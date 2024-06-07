Уникальные фотографии, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия.

1. Студентки медицинского факультета

Две афганские студентки медицинского факультета, слушают своего преподавателя. 1962 год .

2. Правительственная типография

Здание правительственной типографии в Кабуле, 9 июня 1966 год.

3. Архитектурный памятник

Архитектура Кабула, 28 мая 1968 года.

4. Уличная сцена

Уличная сцена в Кабуле, ноябрь 1961 года.

5. Визит президента США

Визит президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

6. Встреча президента Эйзенхауэра

Афганцы выстроились в линию во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

7. Выступления на улицах

Танцоры выступают на улице во время визита президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 год.

8. Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28

Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28 во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

9. Продажа фруктов и орехов

Продажа фруктов и орехов на рынке в Кабуле, ноябрь 1961 года.

10. Местная детвора

Дети на улице в Кабуле, ноябрь 1961 года.

11. Местное население

Местные жители возле светофора на углу улицы в Кабуле, 25 мая 1964 год.

12. Нелегкая дорога

Афганцы едут в телеге через засушливый скалистый район Афганистана, ноябрь 1959 год.

13. Уличная торговля

Продажа фруктов и орехов на открытом рынке в Кабуле, ноябрь 1961 год.

14. Мечеть в пригороде Кабула

34. Новая мечеть в пригороде Кабула, ноябрь 1961 год.

15. Королевский эскорт

Король Афганистана Мохаммад Захир-шах едет на своем лимузине по центральной дороге в Кабуле в 1968 году .