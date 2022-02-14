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«Лихие 90-е»: фотографии, рассказывающие о жизни после развала СССР


Ретро фотографии, рассказывающие о том, как жили россияне в 1990-е годы.

Ретро фотографии, рассказывающие о том, как жили россияне в 1990-е годы.

Это было желанное время перемен, которых многие так ждали. Это было горькое время крушения надежд. Это было трудное время становления новой страны. О том, как жили люди в то непростое время, рассказывают подборка документальных фотографий того времени.

1. Разрушенный гараж


Старый разрушенный гараж в одном из дворов в центре города.

Старый разрушенный гараж в одном из дворов в центре города.

 

2. Модные девчонки


В 1990 годы наблюдался дефицит зарубежной продукции.

В 1990 годы наблюдался дефицит зарубежной продукции.

 

3. Старый московский троллейбус


Троллейбус, который уже никогда не выйдет на маршрут.

Троллейбус, который уже никогда не выйдет на маршрут.

 

4. Постановка ударной техники


Занятия боевыми искусствами.

Занятия боевыми искусствами.

 

5. Солдат спит - служба идет


Спящие на улице военнослужащие.

Спящие на улице военнослужащие.

 

6. Казачий патруль


Казачий патруль у прилавка.

Казачий патруль у прилавка.

 

7. Бригада


Подростки в одном из подъездов.

Подростки в одном из подъездов.

 

8. Задержание


Задержание лица, совершившего преступление.

Задержание лица, совершившего преступление.

 

9. Уличная сцена


Джинсовки и кожанки - примета времени.

Джинсовки и кожанки - примета времени.

 

10. Железнодорожная станция


Платформы электропоездов.

Платформы электропоездов.

 

11. Частое явление


Патрульные в бронежилетах.

Патрульные в бронежилетах.

 

12. Редкая новинка


Один из первых персональных компьютеров.

Один из первых персональных компьютеров.

 

13. Стихийный рынок


Рынок, свободный от любого постороннего вмешательства.

Рынок, свободный от любого постороннего вмешательства.

 

14. Народ - за коммунистов!


Митинг в поддержку коммунистов.

Митинг в поддержку коммунистов.

 

15. Горячая точка


Столкновения во время акций протеста.

Столкновения во время акций протеста.

 

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«Лихие 90-е»: фотографии, рассказывающие о жизни после развала СССР

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«Лихие 90-е»: фотографии, рассказывающие о жизни после развала СССРПодписаться на мой Instagram
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