Современный Иона: История моряка Джеймса Бартли, которого проглотил кит, но он выжил

Чудесное событие

Моряки сели в лодки и начали преследовать кашалота.

Разбушевавшийся кит перевернул лодку в которой находился Джеймс Бартли.

Иону проглотил кит. Картина маслом Питера Ластмана (1583–1633).

Пророк Иона.

Правда или вымысел?

Учёные говорят, что кислота в желудке непременно убила бы моряка, кроме этого, там нечем дышать.

Миссис Джон Киллэм, жена капитана, назвала историю простой морской байкой.

Мультфильм Уолта Диснея, созданный на основе истории про Пиноккио.