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Уникальные фотографии, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия


Уникальные фотографии, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия.

Уникальные фотографии, сделанные в Афганистане в середине ХХ столетия.

В 1950-х годах в Афганистане начались либеральные реформы, благодаря которым страна стала на путь развития подобный европейскому. Но всё было непросто – в феодальной и нищей стране возникло противостояние левого пролетариата, который пошёл за интеллигенцией, и тёмных радикальных исламских консерваторов. Но именно в то время с афганских женщин впервые сняли паранджу.

1. Студентки медицинского факультета


Две афганские студентки медицинского факультета, слушают своего преподавателя. 1962 год.

Две афганские студентки медицинского факультета, слушают своего преподавателя. 1962 год.

 

2. Правительственная типография


Здание правительственной типографии в Кабуле, 9 июня 1966 год.

Здание правительственной типографии в Кабуле, 9 июня 1966 год.

 

3. Архитектурный памятник



Архитектура Кабула, 28 мая 1968 года.

 

4. Уличная сцена


Уличная сцена в Кабуле, ноябрь 1961 года.

Уличная сцена в Кабуле, ноябрь 1961 года.

 

5. Визит президента США


Визит президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

Визит президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

 

6. Встреча президента Эйзенхауэра


Афганцы выстроились в линию во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

Афганцы выстроились в линию во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

 

7. Выступления на улицах


Танцоры выступают на улице во время визита президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 год.

Танцоры выступают на улице во время визита президента США Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 год.

 

8. Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28


Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28 во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

Истребители МиГ-15 и бомбардировщики Ил-28 во время визита президента США Дуайта Эйзенхауэра в Кабул, 9 декабря 1959 года.

 

9. Продажа фруктов и орехов


Продажа фруктов и орехов на рынке в Кабуле, ноябрь 1961 года.

Продажа фруктов и орехов на рынке в Кабуле, ноябрь 1961 года.

 

10. Местная детвора


Дети на улице в Кабуле, ноябрь 1961 года.

Дети на улице в Кабуле, ноябрь 1961 года.

 

11. Местное население


Местные жители возле светофора на углу улицы в Кабуле, 25 мая 1964 год.

Местные жители возле светофора на углу улицы в Кабуле, 25 мая 1964 год.

 

12. Нелегкая дорога


Афганцы едут в телеге через засушливый скалистый район Афганистана, ноябрь 1959 год.

Афганцы едут в телеге через засушливый скалистый район Афганистана, ноябрь 1959 год.

 

13. Уличная торговля


Продажа фруктов и орехов на открытом рынке в Кабуле, ноябрь 1961 год.

Продажа фруктов и орехов на открытом рынке в Кабуле, ноябрь 1961 год.

 

14. Мечеть в пригороде Кабула


34. Новая мечеть в пригороде Кабула, ноябрь 1961 год.

34. Новая мечеть в пригороде Кабула, ноябрь 1961 год.

 

15. Королевский эскорт


Король Афганистана Мохаммад Захир-шах едет на своем лимузине по центральной дороге в Кабуле в 1968 году.

Король Афганистана Мохаммад Захир-шах едет на своем лимузине по центральной дороге в Кабуле в 1968 году.

 

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