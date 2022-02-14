«Лихие 90-е»: фотографии, рассказывающие о жизни после развала СССР

Ретро фотографии, рассказывающие о том, как жили россияне в 1990-е годы.

1. Разрушенный гараж

Старый разрушенный гараж в одном из дворов в центре города.

2. Модные девчонки

В 1990 годы наблюдался дефицит зарубежной продукции.

3. Старый московский троллейбус

Троллейбус, который уже никогда не выйдет на маршрут.

4. Постановка ударной техники

Занятия боевыми искусствами.

5. Солдат спит - служба идет

Спящие на улице военнослужащие.

6. Казачий патруль

Казачий патруль у прилавка.

7. Бригада

Подростки в одном из подъездов.

8. Задержание

9. Уличная сцена

Джинсовки и кожанки - примета времени.

10. Железнодорожная станция

Платформы электропоездов.

11. Частое явление

Патрульные в бронежилетах.

12. Редкая новинка

Один из первых персональных компьютеров.

13. Стихийный рынок

Рынок, свободный от любого постороннего вмешательства.

14. Народ - за коммунистов!

Митинг в поддержку коммунистов.

15. Горячая точка

Столкновения во время акций протеста .