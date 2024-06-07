Уникальные фотографии, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия.
В 1950-х годах в Афганистане начались либеральные реформы, благодаря которым страна стала на путь развития подобный европейскому. Но всё было непросто – в феодальной и нищей стране возникло противостояние левого пролетариата, который пошёл за интеллигенцией, и тёмных радикальных исламских консерваторов.
1. Студентки медицинского факультета
Две афганские студентки медицинского факультета, слушают своего преподавателя. 1962 год.
2. Правительственная типография
Здание правительственной типографии в Кабуле, 9 июня 1966 год.
3. Архитектурный памятник
Архитектура Кабула, 28 мая 1968 года.
4. Уличная сцена
Уличная сцена в Кабуле, ноябрь 1961 года.
5. Визит президента США
Визит президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.
6. Встреча президента Эйзенхауэра
Афганцы выстроились в линию во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.
7. Выступления на улицах
Танцоры выступают на улице во время визита президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 год.
8. Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28
Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28 во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.
9. Продажа фруктов и орехов
Продажа фруктов и орехов на рынке в Кабуле, ноябрь 1961 года.
10. Местная детвора
Дети на улице в Кабуле, ноябрь 1961 года.
11. Местное население
Местные жители возле светофора на углу улицы в Кабуле, 25 мая 1964 год.
12. Нелегкая дорога
Афганцы едут в телеге через засушливый скалистый район Афганистана, ноябрь 1959 год.
13. Уличная торговля
Продажа фруктов и орехов на открытом рынке в Кабуле, ноябрь 1961 год.
14. Мечеть в пригороде Кабула
34. Новая мечеть в пригороде Кабула, ноябрь 1961 год.
15. Королевский эскорт
Король Афганистана Мохаммад Захир-шах едет на своем лимузине по центральной дороге в Кабуле в 1968 году.
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