10 малоизвестных фактов о доисторической Европе, которые не найдёшь в учебниках истории

1. Ранние люди в Европе

2. Неандертальцы и их привычки

Неандерталец.

3. Доггерленд

Доггерленд - часть Европы, затонувшая во время прошлого глобального потепления.

4. Оползень Стурегга

Оползень Стурегга в Норвежском море - один из крупнейших в истории катаклизмов.

5. Первые европейцы в Северной Америке

Первые европейцы в Америке. За сотни лет до Колумба

6. История голубых глаз и светлой кожи

Светлая кожа и голубые глаза - наследие неандертальцев.

7. Кукутень-трипольская культура и колесо

Трипольская культура или культура Кукутени

8. Культура Турдаш-Винча и древнейшая письменность в мире

9. Человек из Варны и самая богатая доисторическая могила

10. Приручение собаки

Спасибо предкам за одомашивание собаки.