Кавказские дольмены: таинственные древние мегалиты, которые будоражат умы современных археологов

Дольмены Кавказа.
В горах Кавказа, где-то между городами Геленджик, Туапсе, Новороссийск и Сочи, есть сотни мегалитических памятников, которые здесь называют дольменами. Возраст всех этих мегалитических дольменов датируется примерно 10 000 - 25 000 годами, а для чего они были предназначены, сегодня спорят и российские, и западные археологи.
Единой точки зрения по поводу дольменов на Кавказе нет — некоторые археологи считают, что возраст этих мегалитических сооружений на самом деле составляет от 4000 до 6000 лет. Во всем мире известны тысячи доисторических мегалитических памятников, однако те, которые находятся на территории бывшего Советского Союза (в том числе, на Кавказе) мало известны на Западе.
Мегалиты Кавказа. хххх.
Дольмены в основном расположены на Западном Кавказе (в России и Абхазии) по обе стороны горного хребта, на территории примерно 12 000 квадратных километров. Кавказские дольмены представляют собой уникальный тип доисторической архитектуры - строения, созданные из идеально пригнанных циклопических каменных блоков. К примеру, встречаются камни в форме быквы «Г», которые использовались на на углах дольменов, или же камни в форме идеального круга.
Почти идеальные камни и круглое отверстие.
Хотя подобные «осколки древней эпохи» вообще неизвестны в Западной Европе, эти русские мегалиты не менее значимы для науки, чем мегалиты, обнаруженные в Европе - и с точки зрения возраста, и с точки зрения качества архитектуры. А самым потрясающим является то, их происхождение до сих пор неизвестно. Ученые отмечают, что несмотря на разнообразие кавказских каменных сооружений, они демонстрируют потрясающее сходство с мегалитами из разных частей Европы и Азии (Пиренейский полуостров, Франция, Великобритания, Ирландия, Голландия, Германия, Дания, Швеция, Израиль и Индия).
Чтобы это значило?
Был выдвинут ряд гипотез, чтобы объяснить подобное сходство, как и догадки о цели строительства мегалитов, но пока всё это остаётся тайной. На данный момент на Западном Кавказе известно о приблизительно 3000 таких мегалитических памятниках, но постоянно продолжают находить новые мегалиты. При этом, к сожалению, многие из кавказских монолитов находятся в крайне запущенном состоянии и будут полностью утрачены, если их не защитить от вандалов и естественного разрушения.
Где-то в горах Кавказа.
Большинство из мегалитов, дольменов и каменных лабиринтов, которые находят в горах Кавказа (но при этом они мало изучены), выглядят, как прямоугольные конструкции из каменных плит или вырезаны в скалах с круглыми отверстиями в качестве входа внутрь. Тем не менее, не все дольмены выглядят подобным образом. На самом деле, здесь можно встретить очень разнообразные примеры архитектуры: многоэтажные каменные строения, квадратные, трапециевидные, прямоугольные и круглые.
Дольмен пирамидальной формы.
Что примечательно, во всех подобных строениях на фасадной части есть отверстие, ведущее внутрь. Чаще всего оно круглое, но изредка находят и квадратные. Также часто в дольменах находят каменные «пробки», которым закрывали входное отверстие. Иногда такие каменные пробки имеют фаллическую форму. Внутри дольмена чаще всего находится круглая площадка, на которую падал свет через круглое отверстие. Ученые считают, что на таких площадках, возможно, проводили какие-то ритуалы. Такая площадка была обнесена большими каменными стенами, иногда более метра высотой.
Такие неприметные таинственные строения.
Именно в этой области археологи нашли керамику бронзового и железного века, которая помогла датировать эти захоронения, а также человеческие останки, бронзовые орудия труда и украшения из серебра, золота и полудрагоценных камней. Обычно репертуар украшений подобных могил не особо разнообразен. Чаще всего встречаются вырезанные на каменных блоках вертикальные и горизонтальные зигзаги, треугольники и концентрические круги.
Дольмены Кавказа.
Одним из самых интересных мегалитических комплексов является группа из трех дольменов, которая расположена на холме над рекой Жане на побережье Черного моря в Краснодарском крае недалеко от российского Геленджика. В этой области, пожалуй, самая большая концентрация всех типов мегалитических объектов, включая поселения и дольмены.
Фото: thelivingmoon.com
По материалам ewao.com
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