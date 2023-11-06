Современный Иона: История моряка Джеймса Бартли, которого проглотил кит, но он выжил

Эта захватывающая история произошла в 1891 году. Согласно газетам того времени, молодого моряка по имени Джеймс Бартли проглотил кашалот. На следующий день китобои поймали его, а когда вскрыли брюхо большой рыбы, то там оказался их товарищ — изрядно потрёпанный, но живой. Эта невероятная история стала настолько популярной, что её не перепечатал только ленивый, а люди передавали из уст в уста.
Чудесное событие
Случилась эта фантастическая история предположительно в феврале 1891 года, примерно в четырёх сотнях километров к востоку от Фолклендских островов в Южной Атлантике. Воды бороздило британское китобойное судно под названием «Звезда Востока». В тот момент китобои заметили невдалеке огромного кашалота. С корабля спустили две небольшие шлюпки и начали преследование. В одной из лодок находился матрос по имени Джеймс Бартли.
Моряки сели в лодки и начали преследовать кашалота.
Лодка, где был Бартли, догнала кита первой. Гарпунщик ловко вонзил своё орудие глубоко во внутренности животного. Раненый кашалот начал метаться в агонии, а моряки стали в панике грести прочь от разбушевавшейся большой рыбы. Хвост зверя в какой-то момент ударил по шлюпке Бартли и все моряки оказались в воде. После того как кит уплыл, вторая лодка подобрала выживших. Двое матросов пропали без вести. Одним из пропавших был Джеймс Бартли.
Разбушевавшийся кит перевернул лодку в которой находился Джеймс Бартли.
Почти всю ночь корабль находился в ожидании. Днём следующего дня туша кита, наконец, всплыла неподалёку. Китобои радостно втащили его на борт и начали разделывать. Когда матросы добрались до желудка, то заметили, что он странно дёргается. Они подумали, что там какая-то большая рыбина и вскрыли мешок. Внутри оказался моряк Бартли. Кислота повредила его плоть, но он был жив. В желудке кашалота он провёл почти шестнадцать часов.
Иону проглотил кит. Картина маслом Питера Ластмана (1583–1633).
Едкий желудочный сок навсегда сделал кожу матроса мертвенно-бледной, он потерял все волосы и почти полностью ослеп. Две недели моряк метался в бреду. Прежде, чем он смог внятно поведать о своих злоключениях, прошёл целый месяц. После этого испытания, Джеймс прожил почти два десятка лет. Он умер довольно молодым, не дожив даже до сорока. Надгробие на его могиле гласит, что здесь покоится Джеймс Бартли - 1870-1909 - Современный Иона.
Пророк Иона.
Правда или вымысел?
Мог ли человек действительно прожить такое огромное количество времени в желудке кашалота? Учёные в один голос говорят, что нет, не мог. История знает несколько подобных случаев, когда моряки или дайверы попадали в пасть кита, но их всех выплёвывали, они не проходили через пищевод и желудок. Физически это довольно проблематично — глотка даже самого огромного синего кита невероятно узкая, не шире человеческой ладони. Она немного растягивается для принятия более объёмной пищи. Но, даже если человек туда и пролез, то желудочный сок и отсутствие кислорода всё равно убьют его.
Учёные говорят, что кислота в желудке непременно убила бы моряка, кроме этого, там нечем дышать.
Несмотря на все эти несостыковки, все газеты мигом подхватили столь захватывающую историю. Все люди в неё безоговорочно верили. Об этом даже упоминали такие знаменитые авторы, как Джордж Оруэлл, лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс и даже Артур Кларк.
Недавно один историк по имени Эдвард Б. Дэвис задался вопросом о том, а существовало ли вообще китобойное судно под названием «Звезда Востока». Выяснилось, что такой корабль действительно в британском флоте был, только он не принадлежал китобоям. Более того, в то время его и близко не было около Фолклендских островов, а экипаж не включал никого с именем Джеймс Бартли.
Исследователю даже удалось отыскать письмо, которое написала жена капитана этого корабля, миссис Джон Киллэм. В нём женщина писала, что сопровождала мужа во всех его морских походах и никакой истории с китами никогда не было. Она назвала все эти россказни обычной морской байкой.
Миссис Джон Киллэм, жена капитана, назвала историю простой морской байкой.
История о выживании во чреве кита совсем не нова. В Ветхом завете Библии есть Книга пророка Ионы, с которым случилось подобное. Популярная культура часто эксплуатирует этот образ. Например, в «Приключениях Пиноккио» (1883 г.) отца Пиноккио Джеппетто проглотил большой кит. Он несколько лет живёт в желудке, выживая за счёт объедков, съеденных китом. Позже кит проглатывает самого Пиноккио. Потом они спасаются.
Мультфильм Уолта Диснея, созданный на основе истории про Пиноккио.
Ещё один подобный рассказ есть у Редьярда Киплинга. Он называется «Как кит получил горло». В нём писатель пишет о том, как один моряк терпит кораблекрушение. Потом он сооружает из обломков плот. Вместе с этим хилым судёнышком его проглатывает огромный кит. Внутри моряк начал прыгать и кит, икнув, изрыгнул его. По дороге на волю, пленник зажал глотку кита своим плотом так, чтобы он больше не мог есть людей. С тех пор кит мог питаться только мелкой рыбёшкой.
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