 кг, найденная внутри. Это была уникальная находка времен фракийской культуры, которая процветала 2400 лет назад. Похоронная маска и огромная гробница показывают, что греки и египтяне явно были не единственными великими древними цивилизациями. Действительно, во время своего расцвета народ Фракии правил современной Болгарией и владел территориями в Македонии, Румынии, Турции и Греции.
5. Римская баня
Болгарская археология: римская баня.
В 2016 году археолог случайно проходила мимо строительной площадки в городе Пловдив на юге Болгарии. Она пришла в ужас, когда узнала древнюю плитку посреди строительного щебня. Кроме того, рабочие уже успели уничтожить древнюю ценную стену. Попытка информировать об этом заказчиков проекта была встречена с прохладой. Однако муниципалитет Пловдива заказал экстренные археологические раскопки.
В итоге обнаружилась, пожалуй, лучшая находка года - нетронутые стены римских терм (публичной бани). Большая структура с замечательной архитектурой была построена во втором веке нашей эры, когда было создана основная масса исторических памятников Пловдива (к ним, в частности, относятся знаменитые Театр античности и Старинный римский стадион).
6. Двухтысячелетний корабль
Болгарская археология: двухтысячелетний корабль.
За 2000 лет будет унитожен любой затонувший в океане корабль. Но с одним из римских судов случилось настоящее чудо. В Черном море возле Болгарии среди обломков 60 кораблей разных эпох нашли очень хорошо сохранившееся римское судно. На этом корабле, найденном на болгарском шельфе на глубине около 2000 метров, сохранились даже мачта, рули и части такелажа. Исследователи даже нашли 2000-летнюю веревку, использовавшуюся для отгрузки амфор в носовой части корабля и утварь для приготовления еды.
Самой редкой находкой был кабестан, палубное устройство, используемое для перемещения тяжелых грузов. Раньше его видели только на древних рисунках. Причина, по которой корабль, как и большинство других судов, прекрасно «законсервировался», объясняется тем, что в воде Черного моря нет кислорода. Глубже 150 метров организмы, которые обычно питаются древесиной, не могут выжить.
7. Самый старый город Европы
Болгарская археология: самый старый город Европы.
Найденный в 2012 году на северо-востоке Болгарии, старейший доисторический город в Европе был домом для специалистов по производству соли. Местные жители когда-то выпаривали родниковую воду для производства соляных кирпичей. Поскольку это был чрезвычайно ценный товар, добыча соли могла сделать город мишенью для грабителей.
Поэтому неудивительно, что археологи обнаружили впечатляющую каменную стену вокруг поселения, построенного между 4700 и 4200 годами до нашей эры. Необходимость защиты источников соли могла быть причиной того, что городу понадобились такие высокие каменные укрепления. В любом случае стена является уникальной особенностью доисторической юго-восточной Европы.
Население города в количестве около 350 человек жило в двухэтажных домах, использовало ритуальные ямы и хоронило умерших на небольшом кладбище. Хотя город существовал за 1500 лет до древнегреческой культуры, возможно, он относился к какой-то цивилизации, использующей добычу полезных ископаемых. В Боснии и Румынии имеются аналогичные солевые участки, в которых работали шахтеры, также добывающие медь и золото в Карпатских и Балканских горах.
8. Казанлыкские сокровища
Болгарская археология: «Казанлыкские сокровища».
Не все фантастические находки извлекаются из недр Земли, где они покоились в течение многих веков. В 2017 году в городе Казанлык полиция остановила автомобиль, владелец которого подозрительно себя вел. Как выяснилось впоследствии, благодаря этому были спасены ценные артефакты, которые иначе бы растворились в небытие на черном рынке. В Болгарии уже давно известна проблема с мародерами.
Каждый год из страны вывозятся артефакты стоимостью примерно 1 миллиард долларов. В авто обнаружился деревянный ящик с 3 килограммами золотых и полудрагоценных предметов (серьги, тиара, браслет, монеты и ожерелье), а также керамические черепки и надгробная плита. Все указывало на то, что мародеры разграбили могилу, но они отказались сказать, где они нашли коллекцию. Поэтому археологи могут только догадываться о ее происхождении.
9. Кости баптистов
Болгарская археология: кости баптистов.
В 2010 году пара археологов столкнулась с множеством намеков на то, что они нашли останки Иоанна Крестителя (в Библии Иоанн совершил крещение Иисуса). Сначала археологи на острове Свети Иван («Святой Иоанн») раскопали старую болгарскую церковь, и нашла саркофаг возле коробки с надписью с именем святого Иоанна и его святым днем (24 июня).
В гробу были одна костяшка пальца, кость руки, зуб, ребро и кусочек черепа. Через два года после обнаружения были проведены испытания, которые доказали, что кости, вероятно, принадлежали одному мужчине. Также удалось определить дату - останки были захоронены в начале первого века, т. е. как раз тогда, когда жил Иоанн.
Еще один анализ доказал, что человек был родом с Ближнего Востока. Однако точная аутентификация реликвий пока невозможна. Также исследователи не понимают, почему кто-то разместил рядом с костями человека 3 косточки животных. Принадлежащие корове, лошади и овце, они все они имели одинаковый возраст - на 400 лет старше человеческих костей.
10. Золотая книга этрусков
Болгарская археология: «Золотая книга этрусков».
Когда анонимный меценат передал книгу в Национальный исторический музей Болгарии, ученые чуть не упали в обморок. Это оказалась не только самая древняя в мире книга с прошитыми страницами, но она полностью была сделана из золота. Что еще более загадочно, книга была написана на давно утерянном языке. Ее авторами считаются этруски, загадочная цивилизация, которая до сих пор остается загадкой для ученых.
Книга состоит всего из шести страниц, каждая из которых эквивалентна 24 каратам драгоценного металла. Создатель добавил иллюстрации русалок, арф, всадников и солдат. История обнаружения этой книги не менее таинственна, чем этруски, которые были искоренены римлянами в четвертом веке до нашей эры. Меценат утверждал, что нашел ее в молодости (во время пожертвования ему было 87 лет).
Во время рытья канала на юго-западе Болгарии была обнаружена могила. Мужчина заметил уникальный золотой артефакт внутри нее и хранил у себя в течение 60 лет. Эксперты подтвердили подлинность рукописи и определили, что она была создана 2500 лет назад. В других коллекциях по всему миру есть около 30 листов, которые напоминают книги из золотой книги, но ни один из них не прошит.
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